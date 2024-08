Comment obtenir une carte d’identité du Texas et comment voter aux élections de 2024 sans elle ?

Les Texans doivent attendre des mois – et doivent souvent se rendre dans une autre ville – pour obtenir un rendez-vous auprès du ministère de la Sécurité publique pour obtenir une carte d’identité ou un permis de conduire. D’après la représentante de l’État Erin Zwiener a récemment déclaré au Statesman« Je n’ai rien trouvé de plus proche que Seguin avant janvier », a déclaré le réseau social, d’autres Texans du centre partageant des histoires de conduite jusqu’à Seguin. Cuir ou Fête-Dieu pour obtenir leurs cartes d’identité.

Ce problème est encore plus urgent lors d’une année électorale : le Texas exige que les électeurs présentent une pièce d’identité avec photo délivrée par le gouvernement aux urnes. Mais il existe un moyen pour les gens de voter s’ils ne peuvent pas obtenir une pièce d’identité avec photo à temps. Voici ce que vous devez savoir.

Quelles pièces d’identité sont acceptées pour voter au Texas ?

Les électeurs inscrits peuvent utiliser l’une des formes d’identification suivantes aux urnes :

Permis de conduire du Texas délivré par le Département de la sécurité publique du Texas (DPS)

Certificat d’identification électorale du Texas délivré par le DPS

Carte d’identité d’État délivrée par le DPS

Permis de port d’arme du Texas délivré par le DPS

Carte d’identité militaire américaine contenant la photo de la personne

Certificat de citoyenneté américaine contenant la photographie de la personne

Passeport américain (livret ou carte)

Des étudiants de l’Université du Texas se rendent sur un site de vote anticipé en 2020. Les électeurs ont du mal à obtenir des rendez-vous pour les cartes d’identité d’État, mais il existe un autre processus pour voter avec une documentation différente.

Puis-je m’inscrire pour voter si je n’ai pas de pièce d’identité ?

Oui ! Sur le formulaire d’inscription électorale, vous avez la possibilité d’indiquer votre numéro de permis de conduire/carte d’identité OU les quatre derniers chiffres de votre numéro de sécurité sociale. Vous pouvez choisir la dernière option.

Que faire si ma carte d’identité est expirée ?

Vous pouvez toujours voter avec l’une des pièces d’identité énumérées ci-dessus pendant quatre ans maximum après la date d’expiration, si vous avez 69 ans ou moins. Les électeurs de plus de 70 ans peuvent voter avec une pièce d’identité expirée, quelle que soit la date d’expiration.

Que faire si ma pièce d’identité indique une ancienne adresse ?

Vous pouvez toujours voter avec une pièce d’identité du Texas indiquant une adresse antérieure. Le but de la présentation d’une pièce d’identité aux urnes est d’établir votre identité, et non de prouver votre lieu de résidence.

OK, mais que se passe-t-il si je ne peux pas obtenir une carte d’identité du Texas avant les élections ?

Vous pouvez toujours voter ! Il vous suffit de faire une démarche supplémentaire en apportant un autre document et en remplissant un formulaire au bureau de vote. Demandez le « Formulaire de déclaration d’empêchement raisonnable lorsque vous vous enregistrez sur le lieu de vote.

Sur le formulaire — regarde à quoi ça ressemble ici — vous cocherez la case qui explique pourquoi vous n’avez pas de pièce d’identité avec photo. Les options possibles incluent le manque de transport, la perte ou le vol de la pièce d’identité, ou les responsabilités professionnelles ou familiales. Si les seuls rendez-vous de vérification d’identité disponibles sont loin de chez vous, des problèmes de transport ou vos responsabilités professionnelles ou familiales pourraient affecter votre capacité à vous rendre dans un bureau DPS éloigné.

Pas de pièce d’identité ? Pas de problème : Comment voter aux élections de 2024 sans pièce d’identité avec photo au Texas

De quelle documentation avez-vous besoin avec un formulaire « empêchement raisonnable » ?

Vous devez apporter une « pièce d’identité ». La meilleure option : apportez votre certificat d’inscription électorale, une carte postale envoyée par le bureau local du registraire des électeurs. Elle ressemble à ceci :

Un exemple de certificat d’inscription électorale du comté d’El Paso. Les électeurs du Texas reçoivent un certificat similaire par courrier de la part du greffier de leur comté chaque année paire. Un nouveau certificat peut vous être envoyé par courrier sur demande.

Votre certificat d’inscription électorale sera accepté avec le formulaire « empêchement raisonnable » car il s’agit d’un document gouvernemental sur lequel figurent votre nom et votre adresse. Vous pouvez également apporter l’un des éléments suivants :

Votre acte de naissance

Une facture de services publics ou un relevé bancaire récent portant votre nom

Un chèque du gouvernement ou un chèque de paie, ou

Un autre document gouvernemental portant votre nom et votre adresse

Que faire si je ne trouve pas mon certificat d’inscription électorale ?

Ne vous inquiétez pas : vous pouvez en recevoir un nouveau par courrier ! Il vous suffit de contacter le bureau local d’enregistrement des électeurs et de demander un certificat d’inscription d’électeur de remplacement.

Dans le comté de Travis, appelez le bureau du percepteur des impôts et du registraire des électeurs au 512-854-9473 ; envoyez un e-mail à tax_voters@traviscountytx.gov ; ou visitez le bureau principal des impôts au 2433 Ridgepoint Drive pour recevoir un certificat de remplacement en personne.

Dans le comté de Williamson, appelez le 512-943-1630 ou envoyez un e-mail à VoterRegistration@wilco.org.

Dans le comté de Hays, appelez le 512-393-7310 ou envoyez un e-mail à elections@co.hays.tx.us.

