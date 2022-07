Comment obtenir un rabais étudiant Dell

De nos jours, l’achat d’un ordinateur portable ou d’un PC est un achat essentiel pour de nombreuses personnes qui se dirigent vers l’université ou une autre forme d’éducation. Avec des frais de scolarité et un coût de la vie plus élevés que jamais, économiser de l’argent sur la technologie dont vous avez besoin vous sera d’une grande aide, voire le rendra possible. Heureusement, vous pouvez économiser jusqu’à 15 % grâce au rabais étudiant de Dell.

Non seulement vous aurez besoin d’une machine pour travailler, mais ce sera également un excellent moyen de rester en contact avec vos amis et votre famille. Si vous n’avez pas besoin d’un ordinateur portable comme le XPS 13, vous pouvez utiliser le code de bon d’achat pour un tout-en-un, un moniteur ou autre chose.

Qui est éligible au rabais étudiant Dell?

Avant de donner des détails sur la façon d’obtenir la réduction, il est judicieux de préciser qui est éligible. Dell a rendu tout cela assez simple, en ce sens que tout étudiant au collège ou à l’université, y compris les écoles professionnelles, peut obtenir un rabais. Tout ce dont vous avez besoin est de fournir votre adresse e-mail d’étudiant et une copie de votre carte d’étudiant.

Si, pour une raison quelconque, vous n’avez pas d’adresse e-mail d’étudiant, vous pouvez envoyer la candidature accompagnée d’une preuve d’inscription à votre cours (ou d’un scan d’une carte d’étudiant) à dell_advantage_student@dell.com et une fois que cela est vérifié, un bon pour la réduction sera fourni.

D’autres formes de vérification acceptées comprennent un certificat scolaire ou certaines correspondances de l’organisation académique. En cas de doute, contactez Dell via l’adresse e-mail ci-dessus pour vous renseigner. Une chose à savoir : une carte NUS ne compte pas comme un document de vérification.

Dell indique également qu’il est disponible pour les “employés de l’entreprise ou les enseignants et le personnel académique”. et le programme est disponible dans une longue liste de pays européens ainsi qu’aux États-Unis et au Canada.

Comment obtenir le code de réduction étudiant Dell

Il est beaucoup plus facile d’obtenir le rabais étudiant de Dell que vous ne le pensez. Tout ce que vous avez à faire est de visiter le site Web Dell Advantage for Students, d’entrer votre adresse e-mail d’étudiant, puis de cliquer sur Soumettre.

Dell émettra alors un bon qui sera envoyé directement à votre adresse e-mail. Cela peut ensuite être utilisé sur le site Dell pour effectuer un achat.

Le coupon est disponible dans 16 pays : Autriche, Belgique, Danemark, France, Allemagne, Irlande, Italie, Pays-Bas, Norvège, Pologne, Espagne, Suède, Suisse, Royaume-Uni, États-Unis et Canada.

Comment utiliser le bon de réduction étudiant Dell ?

Une fois que vous avez reçu le bon, vous voudrez en faire bon usage. Alors, direction le Site Web Dell et trouvez l’ordinateur portable, l’ordinateur de bureau ou tout autre produit que vous souhaitez acheter. Il y a des restrictions minimales et pas de dépenses minimales ; au moment de la rédaction, seuls sept moniteurs de modèle « S » sont exclus.

Cependant, vous ne pouvez utiliser la remise que sur une unité par commande, c’est-à-dire un seul ordinateur portable. Vous ne pouvez pas non plus le combiner avec d’autres codes de réduction.

Ajoutez-le à votre panier, ainsi que toutes les options de configuration que vous souhaitez, puis lorsque vous atteignez la page de paiement, vous verrez qu’il y a une case marquée Code promotionnel. Entrez le code promo ici puis cliquez Appliquer.

Un mot d’avertissement cependant. Le code ne peut être utilisé qu’une seule fois, alors cliquez simplement sur le Appliquer bouton une fois que vous êtes sûr que votre commande est correcte.

Il ne vous reste plus qu’à remplir vos coordonnées, effectuer le paiement, puis votre nouvel appareil Dell devrait être avec vous dans les prochains jours.

Bien sûr, Dell n’est pas la seule entreprise à offrir des remises aux étudiants, alors assurez-vous de lire notre tour d’horizon des dernières offres pour étudiants et consultez notre tableau des meilleurs ordinateurs portables étudiants pour voir si quelque chose d’autre serait mieux adapté à vos besoins.

Vous pouvez également obtenir un compte étudiant Amazon Prime et un compte bancaire étudiant dédié.