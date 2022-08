Comment obtenir le Google Play Store sur Windows 11

L’une des grandes nouveautés de Windows 11 est la possibilité d’exécuter nativement des applications Android. Auparavant, cela n’était possible qu’avec un logiciel tiers et vous n’aviez jamais été en mesure d’intégrer complètement les applications téléphoniques dans le bureau Windows auparavant.

Cependant, il y a deux grandes mises en garde à prendre en compte. Les applications Android sur Windows 11 nécessitent un SSD et au moins 8 Go de RAM, bien que les anciens disques durs et 4 Go de RAM soient compatibles avec Windows 11. Microsoft recommande même 16 Go pour la meilleure expérience, ce que la plupart des utilisateurs n’auront pas.

Mais même si votre appareil peut exécuter les applications Android en douceur, vous pourriez toujours être déçu par l’expérience. C’est parce qu’il utilise l’Amazon Appstore, qui n’offre qu’une fraction des applications disponibles sur le Google Play Store. Et si vous pouviez avoir les deux ?

Bien qu’il ne soit pas officiellement pris en charge, il existe un moyen d’installer le Play Store et d’exécuter des applications à partir de celui-ci. La méthode a changé plusieurs fois depuis le lancement de Windows 11, mais nous avons testé et pouvons confirmer que cette version fonctionne. Il est également exempt de logiciels malveillants, ce qui ne peut être dit pour une version antérieure.

Comment installer le Google Play Store sur Windows 11

Avant de continuer, il convient de noter que ce processus ne fonctionne qu’avec les appareils x86, 64 bits ou ceux basés sur ARM. Cela ne fonctionnera pas si vous utilisez du matériel 32 bits – allez dans Paramètres > Système > À propos et cochez « Type de système » si vous n’êtes pas sûr.

Vous devrez également vous assurer que la virtualisation est activée. Dirigez-vous vers Panneau de configuration> Programmes> Activer ou désactiver les fonctionnalités Windows. Assurez-vous que les cases à côté de ‘Virtual Machine Platform’ et ‘Windows Subsystem for Linux’ sont cochées, puis cliquez sur ‘OK’ pour confirmer. Cela prendra un certain temps pour trouver les fichiers nécessaires, puis vous devrez redémarrer votre appareil.

Si vous avez déjà installé le sous-système Windows pour Android (WSA), vous devrez le désinstaller. Ouvrez Paramètres > Applications > Applications et fonctionnalités et recherchez-le. Si rien n’apparaît, il n’est pas installé. Une fois que tout est fait, vous êtes prêt à continuer :

Dirigez-vous vers Paramètres> Confidentialité et sécurité> Pour les développeurs Sous “Mode développeur”, cliquez sur la bascule pour l’activer, puis cliquez sur “Oui” pour confirmer

Téléchargez le fichier suivant de 859 Mo via Mega : WSA-GApps-pico_2204.40000.20.0_x64_Release-Nightly.zip Une fois terminé, dirigez-vous vers le dossier Téléchargements dans l’Explorateur de fichiers et localisez le fichier. Sélectionnez-le et choisissez “Extraire tout” – cela prendra quelques secondes

Anyron Copeman / Fonderie

Sélectionnez le fichier extrait et appuyez sur Ctrl + C pour copier Ouvrez le lecteur C: dans le volet de gauche, puis choisissez Windows > Système 32 Appuyez sur Ctrl + V pour coller le fichier ici, puis sur “Continuer” pour fournir l’autorisation d’administrateur Sélectionnez la barre de recherche à côté du menu Démarrer et tapez « powershell ». Dans les options qui apparaissent à droite, choisissez “Exécuter en tant qu’administrateur” et cliquez sur “Oui” pour confirmer que vous autorisez les modifications.

Méthode Windows 11 Google Play Store

Dans la fenêtre qui apparaît, cliquez à côté de l’endroit où il est écrit “PS C:WINDOWSsystem32>” et collez ce qui suit : cd C:WSA-GApps-pico_2204.40000.20.0_x64_Release-Nightly Appuyez sur Entrée, puis collez ce qui suit : Set-ExecutionPolicy -Processus d’étendue -ExecutionPolicy Bypass Appuyez à nouveau sur Entrée, puis tapez “A” et appuyez à nouveau sur Entrée Ensuite, copiez ce qui suit et appuyez sur Entrée – .Install.ps1

Anyron Copeman / Fonderie

Après quelques secondes, vous devriez voir un message indiquant “L’opération s’est terminée avec succès”. Une fois traité, le sous-système Windows pour Android commencera à fonctionner et le Play Store s’ouvrira automatiquement

Cependant, vous avez peut-être vu un message indiquant “VirtWifi n’a pas d’accès à Internet”. Le Play Store ne fonctionnera pas sans lui, mais le pare-feu Windows Defender le bloque. Il n’est pas prudent de désactiver complètement le pare-feu, mais vous pouvez en faire l’exception à la règle :

En utilisant la fonction de recherche à côté du menu Démarrer, tapez “sécurité avancée” et ouvrez “Pare-feu Windows Defender avec sécurité avancée” Au bas de la section Présentation, cliquez sur “Propriétés du pare-feu Windows Defender”

Anyron Copeman / Fonderie

À côté de « Connexions réseau protégées », cliquez sur « Personnaliser… »

Anyron Copeman / Fonderie

Décochez la case à côté de ‘vEthernet (WSL)’ et cliquez sur ‘OK’

Anyron Copeman / Fonderie

Cliquez à nouveau sur ‘OK’ pour confirmer

Le Play Store fonctionnera désormais comme prévu. Ouvrez-le simplement et connectez-vous avec votre compte Google, puis vous pourrez télécharger n’importe quelle application que vous aimez. Certains fonctionneront mieux que d’autres, mais tous peuvent être épinglés à la barre des tâches et sont compatibles avec les fonctionnalités multitâches de Windows 11.

