Comment obtenir un horaire de travail flexible en période de retour au bureau

La plupart des travailleurs espèrent que les politiques de travail flexibles de l’ère Covid resteront en place.

UN nouvelle enquête de Bankrate a révélé que 89 % des travailleurs à temps plein, ou ceux qui recherchent un travail à temps plein, sont favorables au travail à distance et hybride ou aux semaines de travail de quatre jours.

Plus de la moitié des travailleurs – 51 % – ont déclaré qu’ils seraient prêts à changer d’emploi ou de secteur pour obtenir l’horaire souhaité.

Les résultats de l’enquête, menée en juillet, surviennent alors qu’un bilan du travail à distance pourrait se préparer.

Meta prévoit d’exiger que ses employés retournent au bureau trois jours par semaine à partir de septembre. Pendant ce temps, Goldman Sachs fait pression pour un retour complet à une cinq jours par semaine horaire au bureau.

Un peu plus de 8 % des offres d’emploi sur Indeed proposent une forme de travail à distance, contre plus de 10 % l’année dernière, selon Nick Bunker, directeur de la recherche économique nord-américaine sur le site Web d’offres d’emploi.

La plupart des secteurs sont plus susceptibles de promouvoir le travail à distance qu’avant la pandémie, a déclaré Bunker.

Mais les secteurs les plus susceptibles d’être ouverts au travail à distance à l’époque sont désormais plus susceptibles d’annoncer ce type de postes, a-t-il déclaré. Cela inclut des rôles dans le développement de logiciels, le marketing, les technologies de l’information et la science des données.