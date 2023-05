Comment obtenir un abonnement Amazon Prime gratuit

Amazon Prime est l’un des abonnements les plus populaires dans le domaine de la technologie, regroupant la livraison, le streaming et les remises en un seul abonnement mensuel ou annuel.

Mais si vous ne pouvez pas vous permettre de payer ces frais – ou si vous voulez simplement essayer le service avant de vous engager – la bonne nouvelle est qu’il est presque toujours possible d’obtenir Prime sans payer un centime – au moins pendant un petit moment.

Ici, nous verrons comment vous pouvez obtenir gratuitement Amazon Prime.

Qu’est-ce qu’Amazon Prime ?

Amazon Prime a commencé comme un service de livraison le lendemain. Les clients pourraient payer des frais fixes pendant un an de livraisons illimitées le lendemain sur les achats éligibles dans le magasin – mais maintenant, il offre bien plus.

Ces jours-ci, vous avez également accès aux services de streaming Prime Video et Music Prime, à des ebooks gratuits via Prime Reading, à un accès anticipé à de nombreuses offres Lightning même en dehors des ventes Prime Day et à des avantages liés sur des plateformes telles que Twitch et Deliveroo.

À l’heure actuelle, il en coûte 14,99 $/8,99 £ par mois ou 139 $/95 £ par an pour un abonnement Prime. Aux États-Unis, il existe également une option mensuelle moins chère de 8,99 $ qui ne vous donne qu’un accès Prime Video, sans les autres avantages.

Essayez Prime avec un essai gratuit

Les avantages de Prime sont précieux toute l’année, mais si vous n’êtes pas membre, vous voudrez peut-être le tester – ou avoir besoin de l’une des fonctionnalités en une seule fois. Peut-être avez-vous besoin d’un accès anticipé à un accord éclair, à un film ou à une émission en particulier que vous souhaitez regarder uniquement sur Prime Video (voir les meilleures émissions sur Prime en ce moment), ou à un article dont vous avez besoin pour être livré le plus rapidement possible.

Quoi qu’il en soit, vous pouvez obtenir Amazon Prime gratuitement pendant une durée limitée via le site officiel 30 jours d’essai gratuit. La meilleure partie est que ce n’est pas seulement pour les nouveaux utilisateurs – tant que vous n’avez pas été membre Prime au cours des 12 derniers mois, vous pouvez en profiter, ce qui signifie que vous pouvez essayer l’essai gratuit chaque année.

Lisez la suite pour un guide plus détaillé sur la façon de vous inscrire à l’essai gratuit sur mobile ou bureau.

Obtenez Amazon Prime Student gratuitement pendant 6 mois et une réduction pour les étudiants

Les étudiants bénéficient d’une offre encore plus avantageuse : ils peuvent inscrivez-vous pour un essai gratuit de six mois. Après la fin de l’essai, le tarif étudiant est réduit à 7,49 $/4,49 £ par mois, ou 69 $/47,49 £ par an.

Fonderie

Pour vous inscrire, vous devez être un étudiant actuel avec une adresse e-mail universitaire éligible.

Gardez à l’esprit que le plan étudiant Prime est un très service légèrement différent. Vous bénéficiez de la plupart des mêmes avantages, ainsi que de certaines réductions sur les manuels et les vêtements, mais contrairement à un abonnement Prime régulier, vous ne pouvez pas partager vos avantages avec un autre membre de la famille.

Inscrivez-vous pour un essai gratuit de 6 mois de Prime Student.

Partager un compte avec un membre de la famille

Remarquez cette ligne sur le partage des avantages au sein de votre famille ? Eh bien, si vous n’avez pas d’abonnement Prime mais qu’un parent en a un, cela pourrait être un moyen facile de profiter des avantages.

Le partage familial est l’un des avantages les moins connus d’un plan Prime : chaque membre Prime (à l’exception des plans étudiants) peut partager son compte avec un autre adulte, donnant aux deux comptes tous les avantages du service, de Prime Video aux offres Prime Day.

La personne avec le compte doit se diriger vers les paramètres de son compte et trouver « Partager vos avantages Prime », puis sélectionner « Inviter quelqu’un de nouveau ». Ils auront besoin de votre nom, de votre adresse e-mail et de votre date de naissance pour vous ajouter à l’abonnement, et gardez à l’esprit que cela vraiment est pour la famille : vous devrez également partager l’accès à vos informations de paiement, il faut donc beaucoup de confiance.

Obtenez Amazon Prime gratuitement de Vodafone au Royaume-Uni

L’essai gratuit officiel n’est pas la seule option.

Si vous êtes au Royaume-Uni, alors Forfaits Vodafone Divertissement incluent Amazon Prime gratuitement et sont disponibles pour les nouveaux téléphones sous contrat et les forfaits SIM uniquement, vous n’avez donc pas besoin d’acheter un nouveau téléphone pour en profiter – bien que vous deviez bien sûr basculer votre service vers Vodafone.

Consultez notre guide complet pour obtenir Prime gratuitement via Vodafone pour plus de détails.

Annulez votre essai avant qu’il ne se termine

Une dernière remarque : si vous êtes absolument certain de ne pas vouloir continuer avec Prime au-delà de 30 jours, n’oubliez pas d’annuler votre abonnement. Sinon, cela vous coûtera 139 $ / 95 £ pour un an ou 14,99 $ / 8,99 £ par mois.

Vous pouvez en fait le faire à tout moment de l’abonnement – même juste après votre inscription – et vous conserverez les avantages pendant toute la durée de l’essai. Cela signifie qu’il n’est pas nécessaire d’attendre 30 jours pour annuler, sauf si vous essayez vraiment le service et que vous voulez voir si vous l’aimez ou non.