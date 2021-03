Comment obtenir un entraînement de style peloton sans faire des folies

Mme Whitney n’avait aucun désir de passer à l’un des vélos d’exercice de luxe Peloton de plus de 1 900 $, qui comprend une tablette pour diffuser des cours et des capteurs qui suivent votre vitesse et votre fréquence cardiaque. Elle a donc encore modifié son vélo pour devenir un Peloton à faire soi-même, en achetant des capteurs et des chaussures de cyclisme en salle.

Avec une économie en plein essor, nous sommes nombreux à essayer de resserrer nos dépenses tout en maintenant une bonne santé. J’ai donc expérimenté comment minimiser les coûts liés aux entraînements vidéo à la maison, parlé aux bricoleurs et évalué les avantages et les inconvénients.

Mais tout cela peut coûter cher. Les prix minimum d’une Apple Watch et d’un iPhone s’élèvent à 600 $ et Apple Fitness Plus coûte 10 $ par mois. Ensuite, pour diffuser des cours sur un téléviseur grand écran au lieu d’un téléphone pendant que vous faites de l’exercice, vous avez besoin d’un appareil de diffusion en continu tel qu’une Apple TV, qui coûte environ 150 $. L’expérience complète du Peloton est encore plus chère.

La pandémie, qui a contraint de nombreux gymnases à fermer, a poussé des hordes de personnes à faire des folies sur des articles de luxe comme les vélos et les tapis de course Peloton afin de pouvoir s’entraîner à la maison. Capitalisant sur cette tendance, Apple a publié l’année dernière Apple Fitness Plus, une application de fitness pédagogique exclusivement proposée aux personnes possédant une Apple Watch, qui nécessite un iPhone pour fonctionner.

J’ai donc acheté un tapis de yoga à 8 $ et une paire d’haltères réglables à 70 $ et j’ai allumé mon téléviseur, qui comprend l’application YouTube. Je me suis ensuite abonné à trois des chaînes YouTube les plus populaires proposant du contenu gratuit pour faire de l’exercice à la maison: Yoga avec Adriene, Mélangeur de fitness et Holly Dolke.

Un inconvénient immédiat était presque trop de contenu – souvent des centaines de vidéos par YouTuber – ce qui rendait difficile le choix d’un entraînement. Même lorsque j’ai finalement choisi une vidéo, j’ai appris que je devais me préparer à certains problèmes de qualité.

Dans la chaîne Yoga With Adriene, par exemple, j’ai sélectionné la vidéo « Yoga pour quand vous vous sentez mort à l’intérieur», Ce qui semblait approprié pour l’époque dans laquelle nous vivons. La vidéo avait l’air bien, mais parfois la voix de l’instructeur était étouffée.

Les problèmes de production étaient plus visibles dans la chaîne Holly Dolke, qui a une collection d’entraînements intenses que vous pouvez faire sans aucun équipement. Quand j’ai essayé la vidéo « Fondoir à muffins», Un instructeur en arrière-plan a montré comment faire une version plus stimulante de chaque exercice, mais l’autre instructeur, au premier plan, l’a constamment bloquée.

Ensuite, il y a eu les publicités. Alors que je soulevais des poids en suivant un Séance d’entraînement de 10 minutes pour brûler les graisses de Fitness Blender, YouTube a interrompu la vidéo pour lire une publicité pour le savon Dawn. Cela m’a laissé tenant un haltère au-dessus de la nuque pendant que j’attendais la fin de l’annonce.

Ces problèmes mis à part, j’ai pu faire tous les exercices démontrés par ces YouTubers, et ils m’ont laissé essoufflé et en sueur. Pour le prix de la gratuité, je ne peux pas me plaindre. Plus important encore, Yoga With Adriene a réussi à me faire me sentir moins mort à l’intérieur.

Ce que vous obtenez lorsque vous payez

Pour comparer les vidéos d’exercices gratuites sur YouTube avec l’expérience payante, je me suis abonné à Peloton et Apple Fitness Plus sur mon décodeur Apple TV. J’ai fait des entraînements avec les deux produits au cours des deux derniers mois.