Comment obtenir le crédit d’impôt pour enfants — et pourquoi il devrait être plus facile à obtenir

Le premier des crédits d’impôt pour enfants de 2021 a frappé les comptes bancaires des parents en juillet – mais pas pour tout le monde. Pour bon nombre des parents qui en ont le plus besoin, accéder à l’argent peut être plus difficile.

C’est parce que l’IRS – une agence qui en sait peu sur les Américains aux revenus les plus faibles, qui souvent ne déclarent pas d’impôts – a été chargé de distribuer l’argent, jusqu’à 300 $ par mois et par enfant.

Le 15 juillet, le jour où les paiements ont été effectués pour la première fois, l’IRS a déclaré avoir envoyé 15 milliards de dollars à 35 millions de familles, dont 86% par dépôt direct. Cela suggère que la grande majorité des bénéficiaires initiaux étaient issus de familles qui gagnaient un revenu et déclaraient des impôts, dont beaucoup étaient des parents à revenu moyen ou inférieur dont les noms, adresses et comptes bancaires sont au dossier des déclarations de revenus.

Plus de 10 millions d’enfants vivent dans la pauvreté, selon les données de 2019 du recensement américain. Parmi ceux-ci, le People’s Policy Project estime qu’environ 7 millions vivent dans des ménages non déclarants. (Parce que ces familles sont, par définition, quelque peu difficiles à suivre, les estimations varient : le Census Bureau indique que 36% des enfants en situation de pauvreté sont issus de familles qui n’ont pas déclaré d’impôts en 2019, dont 55% d’enfants de familles très pauvres. )

La plupart de ces familles ne se sont pas non plus inscrites pour obtenir des chèques de relance du gouvernement, laissant effectivement des milliers de dollars du gouvernement sur la table au cours de la dernière année. L’IRS a recueilli des informations sur un supplément 720 000 enfants dans des ménages non déclarants où les parents se sont inscrits pour recevoir des paiements de relance.

Mais cela laisse encore des millions d’enfants dont les parents sont éligibles au crédit d’impôt pour enfants (CTC) mais qui ne sont pas en voie de le recevoir.

Les experts disent que le problème est réparable. Mais cela nécessitera de la créativité de la part de l’IRS, du Congrès et des partenaires d’aide fiscale sur le terrain.

Le gouvernement devra améliorer son site Web, s’associer à des groupes étatiques et locaux et redoubler d’efforts pour rencontrer les familles là où elles se trouvent, que ce soit dans les écoles ou dans les agences de prestations de l’État. A long terme, la meilleure solution peut être de rendre le crédit d’impôt pour enfant le plus automatique possible, via des solutions telles que l’inscription à la naissance ou la distribution sous forme d’allocation.

Tant de personnes sont couvertes et le montant du crédit est si important que les économistes ont estimé que l’argent pourrait réduire la pauvreté des enfants de 40 %. Mais pour que cela se produise, les familles aux revenus les plus faibles doivent pouvoir en bénéficier.

Les problèmes commencent avec l’IRS lui-même

Un gros problème : l’IRS ne se considère pas comme une agence d’avantages sociaux, car ce n’en est pas une.

Les agences fédérales comme la Social Security Administration – et les agences d’État qui distribuent des fonds fédéraux comme le Supplemental Nutrition Assistance Program (SNAP) ou l’Assistance temporaire aux familles nécessiteuses (TANF) – sont mises en place pour traiter les demandes rapidement et rationaliser l’inscription. (Au moins en théorie ; s’ils fonctionnent aussi bien dans la pratique, c’est plus compliqué.)

Mais l’IRS est fondamentalement une agence de recouvrement. Il sait comment prendre et comment rembourser si cela prend trop, mais lorsqu’il s’agit de distribuer des avantages tels que des chèques de relance et des crédits d’impôt pour enfants, il incombe aux Américains de défendre ce qui leur est dû si l’agence ne le fait pas. Je n’ai pas déjà leurs informations.

C’est le cas de nombreuses familles pauvres. En 2020, un parent seul avec un enfant à charge devait gagner au moins 18 650 $ pour être tenu de déclarer des impôts. Certains ménages à faible revenu déposent quand même une demande pour demander le crédit d’impôt sur le revenu du travail, mais environ 20 % des ménages éligibles au crédit ne le réclament jamais, et les familles les plus pauvres n’ont pas droit au plein montant.

Lorsqu’il s’agit de recevoir des crédits d’impôt pour enfants, l’IRS propose un portail permettant aux non-déclarants de soumettre des demandes. Mais le système n’est pas adapté aux mobiles et, jusqu’à présent, il n’est proposé qu’en anglais. L’IRS a récemment publié des guides étape par étape sur l’utilisation de l’outil de non-déclarant en six langues, mais les instructions pour y accéder ne sont disponibles qu’en anglais et en espagnol.

