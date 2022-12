Comment obtenir Netflix sur Sky Q, Glass & Stream : prix, forfaits et facturation

Obtenir Netflix sur Sky Q, Sky Glass TV ou Sky Stream est relativement simple et vous obtiendrez une intégration complète de l’interface, ce qui signifie que vous pouvez parcourir le contenu Sky et Netflix ensemble, ainsi qu’utiliser la recherche Sky pour trouver des choses à regarder.

Non seulement cela signifie que votre facturation Sky et Netflix sont parfaitement liées, mais vous économiserez également de l’argent par rapport au fait de les payer séparément.

Combien coûte Netflix sur Sky Q ?

Au moment de la rédaction, vous devrez payer 26 £ par mois (pm) pour Sky TV avec Netflix inclus. C’est appelé Sky TV Ultime et l’offre nécessite une installation coûtant 20 £ et un contrat de 18 mois.

Pour le briser, Signature du ciel est votre forfait télé de base avec plus de 300 chaînes. Il est normalement de 33 £ mais est disponible pour 22 £ pour la durée du contrat. Alors Supplément TV ultime pour 4 £ (normalement 18 £) est votre abonnement Netflix.

D’autres forfaits sont disponibles si vous souhaitez inclure des éléments tels que Sky Cinema ou Sky Sports – ils sont respectivement de 35 £ et 46 £.

Les frais d’installation de Sky sont normalement de 199 £, vous économisez donc 179 £ si vous n’avez pas déjà Sky.

Hannah Cowton / Fonderie

Puis-je obtenir Netflix sur Sky Glass ?

Depuis que Sky a lancé son propre téléviseur qui n’a pas besoin d’antenne parabolique, vous n’avez pas besoin d’obtenir Sky via le décodeur Sky Q traditionnel.

Netflix est disponible sur Sky Glass avec des prix à partir de 36 £ – soit 13 £ pour le téléviseur et 23 £ pour Sky Ultimate TV avec Netflix. Il y a aussi des frais initiaux de 10 £.

Voir toutes les options Sky Glass ici.

Hannah Cowton / Fonderie

Puis-je obtenir Netflix sur Sky Stream ?

Le produit le plus flexible de Sky à ce jour, Sky Stream, vous permet de bénéficier de tous les avantages de ce forfait TV sans antenne parabolique. Les coûts du forfait Sky Stream, Sky TV et Netflix 23 £ par mois sur un contrat à durée indéterminée de 18 mois, ou 26 £ par mois sur un contrat glissant de 31 jours.

Encore une fois, il existe également des forfaits disponibles qui se regroupent dans Sky Cinema et Sky Sports. Il y a des frais d’installation de 39,95 £ pour les nouveaux clients.

Hannah Cowton / Fonderie

Puis-je regarder Netflix en Ultra HD sur Sky Q, Sky Glass et Sky Stream ?

Sky Ultimate TV ou Ultimate TV Add On vous offre Netflix Basic. Cela offre des flux et des téléchargements illimités sur toute la gamme de séries, films et émissions Netflix sur un seul appareil.

Si vous voulez Netflix Standard pour la qualité HD sur deux appareils, vous avez besoin du Pack Ciel HD. C’est 8 £ supplémentaires sur un contrat glissant de 31 jours et vous offre également plus de 40 chaînes HD en direct.

Mise à niveau vers le Pack Ciel UHD vous offre Netflix Premium, ce qui signifie que vous pouvez regarder en Ultra HD et sur quatre appareils. C’est 12 £ supplémentaires.

Découvrez comment obtenir le HDR sur Sky Q.

Comment fonctionne la facturation avec Netflix sur Sky ?

Si vous avez déjà un abonnement Netflix, vous devrez simplement vous connecter sur Sky avec vos informations existantes.

Sky contactera ensuite Netflix et effectuera toutes les formalités administratives afin que vous commenciez à payer Netflix via votre facture Sky. Sky dit que vous économiserez de l’argent par rapport à l’obtention de vos abonnements séparément.

En effet, Netflix coûte à lui seul 6,99 £, 10,99 £ ou 15,99 £ pour Basic, Standard et Premium. Netflix Basic avec publicités, au prix de 4,99 £, n’est pas inclus avec Sky.

Les obtenir avec Sky coûtera 4 h, 8 h ou 12 h, vous permettant d’économiser jusqu’à 3,99 £ par mois ou 71,82 £ sur un contrat de 18 mois.

Comment utiliser Netflix sur Sky Q, Sky Glass et Sky Stream

Dans sa forme la plus simple, vous pouvez simplement charger l’application Netflix dans l’interface Sky (située sous “Applications” sur Sky Glass) et l’utiliser comme vous le feriez sur n’importe quel autre appareil. Vous pouvez charger l’application avec la recherche vocale de Sky et l’utiliser pour la recherche vocale dans Netflix.

L’intégration signifie que vous verrez également et pourrez accéder au contenu Netflix à partir de l’interface Sky. Ainsi, vous verrez des émissions Netflix comme The Crown aux côtés du contenu Sky sur l’écran d’accueil ainsi que d’autres domaines comme On Demand (ci-dessus).

Si vous accédez à Netflix sur Sky Glass, assurez-vous d’ouvrir et de vous connecter à l’application directement sur votre téléviseur, plutôt que sur un Stream Puck pour les appareils secondaires de votre foyer.

Si vous avez besoin d’aide supplémentaire pour modifier vos paramètres Netflix, consultez Les pages d’aide de Sky.

Et si j’ai des coffrets Sky Box ?

Vous pouvez conserver votre forfait actuel, mais vous ne pouvez pas vous inscrire pour un nouveau compte Netflix dans le cadre de l’abonnement. Vous ne pouvez pas non plus bénéficier de la facturation combinée. Cependant, vous pouvez toujours vous connecter et utiliser un compte Netflix existant sur votre appareil Sky.

Vais-je conserver mon profil Netflix sur Sky Q, Sky Glass et Sky Stream ?

Oui. Si vous avez déjà un compte Netflix, la connexion conservera les détails de votre compte, y compris vos profils personnels et toutes les émissions que vous regardez, etc.

Sky dit “Suivez simplement le lien après avoir passé votre commande et nous la déplacerons immédiatement, et vous ne serez pas facturé deux fois.”

Comment activer Netflix sur Sky ?

Vous pouvez activer Netflix sur votre appareil Sky via l’interface utilisateur – ouvrez simplement Netflix et suivez les instructions – ou faites-le en ligne via www.sky.com/activatenetflix.

Puis-je regarder Netflix sur les applications Sky ?

En un mot, non. Vous continuerez simplement à utiliser l’application Netflix sur des appareils tels que votre téléphone et votre tablette. Sky Go reste séparé.

Puis-je obtenir Netflix sur Sky+ ?

C’est également un non, vous devrez donc passer à Sky Q ou Sky Glass pour obtenir Netflix.

Découvrez les meilleurs films sur Netflix ainsi que les meilleures émissions de télévision sur Netflix.