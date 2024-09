Comment obtenir une bouteille de Cellar Aged 2024

Les amateurs et les chasseurs de bourbon voudront peut-être marquer leur calendrier pour quelque chose de spécial.

Vers la mi-septembre de l’année dernière, Marque du fabricant surprise, l’un des bourbons les plus audacieux de la distillerie emblématique a été lancé, ainsi que la plus ancienne expression de cette opération vieille de 70 ans, réalisée à ce jour.

Lorsque la nouvelle de la première édition de la distillerie Maker’s Mark Cellar Aged en 2023 s’est répandue, des foules de personnes ont campé et fait la queue devant la distillerie de Loretto dans l’espoir de se procurer une bouteille. Dans une zone rurale où les routes d’entrée et de sortie sont étroites, l’agitation des visiteurs a provoqué un ou deux problèmes de circulation.

La réaction nationale au bourbon Cellar Aged a été forte. Il a remporté des prix. Et le stock de 30 000 bouteilles a été rapidement épuisé. Certaines sont revendues en ligne pour des centaines de dollars de plus que le prix d’origine.

Depuis, des rumeurs se sont répandues au sein de la communauté des collectionneurs de bourbon quant à la date à laquelle la prochaine itération pourrait arriver.

Rendons-le officiel : oui, Maker’s Mark Cellar Aged existe à nouveau.

Une bouteille de bourbon Maker’s Mark Cellar Aged 2024 à la distillerie Maker’s Mark à Loretto, Kentucky. 6 septembre 2024

La version 2024 sera disponible à l’achat pendant le Kentucky Bourbon Festival, du 13 au 15 septembre à Bardstown, sur place à la distillerie ce week-end et à partir du 16 septembre dans certains magasins de détail.

L’équipe de Maker’s Mark tente de calmer une partie du brouhaha de l’année dernière en partageant à l’avance des détails sur la façon d’obtenir une bouteille. C’est pourquoi un petit groupe de journalistes du Kentucky issus de divers médias, dont le Courier Journal, ont été invités à Loretto au début du mois pour une dégustation exclusive en avant-première du 2024 Cellar Aged.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une bouteille de Cellar Aged 2024, et les notes du Courier Journal sur sa dégustation :

Comment obtenir le Maker’s Mark Cellar Aged 2024

Une bouteille de bourbon Maker’s Mark Cellar Aged 2024 à la distillerie Maker’s Mark à Loretto, Kentucky. 6 septembre 2024

Il existe trois façons de mettre la main sur une bouteille de Maker’s Mark Cellar Aged 2024 :

Tout d’abord, le Maker’s Mark Cellar Aged 2024 en édition limitée sera disponible à l’achat sur le Festival du Bourbon du KentuckyDu 13 au 15 septembre à Bardstown. Un nombre limité de bouteilles sera disponible chaque jour de l’événement et sera vendu selon le principe du premier arrivé, premier servi, dans la limite d’une par personne. Un billet est requis pour accéder au stand Maker’s Mark.

Les billets pour le Kentucky Bourbon Festival 2024 sont épuisés.

Deuxièmement, pendant les trois jours du Bourbon Festival, un nombre limité de Cellar Aged 2024 sera disponible à l’achat à la distillerie Maker’s Mark, 3350 Burkes Spring Road, Loretto.

Les vendredi, samedi et dimanche, les portes de la distillerie ouvriront à 5 heures du matin chaque matin. Les visiteurs âgés de 21 ans et plus présenteront une pièce d’identité pour recevoir un ticket afin de réserver leur place dans la file d’attente. À 9 heures, les invités munis d’un ticket se rendront ensuite au centre d’accueil des visiteurs pour commencer le processus d’achat. Il y a une limite d’un ticket/une bouteille par personne pendant toute la durée de l’événement de sortie. Toutes les bouteilles de Cellar Aged 2024 seront pré-trempées dans la cire rouge emblématique de Maker’s Mark. Il est interdit de stationner la nuit, de camper ou de flâner devant l’entrée de la distillerie avant l’ouverture des portes, tout comme la consommation publique d’alcool. Les installations de la distillerie, y compris les toilettes, ne seront pas disponibles avant 9 heures du matin.

