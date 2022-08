Comment obtenir le rabais étudiant de Microsoft

Microsoft est l’une des plus grandes entreprises technologiques au monde, mais ses produits et services ne sont pas bon marché. Si vous êtes un étudiant avec un budget strict, vous devrez peut-être envisager quelque chose de plus abordable.

Cependant, Microsoft l’a reconnu. Les étudiants, les parents et les membres du corps professoral peuvent tous bénéficier des réductions pour étudiants de Microsoft. Celles-ci s’appliquent à la fois au matériel et aux logiciels, avec de nombreuses remises disponibles toute l’année. Voici tout ce que vous devez savoir.

Combien coûte la réduction et qui peut l’obtenir ?

Les étudiants de la maternelle à la 12e année (5 à 18 ans) ainsi que les étudiants de l’enseignement supérieur, les professeurs et les parents ont tous droit à la réduction pour étudiants, avec jusqu’à 10 % de réduction sur une sélection de produits. Comme l’indique Microsoft dans ses conditions, “seuls les étudiants, les enseignants et les parents à temps plein et à temps partiel qui achètent au nom des étudiants et des employés de l’école sont éligibles à la remise pour l’éducation”.

Vous devrez vérifier votre statut avec un compte Microsoft (plus d’informations à ce sujet ci-dessous). Une fois que vous avez vérifié, la réduction s’applique automatiquement à tous les produits éligibles que vous ajoutez au panier.

Cependant, vous ne pourrez pas combiner la réduction étudiante avec d’autres offres. De plus, Microsoft note que si le produit bénéficie déjà d’une remise supérieure à 10 %, vous ne bénéficierez pas d’une remise supplémentaire pour les étudiants.

Sont également éligibles les militaires, qu’ils soient actifs, anciens ou retraités, et leurs familles.

Comment Microsoft vérifie-t-il l’éligibilité des étudiants ?

Si vous magasinez au Microsoft Store en personne, vous devrez montrer votre carte d’étudiant pour vérifier votre statut d’étudiant.

En ligne, vous devrez confirmer votre éligibilité via la page dédiée de Microsoft aux États-Unis et au Royaume-Uni. Vous serez invité à vous connecter à votre compte Microsoft ou à en créer un si vous ne l’avez pas déjà fait.

Microsoft ne vérifie pas votre statut d’étudiant à l’avance, vous pouvez être contacté pour fournir une preuve à une date ultérieure. Si vous ne parvenez pas à vérifier votre statut, vous devrez alors payer le prix total de l’appareil. Il est également possible d’obtenir la réduction de 10 % et d’autres offres via UniDays.

Quel type d’offres pouvez-vous obtenir avec une réduction pour étudiants Microsoft ?

Jusqu’à 10 % de réduction sur les appareils Microsoft Surface

Microsoft propose aux étudiants des offres sur une large gamme de ses produits avec un point culminant sur ses appareils Surface, avec jusqu’à 10% de réduction. Même avant cette remise supplémentaire, les offres incluent actuellement :

Jusqu’à 300 $ / 200 £ de réduction sur Surface Pro 8

Jusqu’à 474 $ / 119 £ de réduction sur le Surface Laptop 4

Jusqu’à 500 $ / 555 £ de réduction sur Surface Duo 2

Office 365 Éducation gratuit pour les étudiants

Les étudiants et les enseignants bénéficient également d’un accès Web gratuit à Office 365, qui comprend Word, Excel, PowerPoint, OneNote ainsi que Microsoft Teams sur les appareils Android ou Windows. Vous aurez besoin d’une adresse e-mail scolaire valide pour vous inscrire.

Office 365 est la version basée sur le cloud de Microsoft 365 (sauf que vous n’avez pas besoin d’un abonnement séparé). Comme Microsoft 365, toutes les applications se mettent à jour automatiquement, sauf que l’accès est uniquement Web. Pour l’accès aux applications de bureau, Microsoft propose d’autres plans pour l’éducation à partir de 2,20 £ par mois, qui incluent des outils de sécurité et de gestion supplémentaires.

L’option gratuite inclut l’accès à Outlook pour le Web avec une boîte aux lettres de 50 Go et un stockage cloud personnel illimité, qui dépasse largement la limite de 15 Go de Google Drive.

Existe-t-il une réduction étudiante Xbox ?

Malheureusement, Microsoft n’offre pas de réduction séparée pour les étudiants sur les jeux et consoles Xbox (et semble assez protecteur vis-à-vis des réductions Xbox si vous nous le demandez !). Conformément aux conditions générales de la remise pour étudiants, Microsoft décrit les exclusions suivantes :