Comment obtenir un modèle Nintendo Switch/OLED gratuit avec un nouveau téléphone

Alors, vous voulez acheter une Nintendo Switch gratuite avec votre contrat mobile ? Nous ne vous en voulons pas. La console de jeu polyvalente est l’un des systèmes les plus populaires.

La Changer coûte 259,99 £ tandis que le Basculer Lite coûte 199,99 £. Nintendo a également publié le Changer de modèle OLED en octobre 2021. Le Switch OLED mis à niveau offre un écran plus grand de 7 pouces, un meilleur son et un support plus large pour 309,99 £ au Royaume-Uni et 349,99 $ aux États-Unis.

Bien que ce ne soit pas un changement radical, la bonne nouvelle est que vous pouvez regrouper gratuitement le système avec certains fournisseurs de contrats téléphoniques. Type de.

Considérez-le comme une solution de financement qui vous permet de répartir le coût du commutateur sur votre forfait téléphonique. De cette façon, vous n’avez pas à payer le montant total à l’avance – de la même manière que les contrats téléphoniques vous permettent de payer un nouveau combiné au fil du temps.

Bien que le Switch fourni ne devrait pas être la seule raison de vous inscrire pour un nouveau téléphone, si vous êtes déjà sur le marché pour un téléphone et que vous voulez la console, c’est une excellente occasion de faire d’une pierre deux coups.

Vous trouverez ci-dessous tous les détaillants et réseaux de téléphonie mobile regroupant la console Nintendo Switch avec ses offres de téléphonie.

Modèle OLED Nintendo Switch & Switch gratuit de Virgin

Virgin regroupe également la Nintendo Switch et maintenant, la toute nouvelle Switch OLED avec certains combinés !

Offres groupées de contrats Nintendo Switch OLED Model

Les bundles Switch OLED commencent aussi bas que 23 £ par mois avec le Samsung A23 5G sans frais initiaux. L’A23 5G est un excellent téléphone 5G économique avec un écran de 120 Hz et une longue durée de vie de la batterie – consultez notre couverture pour en savoir plus. Vous pouvez également récupérer gratuitement la Nintendo Switch OLED avec ces combinés :

Lots de contrats Nintendo Switch Neon

Si vous recherchez le Switch classique, consultez ces ensembles de combinés, encore une fois sans frais initiaux.

Les forfaits les moins chers de Virgin ont une durée de 36 mois, mais vous pouvez opter pour une durée de 24 mois si cela ne vous dérange pas de payer un peu plus.

Achetez tous les forfaits Virgin ici.

Nintendo Switch gratuit avec Mobile Phones Direct

L’un des meilleurs endroits pour les forfaits téléphoniques est Téléphones mobiles directs. Vous y trouverez le Neon Red and Blue Switch lié à des combinés populaires comme le Google Pixel 6a, ainsi qu’à divers téléphones d’Apple, Samsung, Oppo, Sony et Nokia, et plus encore de temps en temps.

N’oubliez pas que Mobile Phones Direct envoie la console 14 jours après le téléphone, alors ne paniquez pas si vous ne recevez pas les deux en même temps.

Ajoutez Nintendo Switch OLED, Switch ou Switch Lite avec des contrats EE

Si vous êtes avec EE, vous n’avez même pas besoin d’acheter un nouveau combiné pour saisir la console – ajoutez simplement la Nintendo Switch en tant que module complémentaire à votre plan.

Contrairement aux autres plans ci-dessus, cette option indique clairement la part du coût que vous répartissez chaque mois. Il y a un paiement initial de 10 £ et les paiements sont étalés sur 11 mois.

EE propose également des accessoires et des jeux Switch via le même programme complémentaire. Choisissez parmi Mario Kart 8 Deluxe, Pokemon Shield ou Sword, Animal Crossing et d’autres options.

Découvrez les modules complémentaires de jeu d’EE ici et la gamme complète de modules complémentaires ici, qui comprend l’audio Beats, les haut-parleurs intelligents, les écrans intelligents Google et plus encore.

EE propose également des plans qui regroupent Netflix gratuitement et Xbox Game Pass Ultimate avec certains plans. Regarde.

Nous examinons séparément toutes les meilleures offres Nintendo Switch du mois ici, ainsi que les endroits où acheter le modèle Switch OLED au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Articles connexes pour en savoir plus