Comment obtenir le pass saison MLS

La saison 2023 de la Major League Soccer accueille le lancement du Season Pass MLS d’Apple. C’est le hub unique pour tout ce qui concerne MLS. Couverture spécifique à l’équipe, conférences de presse, faits saillants, émissions en studio et, surtout, jeux.

Chaque match de la campagne de la Major League Soccer, saison régulière et séries éliminatoires, est disponible sur le Season Pass MLS. De plus, ces jeux sont disponibles en plusieurs langues. Les diffusions en anglais et en espagnol sont standard pour chaque match. De plus, les matchs impliquant des équipes canadiennes sont diffusés en français. Par conséquent, ces jeux sont disponibles en trois langues.

Le Season Pass est essentiel pour les fans de la ligue, qu’il s’agisse de supporters spécifiques à une équipe ou de followers à l’échelle de la ligue.

Donc, si vous voulez regarder autant de matchs que possible, voici comment obtenir le Season Pass.

Obtenez et abonnez-vous au Season Pass MLS

Pour obtenir le Season Pass MLS, voici les étapes à suivre.

Allez-y et activez le lien pour MLS Season Pass Connectez-vous ou créez un compte. Vous n’avez pas besoin de vous abonner à Apple TV+. Inscrivez-vous avec les informations de paiement. Regarder Ligue majeure de football.

Aussi simple que cela! À partir de là, vous pouvez utiliser vos informations de connexion partout où l’application Apple TV est disponible et regarder le Season Pass. Les utilisateurs d’Android peuvent également obtenir le Season Pass.

MLS Season Pass via Apple propose quatre options de tarification différentes. Le forfait mensuel de base est de 14,99 $ par mois. Cependant, vous pouvez obtenir une option annuelle qui vous couvre pendant toute une saison pour 99 $.

Disons que vous êtes abonné à Apple TV+. Notez qu’Apple TV+ et Season Pass sont deux entités distinctes. Vous ne pas devez vous abonner à Apple TV + pour regarder le Season Pass. Si vous êtes ou souhaitez, il y a des économies.

Les abonnés Apple TV + peuvent obtenir le pass saisonnier de la Major League Soccer pour 12,99 $ par mois. L’option annuelle associée pour les abonnés Apple TV + est de 79 $.

Changements majeurs par rapport aux saisons précédentes

Auparavant, les réseaux sportifs régionaux diffusaient les matchs de la MLS alors que les diffuseurs nationaux ne le faisaient pas. Les RSN sont hors de propos, tout comme ESPN et Univision. Cela laisse un nombre très restreint de jeux disponibles sur FOX et FOX Deportes.

Au total, il y aura 34 matchs en anglais à la télévision depuis le début de la saison régulière jusqu’à la MLS Cup. Quinze d’entre eux sont sur le canal linéaire de FOX, les autres allant sur FS1. Univision est hors MLS, laissant les matchs espagnols, environ un par semaine, à FOX Deportes.

Chaque match est disponible, qu’il soit diffusé ou non à la télévision nationale, si vous obtenez le Season Pass MLS.

Pour savoir quand les matchs de football ont lieu, téléchargez l’application gratuite Soccer TV Schedules qui comprend des listes de tous les matchs de football en direct disponibles aux États-Unis (disponibles sur les appareils Apple iOS et les appareils Android).