Enfin, à partir du lundi 16 septembre, Cellar Aged 2024 sera disponible chez Maker’s Mark en réservant la « Cellar Aged Experience », une option unique de visite et de dégustation, au makersmark.com//distillery/visit-us.

Quelle est la particularité du Maker’s Mark Cellar Aged 2024

Une bouteille de bourbon Maker’s Mark Cellar Aged 2024 à la distillerie Maker’s Mark à Loretto, Kentucky. 6 septembre 2024

Pour une distillerie connue depuis longtemps pour s’en tenir à des recettes vieilles de 6 ans, sortir du bourbon vieilli 12 ou 13 ans est une nouveauté.

« Nous avons surpris le monde avec le lancement de Maker’s Mark Cellar Aged l’année dernière, une étape audacieuse dans l’héritage de notre famille car, pendant plus de 65 ans, vieillir notre whisky pendant plus de dix ans n’était pas quelque chose que nous faisions », a déclaré Rob Samuels, fabricant de whisky de 8e génération et directeur général de Maker’s Mark, dans un communiqué de presse.

Cette étape n’est possible que grâce à la cave à vin revêtue de calcaire de la distillerie, ouverte en décembre 2016. Pour les bourbons vieillis en cave, les fûts passent les six ou huit premières années de leur processus de vieillissement dans des rickhouses traditionnels, au rythme des saisons, puis terminent leurs années dans la cave plus fraîche, plus sombre et à température plus contrôlée.

« Ce bâtiment nous offre une expérience de vieillissement unique », a déclaré Beth Buckner, directrice principale de l’innovation et de l’assemblage chez Maker’s Mark, lors de l’avant-première médiatique. « Cela nous permet de faire les choses un peu différemment. »

Maker’s Mark a organisé une dégustation sur invitation uniquement de son bourbon Cellar Aged 2024 avant sa sortie à la distillerie Maker’s Mark à Loretto, Kentucky. 6 septembre 2024

Lors de l’aperçu, Buckner a parlé de la profondeur et de la richesse du Cellar Aged 2023.

« Avec ce whisky, c’était la première fois que nous vieillissions en dehors de cette fenêtre de 6 à 8 ans, intentionnellement », a-t-elle déclaré.

Ce qui s’est passé en 2024 était donc « un peu inattendu pour nous ».

C’est parce que ce bourbon qui sera bientôt commercialisé est « la plus ancienne expression de Maker’s Mark jamais réalisée », comme l’a déclaré Buckner.

Le liquide est un mélange de 15 % de Maker’s Mark 12 ans et de 85 % de Maker’s Mark 13 ans et atteint 59,7 % ABV ou 119,3 proof. Le bourbon a été décrit ainsi, via le communiqué : « L’arôme est captivant, avec des notes de sucre caramélisé, d’agrumes acidulés et d’amande grillée. Le palais dévoile une interaction délicate de sablé au beurre, de noix de coco riche et d’épices vives. Une finale persistante et appétissante met en valeur les fruits noirs séchés et les nuances subtiles de chêne. »

Une bouteille de bourbon Maker’s Mark Cellar Aged 2024 à la distillerie Maker’s Mark à Loretto, Kentucky. 6 septembre 2024

La teneur en alcool plus élevée a surpris Buckner et Blake Layfield, directeur principal de l’entreprise et responsable de l’innovation et de la qualité des mélanges.

Quelque chose d’autre les a également surpris.

« Nous obtenons une note de noix de coco que je n’avais jamais ressentie auparavant », a déclaré Buckner.

Cela fait partie du plaisir pour eux. Et pour ceux qui goûtent ce bourbon, dont environ 33 000 bouteilles sont disponibles au prix de détail de 174,99 $.

« Nous souhaitons que ce soit un parcours d’apprentissage dans lequel nous emmenons les consommateurs », a déclaré Layfield. « Et ils apprennent avec nous. »