Dans le comté de Bastrop, appelez le 512-581-7160 ou envoyez un e-mail à elections@co.bastrop.tx.us.

Recherchez ici les coordonnées des autres bureaux électoraux du comté du Texas.

Quel type de bulletin de vote vais-je recevoir après avoir rempli le formulaire « empêchement raisonnable » ?

Vous voterez sur un bulletin de vote ordinaireIl ne s’agit pas d’un bulletin provisoire. Une fois que vous aurez voté normalement, il sera pris en compte. Vous n’aurez pas besoin de prendre d’autres mesures.

Que faire si j’ai une pièce d’identité avec photo mais que j’oublie de l’apporter aux urnes ?

Vous déposerez un bulletin de vote provisoire. Pour que ce bulletin soit comptabilisé, vous devez retourner au bureau électoral de votre comté dans les six jours et présenter votre pièce d’identité avec photo.

Que se passe-t-il si je rencontre des difficultés aux urnes ?

Appelez ou envoyez un SMS au 866-OUR-VOTE (866-687-8683), une ligne d’assistance téléphonique administrée par des défenseurs du vote non partisans, pour parler à un bénévole qualifié qui peut vous expliquer la loi et vos options.

En plus de voter, j’ai toujours besoin d’une carte d’identité du Texas. Comment puis-je en obtenir une ?

Vous devez prendre rendez-vous avec le ministère de la Sécurité publique au public.txdpsscheduler.com. Mais il n’est pas rare que le prochain rendez-vous disponible soit à des mois et des kilomètres de distance. Voici quelques stratégies qui peuvent vous aider :

Vérifiez le public.txdpsscheduler.com Je mets à jour mon site Web vers 7h30 n’importe quel jour de la semaine et je continue à l’actualiser, car les rendez-vous que d’autres personnes ont annulés pour ce jour-là sont republiés pour que d’autres puissent les prendre.

Recherchez des rendez-vous dans d’autres villes. Il se peut qu’il y ait des places disponibles plus tôt si vous pouvez faire le déplacement.

Essayez une application de planification tierce, telle que Conduisez-le, développé par l’adolescente de Frisco Sowmya Nandyalace qui pourra peut-être vous aider à trouver de nouveaux rendez-vous plus rapidement.

Si tout le reste échoue, présentez-vous au bureau du DPS en personne, mais arrivez tôt. Les gens commencent à faire la queue avant 5 heures du matin pour les quelques rendez-vous le jour même qui sont attribués selon le principe du premier arrivé, premier servi. De plus, un nombre limité de personnes se verront offrir la possibilité d’attendre au bureau sur une liste d’attente qui sera servie avant la fin de la journée.

Que dois-je savoir sur le renouvellement de mon permis de conduire ou de ma carte d’identité du Texas ?

La plupart des Texans peuvent renouveler leur permis jusqu’à deux ans avant son expiration. Et dans de nombreux cas, les licences peuvent être renouvelées en ligne sans avoir besoin de rendez-vous. Vérifiez votre éligibilité au renouvellement en ligne ici.

Le DPS informe les Texans par courrier lorsque leur permis ou leur carte d’identité expire dans six mois. Si vous n’êtes pas éligible au renouvellement en ligne, commencez à chercher un rendez-vous au DPS dès que vous recevez cette notification.

Et si vous vous retrouvez avec un rendez-vous supplémentaire dont vous n’avez pas besoin ou que vous ne pouvez pas utiliser…

S’il vous plaît, revenez dans le public.txdpsscheduler.com Visitez notre site Web et annulez tout rendez-vous dont vous n’avez pas besoin ! En juin 2024, 27 % des rendez-vous programmés dans les bureaux du DPS (173 417 rendez-vous dans tout l’État) se sont soldés par des absences. Mettre ces rendez-vous à la disposition d’autres clients ferait une grande différence.

Pourquoi est-il si difficile d’obtenir un rendez-vous pour un permis de conduire au Texas ?

Le Département de la sécurité publique du Texas a lancé un système de prise de rendez-vous en ligne en mai 2020 afin que les gens n’aient plus besoin d’attendre des heures au bureau pour obtenir leur permis de conduire ou leur carte d’identité. Mais la diminution des services pendant la pandémie de COVID-19 a créé un arriéré de personnes devant obtenir ou renouveler leur carte d’identité. Et depuis lors, l’afflux de nouveaux résidents a augmenté la demande de services tandis que le DPS a du mal à embaucher le personnel dont il a besoin.

« Dans le climat actuel de l’emploi, nous avons du mal à trouver des candidats qualifiés pour occuper les postes vacants dans les bureaux des permis de conduire de tout l’État », a déclaré Sheridan Nolen, attachée de presse du DPS, au Statesman. « Le manque de personnel réduit considérablement le nombre de postes que les bureaux peuvent offrir. »

Certains législateurs du centre du Texas envisagent des solutions potentielles. Zwiener, un démocrate du comté de Hays, a suggéré d’augmenter les salaires des employés du DPS du centre du Texas, où le coût de la vie est plus élevé et la pénurie de personnel plus importante que dans de nombreuses autres régions de l’État.

La représentante de l’État Donna Howard, D-Austin, dit sur les réseaux sociaux « Il est inacceptable que les gens soient confrontés à de si longues attentes pour obtenir des cartes d’identité. Il faut régler ce problème avant la prochaine session. Il faut examiner si des fonds ou du personnel peuvent être affectés pour fournir les services nécessaires immédiatement. »

Des questions ou des commentaires ? Contactez la chroniqueuse du Metro, Bridget Grumet, à bgrumet@statesman.com.

Cet article a été publié à l’origine sur Austin American-Statesman : Comment obtenir une carte d’identité du Texas et comment voter aux élections de 2024 sans en avoir une