Comment obtenir le rabais étudiant de HP aux États-Unis et au Royaume-Uni

HP est l’un des principaux fabricants d’ordinateurs portables au monde. La société lance de nombreux appareils différents chaque année, de des appareils haut de gamme comme l’Envy 13 à ses chevaux de bataille à petit budget et ses Chromebooks. Il existe même une catégorie d’appareils dédiée aux jeux, connue sous le nom d’Omen.

Mais les ordinateurs portables ne sont certainement pas le seul produit fabriqué par HP. La firme américaine est également connue pour ses ordinateurs de bureau, ses moniteurs, ses imprimantes et de nombreux autres accessoires, qui pourraient tous être utiles aux étudiants. Pour refléter cela, HP propose des offres spécifiques aux étudiants sur toute sa gamme de produits. Voici tout ce que vous devez savoir.

HP offre-t-il une remise aux étudiants ? Combien ça coûte?

HP propose des remises importantes aux étudiants aux États-Unis et au Royaume-Uni, mais elles varient légèrement en fonction de votre lieu de résidence.

Aux États-Unis, vous réaliserez des économies allant jusqu’à 77 % via le Magasin d’éducation HP pour sa vente de rentrée scolaire. Si vous dépensez 999 $ ou plus sur certains appareils Envy et Spectre, vous bénéficierez d’une réduction supplémentaire de 5 % en utilisant le code « ESNBDT5 » lors du paiement. Si votre achat totalise 1 399 $ ou plus, cela devient 10 % de réduction avec le code « ESNBDT10 ».

Même lorsqu’il n’y a pas de soldes, il y a toujours des “réductions quotidiennes” allant jusqu’à 40% disponibles.

Au Royaume-Uni, le Boutique étudiante HP offre les rabais suivants cette année :

Jusqu’à 15 % de réduction sur les ordinateurs portables

Jusqu’à 15 % de réduction sur les ordinateurs de bureau

Jusqu’à 10 % de réduction sur les imprimantes

Jusqu’à 40 % de réduction sur les accessoires et les moniteurs

N’oubliez pas, HP offre désormais la livraison gratuite sur toutes les commandes aux États-Unis et au Royaume-Uni, que vous soyez étudiant ou non.

Qui peut bénéficier du rabais étudiant de HP ?

La réduction est offerte à toute personne inscrite dans un établissement d’enseignement supérieur ou supérieur ou au personnel académique.

Pour bénéficier du rabais étudiant de HP, vous devez être :

Plus de 16 ans

Actuellement inscrit dans un établissement d’enseignement supérieur (ou être enseignant ou membre du personnel académique travaillant dans un tel établissement)

Avoir une adresse e-mail scolaire ou universitaire valide – généralement en utilisant le format [email protected] aux États-Unis ou [email protected] au Royaume-Uni

Comment obtenir le rabais étudiant HP

Voici quelques façons d’accéder au rabais étudiant de HP.

Accédez directement au HP Store

Vous pouvez bénéficier du tarif étudiant HP en vous inscrivant au Boutique étudiante HP. Cliquez simplement sur “Rejoindre le HP Student Store” et inscrivez-vous avec votre adresse university.ac.uk.

CV

Vous devriez voir la page d’inscription suivante :

Comment obtenir une remise étudiante HP via UniDays

Vous pouvez également accéder aux remises et offres pour étudiants HP via UniDays. Disponible aux États-Unis et au Royaume-Uni, il offre des réductions à toute personne de plus de 16 ans qui suit des études à temps plein.

UniDays, comme StudentBeans, est une plate-forme de vérification populaire que de nombreuses marques utilisent pour offrir des remises aux étudiants, y compris le Magasin d’éducation Apple.

UniDays offre un accès à toutes les offres disponibles sur le HP Student Store. En ce moment, vous pouvez obtenir jusqu’à 68 % de réduction aux États-Unis et jusqu’à 40 % de réduction au Royaume-Uni.

Pour vous inscrire, vous devrez fournir votre nom complet, le nom de votre établissement, l’année d’inscription et la durée de votre programme.

Unidays ne vérifie votre statut d’étudiant qu’en vous connectant à votre portail institutionnel ou par e-mail.

Obtenez le rabais étudiant HP via Studentbeans

Une autre façon d’accéder aux offres pour étudiants HP dans le est via ÉtudiantBeans. Il centralise les remises étudiantes des grandes marques en un seul endroit, tout en vérifiant votre statut d’étudiant. Cela vous évite de vous inscrire individuellement en tant qu’étudiant sur différents sites.

En ce moment, vous pouvez profiter des offres HP suivantes :

Vous aurez besoin d’une adresse e-mail institutionnelle pour créer un compte StudentBeans. Créez un compte StudentBeans maintenant.

Le service vérifie votre statut d’étudiant en vous autorisant à vous connecter au portail d’apprentissage de votre établissement, en confirmant par e-mail ou en soumettant une preuve sous forme de documentation.

Vous pouvez fournir des images de votre carte d’étudiant, de votre lettre d’acceptation ou de votre relevé de notes. C’est cependant le moyen le plus lent de s’inscrire car l’approbation peut prendre jusqu’à 24 heures.

Les meilleurs conseils pour l’épargne étudiante Assurez-vous de comparer les prix étudiants de HP avec les prix d’autres détaillants. La remise est-elle meilleure ailleurs ? Pouvez-vous obtenir une remise directement auprès de votre établissement ? Ne prenez pas un ordinateur portable simplement parce qu’il est disponible avec un rabais étudiant. Voyez si le processeur et la carte graphique répondront à vos besoins : peuvent-ils gérer des logiciels de création tels que Creative Suite d’Adobe ? Peut-il servir d’ordinateur portable de jeu ? Tenez compte de la résolution et de la technologie d’affichage (LCD par rapport à OLED) lorsque vous envisagez une offre d’ordinateur portable pour étudiant. Si vous diffusez Netflix ou Disney +, les films et les émissions auront-ils une belle apparence, ou l’appareil est-il principalement destiné au traitement de texte et à la navigation de base ? Consultez notre guide complet pour choisir un ordinateur portable.

Nous comparons les meilleures offres étudiantes et mettons en évidence les meilleures remises dans notre hub de rentrée scolaire, afin que vous puissiez choisir les meilleures offres cet été.