Comment obtenir un vaccin et non un virus? La vidéo d’un médecin de Mumbai sur les étapes à suivre pendant le jab est virale

Les cas positifs au Covid-19 atteignant 1 73 06 647, entraînant 1 95 119 décès en Inde, seulement 140,9 millions de doses de vaccin ont été administrées à ce jour. L’Inde ayant enregistré le deuxième plus grand nombre de décès quotidiens moyens (2165) jusqu’en avril 2021 dans le monde, les demandeurs de vaccins ont commencé à se presser dans les centres et les hôpitaux. Étant donné que les nouvelles directives du gouvernement ont rendu toutes les personnes de plus de 18 ans admissibles à la vaccination, les files d’attente croissantes dans les hôpitaux sont devenues un sujet de préoccupation. Les autorités craignent que le surpeuplement ne conduise à des événements super propagés et puisse aggraver la propagation de la maladie. Récemment, une vidéo d’un médecin de Mumbai, le Dr Tushar Shah a fait des tournées sur Internet.

La vidéo partagée par Twitter traite de Zucker Doctor montre « comment se faire vacciner et non pas le virus lorsque vous visitez le centre de vaccination ». La vidéo montre le DrShah tenant des pancartes et indiquant les précautions à prendre en se rendant dans les centres de vaccination et en évitant de contracter le coronavirus dans des endroits surpeuplés comme ceux-ci.

Il commence par insister sur l’importance de porter un masque. Il a exhorté les gens à assurer la sécurité en portant des masques doubles – N-95 à l’intérieur et tissu / chirurgical à l’extérieur. Comme l’infection se propage des mains touchant les yeux, le nez et le visage, il a conseillé de porter des gants afin d’éviter que les mains ne touchent le visage. Il a exhorté les gens à s’abstenir de serrer la main des autres. Il a également souligné l’importance d’utiliser un désinfectant, même sur les mains gantées. En fin de compte, il a suggéré de ne pas parler aux autres en se tenant dans la file d’attente.

DrShah a également déclaré que les gants ne sont pas un must, mais pour les personnes qui ont l’habitude de se toucher constamment le visage, il est préférable de les porter. «De plus, je vois presque tout le monde toucher la surface extérieure de leur masque qui doit s’arrêter», a-t-il écrit.

Il a également conseillé aux gens de s’hydrater et de prendre une tasse de thé, de café avant de se rendre au centre de vaccination. «Ne prenez pas de nourriture / d’eau lorsque vous vous tenez dans les files d’attente ou au centre de vaccination. N’enlevez pas votre masque si vous prenez une photo », a-t-il déclaré.

La vidéo virale a reçu plus de 107k vues et plus de 7000 likes. Les gens ont apprécié les efforts du Dr Shah et les ont jugés utiles.