La politique fiscale les experts et les groupes communautaires d’aide fiscale ont noté que ces deux problèmes constituent des obstacles pour leurs clients, qui ont eu du mal à naviguer sur le portail.

« À l’heure actuelle, c’est un système qui fonctionne très bien et qui est très simple pour les familles à revenu moyen et élevé, et qui ne fonctionne pas très bien pour les familles à faible revenu », Elisa Minoff, analyste principale des politiques au Center for l’étude de la politique sociale et un chef de file de l’Automatic Benefit for Children Coalition, a déclaré. « The North Star devrait rendre cela aussi automatique que possible afin que les familles n’aient pas à prendre des mesures positives pour obtenir le soutien dont elles ont besoin. »

Les familles non déclarantes peuvent lutter pour un certain nombre de raisons — les aidants peuvent ne pas savoir qu’ils sont admissibles à la prestation ou incapables de comprendre la composante technologique; les familles peuvent ne pas parler anglais ou avoir un accès Internet non mobile cohérent ou, franchement, du temps dans la journée pour comprendre le système.

Graham O’Neill est le directeur des partenariats de la Campaign for Working Families, une organisation qui aide les personnes à faible revenu de Pennsylvanie et du New Jersey à naviguer dans le système fiscal et à demander des prestations. L’un des plus gros problèmes de ses clients, a-t-il dit, est lorsqu’une autre personne – souvent en raison d’un accord formel ou informel de garde partagée – a déjà déclaré l’enfant comme personne à charge. Ils peuvent faire appel à l’IRS, mais cela prend des mois.

« La vie est compliquée, surtout si vous êtes une personne à faible revenu », a déclaré O’Neill. « Il y a beaucoup de situations dans la vie qui ne correspondent pas parfaitement à la façon dont le code fiscal structure une famille. »

Kori Hattemer, directrice des programmes financiers chez Foundation Communities, une organisation similaire basée à Austin, a déclaré qu’elle avait des clients qui ont déposé des déclarations de revenus pour la première fois en 2020 afin d’accéder aux avantages de relance mais n’ont pas pu y accéder en raison d’un IRS. arriéré. De nombreuses familles ont besoin d’aide pour remplir le portail en ligne.

« J’ai l’impression qu’il y a une assez faible sensibilisation à ce sujet », a déclaré Hattemer. « S’ils le rendent permanent et qu’il existe depuis plusieurs années, cela deviendra une partie de ce que les gens savent et comprennent. Mais c’est très différent de ce que les gens ont fait dans le passé.

Comment rendre le crédit d’impôt pour enfants plus accessible?

Il est encore temps de combler les lacunes en matière d’accessibilité et de bien répartir le crédit d’impôt pour enfants, ou le mieux possible.

Alors que la plupart des parents recevront leurs crédits en versements mensuels de 300 $ par enfant pendant six mois cette année, et pendant six mois supplémentaires en 2022, les parents peuvent également recevoir l’intégralité du crédit d’impôt pour enfants pendant la saison des déclarations de revenus s’ils s’inscrivent d’ici là. . Cela donne à l’IRS environ neuf mois pour intégrer les non-déclarants dans ses systèmes.

Les démocrates travaillent également sur une proposition d’extension des allocations familiales, et ils auront certains avantages de la rétrospection comme ils le font. Il est possible de combler les lacunes qui semblent exclure les non-déclarants, mais il faudra adopter une approche globale, impliquant le Congrès, l’IRS et les groupes d’aide fiscale locaux.

Une solution relativement simple serait d’augmenter le financement de l’Aide fiscale aux bénévoles (VITA) afin que les organisations locales puissent disposer des ressources les plus importantes possible pour aider les familles non déclarantes. Les assistants démocrates du Sénat ont déclaré à Vox que c’était une solution qu’ils exploraient avec la commission du budget du Sénat.

Les organisations VITA peuvent atteindre les non-déclarants de manière à ce que le gouvernement fédéral puisse lutter; par exemple, O’Neill a déclaré que son organisation travaillait avec le gouvernement de l’État de Pennsylvanie pour faire de la sensibilisation sur le crédit d’impôt pour enfants dans les agences de prestations d’État, comme les bureaux du TANF. Avoir des inscriptions en personne dans les salles d’attente des bureaux SNAP, TANF ou WIC imposerait moins de fardeau aux familles non déclarantes.

D’autres chercheurs ont suggéré de fournir un financement fédéral pour obtenir des informations ou des inscriptions dans les bureaux et les écoles des pédiatres, en particulier pendant la rentrée scolaire.

