Comment obtenir Microsoft PowerPoint gratuitement

Lorsque la plupart des gens pensent à faire des présentations numériques sur un ordinateur, ils pensent instantanément à PowerPoint. Les logiciels de Microsoft ont résisté à l’épreuve du temps et restent la référence pour de nombreuses personnes plus de 30 ans après leur introduction.

PowerPoint a subi de nombreux changements au cours de cette période, mais son objectif principal reste le même : aider les utilisateurs à créer de superbes présentations de diaporamas.

Pendant de nombreuses années, le paiement pur et simple d’Office était le seul moyen d’accéder à Excel. Cependant, tout a changé avec la sortie d’Office 365 (maintenant Microsoft 365), qui offrait un accès à toutes les applications et des mises à jour régulières en échange d’un abonnement mensuel.

Mais Microsoft continue de publier de nouvelles versions autonomes des applications Office toutes les quelques années. Le dernier en date est Office 2021, bien qu’il relèvera bientôt également de l’égide « Microsoft 365 ». La fonctionnalité de base de ceux-ci ne change pas, cependant. Les trois méthodes gratuites expliquées dans cet article sont presque certaines de rester.

Option 1 – version Web

L’accès à Microsoft PowerPoint et aux autres programmes Office de base est gratuit via le Web, et tout ce dont vous aurez besoin est un compte Microsoft.

Rendez-vous sur Office.com et cliquez sur “Connexion” pour saisir vos informations. Si vous n’avez pas encore de compte, choisissez « S’inscrire à la version gratuite d’Office » et suivez les instructions.

Microsoft

Une fois cette opération terminée, vous serez redirigé vers la page d’accueil de votre bureau principal. Dans le volet de gauche, choisissez “Créer” puis “Présentation” pour ouvrir un nouveau document PowerPoint.

Anyron Copeman / Fonderie

Comme vous pouvez le voir, il existe également la possibilité de créer des documents dans Word et PowerPoint ici, aux côtés d’Outlook et d’une version gratuite de Microsoft Teams. Ce sont toutes des “applications Web”, ce qui signifie que vous ne pouvez les utiliser que via votre navigateur et non via une application de bureau. Lorsque vous travaillez sur un fichier ici, il sera enregistré sur OneDrive, le service de stockage en nuage de Microsoft.

En fait, vous devez probablement remercier Google pour la disponibilité de ce logiciel sous forme d’application Web, car ses logiciels gratuits Docs, Sheets et Slides et leur intégration avec Google Drive ont rendu difficile pour Microsoft de continuer à demander aux utilisateurs de payer.

Consultez notre guide du meilleurs services de stockage en nuage pour voir comment les deux se comparent au reste de la concurrence.

La version Web de PowerPoint est une version plus simple du logiciel, de sorte que la comparaison avec Google Slides est plus raisonnable que le programme de bureau complet. Néanmoins, les deux services devraient fournir tout ce qu’un utilisateur occasionnel recherche.

Option 2 – Utilisation sur mobile

Peut-être encore une fois en réponse à Google, les applications mobiles Office de Microsoft sont entièrement gratuites et disponibles sur les appareils mobiles modernes.

Vous pouvez télécharger l’application Microsoft PowerPoint pour Android et iOS. Bien que Microsoft réserve naturellement certaines fonctionnalités premium pour son abonnement Office 365, les applications mobiles sont toujours très performantes et offrent une intégration avec OneDrive.

Anyron Copeman / Fonderie

Option 3 – Vérifiez si votre école ou votre lieu de travail l’obtient gratuitement

De nombreux employeurs proposent gratuitement des applications Microsoft 365 à leurs employés. Même si votre adresse e-mail professionnelle se termine par le nom de l’entreprise, elle peut toujours être utilisée pour vous connecter à un compte Microsoft. Bien sûr, vous travaillez peut-être dans un travail de bureau où Excel et autres sont déjà les valeurs par défaut.

Si votre école s’est inscrite à Microsoft 365 Éducation, tout le personnel et les élèves devraient pouvoir accéder gratuitement aux applications Office. Pour vérifier, entrez votre adresse e-mail d’éducation sur le site Web de Microsoft.

Mais si votre école n’est pas encore inscrite et que vous êtes en mesure de changer cela, comparez les plans et commencez le processus d’inscription ici.

Apprenez-en plus dans notre article séparé : Les étudiants obtiennent-ils Office 365 gratuitement ?

Option 4 – Payer le plein prix

Cependant, ces options gratuites ne conviennent pas à tout le monde. Si vous avez besoin de plus que de simples fonctions PowerPoint de base et que l’application ne vous est pas disponible via l’école ou le travail, la seule alternative est de payer le prix fort.

Au moment de la rédaction de cet article, l’abonnement Microsoft 365 le moins cher est Personal, qui coûte 6,99 $/5,99 £ par mois ou 69,99 $/59,99 £ par an. Le passage au plan familial permet à 2 à 6 personnes d’accéder pour 9,99 $/7,99 £ par mois ou 99,99 $/79,99 £ par an. Les deux offrent un essai gratuit d’un mois.

Votre autre option consiste à payer pour Office 2021, la dernière version autonome. Il s’agit d’un paiement unique de 149,99 $ aux États-Unis ou de 119,99 £ au Royaume-Uni. Malheureusement, il n’y a aucun moyen de payer PowerPoint seul.

