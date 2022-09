Il y a de bonnes nouvelles pour les millions de personnes avec des prêts étudiants fédéraux qui ont effectué des paiements sur cette dette pendant la pandémie de Covid : beaucoup d’entre elles seront éligibles pour récupérer l’argent.

Le département américain de l’Éducation affirme que de nombreux emprunteurs éligibles au plan d’annulation de prêt étudiant du président Joe Biden qui ont effectué des paiements sur leur dette pendant la pause de l’ère pandémique sur les factures seront automatiquement remboursés. La politique d’allègement est en vigueur depuis mars 2020 et devrait se terminer le 31 décembre.

Plus que 9 millions de personnes ont effectué au moins un paiement sur leur dette d’études fédérale entre avril 2020 et mars 2022, selon le gouvernement. La grande majorité des emprunteurs n’ont effectué aucun paiement, profitant de la suspension des factures et de l’accumulation des intérêts.

Voici ce que les emprunteurs doivent savoir.