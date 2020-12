Avant le déploiement du vaccin Covid-19 de Pfizer, nous avons répondu à des questions importantes en expliquant comment on reçoit un vaccin, par qui il est administré et combien de temps il dure.

Vous serez contacté et invité à prendre rendez-vous dans le cadre d’un «système d’appel et de rappel».

Cela est possible parce que les ordinateurs centraux du NHS ont accès aux informations personnelles de la population, telles que notre nom, âge, adresse et numéro de téléphone.

L’appel est de vous inviter à convenir d’un rendez-vous pour le premier jab des deux doses nécessaires; le «rappel» concerne le rappel 21 jours plus tard.

Les jabs se font via une aiguille dans le haut du bras.

L’immunité partielle est estimée après 12 jours, avec une efficacité totale sept jours après la deuxième dose – (soit 28 jours après la première injection).

On vous demandera de rester sur le site de vaccination pendant 15 minutes après le jab en cas de mauvaise réaction.

Le personnel chargé des vaccins travaillera le jour de Noël. Les 6 800 cabinets de médecins généralistes d’Angleterre s’organisent en environ 1 000 «réseaux» et choisiront une chirurgie dédiée pour faire office de centre de vaccination.

Le vaccin Pfizer a été testé sur plus de 43 000 personnes dans six pays. En l’absence de problèmes de sécurité soulevés, le personnel du NHS et les bénévoles de la santé commenceront bientôt à administrer le vaccin, qui offre six mois d’immunité contre Covid-19

Qui va donner le coup?

Personnel régulier du NHS, recrues nouvellement formées et bénévoles tels que l’Ambulance St John.

Accordera-t-il l’immunité contre Covid-19?

L’analyse montre que le jab peut empêcher 95% des personnes de contracter Covid-19, dont 94% dans les groupes plus âgés. L’immunité devrait durer au moins six mois et peut-être beaucoup plus longtemps.

Effets secondaires?

Le vaccin Pfizer a été testé sur 43 500 personnes dans six pays et aucun problème de sécurité n’a été soulevé.

L’Organisation mondiale de la santé affirme que le jab est un « élément de contrôle supplémentaire » pour lutter contre Covid-19, ce qui signifie que d’autres mesures, telles que la distance sociale et le port de masques, resteront en place

Certains volontaires de l’essai ont eu des douleurs dans les bras, de la fièvre et des douleurs musculaires, mais rien de plus grave.

L’Agence de réglementation des médicaments et des produits de santé surveille tout ce qui est plus dangereux.

La distanciation sociale et les masques seront-ils encore nécessaires?

Le Dr David Nabarro, envoyé spécial de l’Organisation mondiale de la santé pour Covid-19, a déclaré que le vaccin est « un élément de contrôle supplémentaire », ajoutant: « Il ne remplacera pas les autres mesures pendant plusieurs mois, voire peut-être un an, alors nous «Je devrai continuer à faire de la distance physique, de l’hygiène, du port de masque et de l’isolement quand nous serons malades.

Le coût

Les ministres n’ont pas dit combien, mais le gouvernement américain a commandé 100 millions de doses à Pfizer pour 1,95 milliard de dollars.

Cela suggère environ 30 £ pour les deux coups requis par personne.

Le vaccin d’Oxford coûtera probablement 2,23 £ la dose, ou 4,46 £ pour le cours de deux doses nécessaire.

L’immunité commence à se développer après le premier vaccin, mais le deuxième est nécessaire pour offrir une protection complète contre Covid-19. Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, espère que le gouvernement assouplira les restrictions une fois que le vaccin verra les taux d’infection baisser

Combien de personnes doivent être vaccinées pour lever les restrictions?

Le secrétaire à la Santé, Matt Hancock, admet que même si le vaccin protège un individu, on ne sait pas quel impact il a sur la réduction de la transmission.

Il a dit qu’au fur et à mesure que de plus en plus de personnes vulnérables sont vaccinées, nous espérons voir ces taux baisser et nous pourrons donc lever les restrictions.

Est-il disponible en privé?

Non. Pfizer ne fournit aux gouvernements que «pendant la phase initiale de la pandémie».

Passeports de vaccins

Malgré l’absence de projets de «passeports d’immunité» officiels – qui pourraient donner aux personnes qui ont été vaccinées, et donc sans virus, un accès plus facile à des endroits tels que des pubs et des restaurants – les ministres admettent avoir discuté de leur utilisation éventuelle.