Comment obtenir le pack Disney pour 4 $ de plus que ESPN +

Maintenant que ESPN + coûte 9,99 $, de nombreuses personnes peuvent être curieuses de savoir comment obtenir le pack Disney. Pour seulement 4 $ de plus par mois, le contenu disponible dans le forfait le rend plus logique pour les abonnés.

Tout le monde n’utiliserait pas chacun des services inclus. Cependant, le forfait coûtait 7 $ de plus par mois. Cela n’a pas beaucoup de sens, surtout si vous vous consacrez uniquement au sport, pas aux films et aux émissions de télévision. Pourtant, la différence de prix entre ESPN + et le Disney Bundle n’est plus que de 4 $ par mois.

Ces 4 $ donnent accès à Hulu et Disney +, qui proposent des émissions de télévision, des documentaires, des films et d’autres formes de divertissement plus «traditionnelles».

Fait intéressant, certaines personnes pensent que la hausse des prix d’ESPN + est un stratagème pour inciter davantage d’abonnés au pack Disney. Pour être juste, le contenu d’ESPN + ne voit aucun saut majeur. L’Eredivisie néerlandaise et la Ligue anglaise de football ont renouvelé leurs droits avec ESPN + le mois dernier. Cependant, ESPN + était déjà le foyer de ces ligues pour les téléspectateurs américains.

Dans le même temps, le Disney Bundle, qui inclut ESPN +, ne voit aucune augmentation de prix. Alors, voici comment vous pouvez obtenir le bundle pour ouvrir de nouveaux programmes tout en conservant ESPN +.

Comment obtenir le pack Disney

Si vous n’avez pas encore ESPN +, l’abonnement au forfait est assez simple. L’abonnement est de 13,99 $ par mois et donne accès à Disney +, ESPN + et Hulu. À partir de maintenant, ces services coûtent respectivement 7,99 $, 9,99 $ et 6,99 $ chacun par mois. Au total, c’est un peu moins de 25 $ par mois. Avec le Disney Bundle pour 13,99 $ par mois, vous économisez 11 $ par mois lorsque vous obtenez le Disney Bundle.

Maintenant, vous pensez peut-être que vous n’avez pas besoin de ces autres options. Cependant, peut-être que votre famille s’intéresse au contenu de Hulu ou de Disney+. Avec le Disney Bundle, un abonnement de 13,99 $ par mois permet à quatre appareils d’utiliser le bundle simultanément.

Les frais de base pour le forfait Disney sont de 13,99 $. Il existe également un plan tarifaire avec la version sans publicité de Hulu. Cela représente 19,99 $ par mois, ce qui correspond à l’augmentation individuelle de 6 $ entre Hulu et Hulu sans publicité.

Si vous avez déjà ESPN +, voici comment mettre à niveau votre compte vers le pack Disney.

Contenu disponible

Comme indiqué, la pléthore de contenus auxquels vous auriez accès n’est peut-être pas pour tout le monde. Certaines personnes consacrent leur divertissement uniquement au sport. Quoi qu’il en soit, le Disney Bundle est un petit saut de prix par rapport à ESPN + à lui seul. En effet, vous accédez à tous les deux Hulu et Disney + pour la moitié de ce que ces services coûtent individuellement.

Disney+ porte bien son nom. Avec de nouvelles séries, films et documentaires qui sortent régulièrement, Disney+ est parfait pour les familles. De plus, il contient Star Wars, l’univers Marvel et de nombreux autres contenus en dehors de son contenu stéréotypé “pour enfants”.

De même, Hulu propose une grande variété de contenus qui diffèrent par le genre et ses publics cibles. Hulu produit ses propres contenus, comme The Handmaid’s Tale, Run ou Little Flies Everywhere. De plus, Hulu permet aux gens de regarder des émissions sur FX le lendemain de leur diffusion en direct. Par conséquent, si vous gardez un œil sur le prochain documentaire sur le football Welcome to Wrexham, Hulu diffusera l’émission le jeudi après la diffusion de chaque épisode mercredi soir.