Quel que soit l’endroit où le contact avec les non-déclarants se produit, Kris Cox, directeur adjoint de la politique fiscale fédérale au Center on Budget and Policy Priorities, a déclaré que l’IRS et les partenaires locaux de VITA doivent être sur le terrain.

« Le portail des non-déclarants est vraiment important pour les personnes qui peuvent naviguer dans ce type de formulaire, mais nous savons qu’il y a des familles qui seront confrontées à des obstacles, que ce soit la langue, la technique, la fluidité, le handicap, d’autres choses », a déclaré Cox. « L’assistance en personne sera cruciale. »

Une idée que les défenseurs ont rejetée est d’envoyer des navigateurs fédéraux, un peu comme le Congrès l’a fait avec la Loi sur les soins abordables, pour inscrire les familles. L’IRS conserve des fichiers de code postal pour suivre qui reçoit des crédits d’impôt pour enfants, afin que les navigateurs puissent être envoyés dans des zones avec faibles taux de décaissement. Une autre façon d’amener plus de fonctionnaires fédéraux sur le terrain pourrait être d’augmenter le financement des centres de soins existants du système fiscal de l’IRS, dont beaucoup ont été fermés ou manquent de personnel.

Une troisième solution serait beaucoup moins coûteuse mais pourrait nécessiter de repenser les lois sur la confidentialité des données : imposer la communication entre les organismes de prestations comme la Social Security Administration et l’IRS.

De nombreuses informations sur les familles non déclarantes sont disponibles – il s’agit uniquement d’agences de prestations qui ne communiquent pas avec l’IRS, en grande partie en raison de lois strictes sur la confidentialité des données protégeant les informations fiscales. Mais si ces lois pouvaient être légèrement assouplies, ou si les agences de prestations pouvaient fournir des informations sur les familles à l’IRS sans recevoir aucune information en retour, alors l’IRS pourrait envoyer des avis ou enregistrer ces familles.

Les assistants démocrates du Sénat ont déclaré que c’était une possibilité qu’ils exploraient. En particulier, ils voient le potentiel de lier les prestations du CTC aux prestations de revenu de sécurité supplémentaire, dont les bénéficiaires comprennent des parents à faible revenu d’enfants handicapés. Ces avantages sommes envoyés par l’Administration de la sécurité sociale, mais ne sont reçus que par 1,7 pour cent des enfants. Cependant, il n’est pas clair qu’un tel changement puisse être adopté et, même s’il l’était, si l’IRS serait en mesure de traiter toutes ces nouvelles données.

« Il ne s’agit pas pour l’IRS de ne pas avoir le cœur ou l’esprit au bon endroit », a déclaré un assistant démocrate du Sénat. « C’est une question de capacité.

L’élargissement du crédit d’impôt pour enfants est nouveau, il faudra donc du temps pour qu’il fonctionne parfaitement

Megan Curran, directrice des politiques au Center on Poverty and Social Policy de l’Université Columbia, a déclaré que d’autres pays ont des allocations familiales dans les livres depuis des décennies, ce qui signifie qu’ils ont eu le temps de rationaliser le processus : l’inscription vient à la naissance, avec un formulaire de renouvellement annuel dans les écoles publiques. Les États-Unis pourraient faire quelque chose de similaire, en proposant un formulaire d’inscription à l’hôpital à la naissance, comme la sécurité sociale.

Un tel processus pourrait également ouvrir la voie à la transformation de l’aide en allocation plutôt qu’en crédit d’impôt, par le biais de l’Administration de la sécurité sociale, ce qui, selon de nombreux experts, faciliterait la distribution des fonds.

« Quand vous regardez d’autres pays, ils ont des sites Web très faciles à utiliser », a déclaré Curran. « Ils ont des points d’accès différents, ils sont face à face dans les communautés. Évidemment, à travers le système fiscal, c’est plus difficile.

En l’absence d’une restructuration complète, les experts affirment que pour tout bénéfice futur, le facteur principal dans l’augmentation de la participation est juste le temps.

Elaine Maag, chercheuse du programme de soutien du revenu au Tax Policy Center, a déclaré que la recherche sur le crédit d’impôt sur le revenu montre que les taux de participation décollent dans un quartier lorsqu’une seule famille familière avec l’EITC emménage dans ce quartier et commence à en parler.

« Si je vis dans un immeuble avec de nombreuses familles avec enfants et qu’ils commencent à parler de ce crédit d’impôt pour enfants et de la façon dont ils viennent de recevoir un paiement, je m’attendrais à ce que davantage de familles se demandent si elles pourraient également être admissibles à ce paiement. « , a déclaré Maag.

Le temps peut améliorer le programme de crédit d’impôt pour enfants s’il est renouvelé, mais en attendant, les familles non déclarantes – et l’IRS – devront surmonter les défis inhérents au système fiscal et les problèmes d’accessibilité qui les accompagnent.