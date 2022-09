Comment obtenir la disposition de notification de l’écran de verrouillage iOS 15 dans iOS 16

L’écran de verrouillage repensé d’Apple est un énorme sujet de discussion en ce qui concerne la mise à jour iOS 16, offrant une expérience personnalisable pour la toute première fois.

Non seulement vous pouvez sélectionner un certain nombre de fonds d’écran, certains changeant automatiquement tout au long de la journée, mais vous pouvez également personnaliser l’horloge, ajouter des widgets pour obtenir des informations en un coup d’œil et même associer des écrans de verrouillage spécifiques à des objectifs spécifiques.

Cependant, avec l’écran de verrouillage remanié, la façon dont les notifications sont livrées dans iOS 16 est modifiée. Plutôt que de s’afficher sous forme de liste comme avec les versions précédentes d’iOS, les notifications dans iOS 16 apparaissent sous la forme d’une pile en bas de l’écran. , élargi avec un robinet.

Cela libère beaucoup d’espace sur l’écran de verrouillage pour apprécier votre nouveau fond d’écran époustouflant, mais certains utilisateurs n’arrivent tout simplement pas à s’en accommoder.

La bonne nouvelle est que vous pouvez modifier la façon dont les notifications sont affichées sur l’écran de verrouillage dans iOS 16 et, si vous le souhaitez, vous pouvez revenir à l’ancienne disposition des notifications de liste. Voici comment procéder.

Comment modifier la disposition des notifications de l’écran de verrouillage dans iOS 16

Temps pour terminer : 1 minute

Outils requis : un iPhone exécutant iOS 16 1. Accédez à l’application Paramètres Lewis Peintre / Fondeur Sur votre iPhone, dirigez-vous vers l’application Paramètres. 2. Appuyez sur la section Notifications Lewis Peintre / Fondeur Faites défiler vers le bas et appuyez sur la section Notification de l’application Paramètres. 3. Sélectionnez la disposition de notification de liste Lewis Peintre / Fondeur Dans le menu Paramètres de notification, vous trouverez le sous-menu “Afficher en tant que”. C’est ici que vous pouvez modifier la disposition des notifications de l’écran de verrouillage de votre iPhone. Vous trouverez trois options : Compter : Les notifications sont masquées par défaut, avec un décompte en bas de l’écran de verrouillage affichant le nombre de nouvelles notifications. Balayez vers le haut pour voir.

: Les notifications sont masquées par défaut, avec un décompte en bas de l’écran de verrouillage affichant le nombre de nouvelles notifications. Balayez vers le haut pour voir. Empiler : Les notifications apparaissent dans une pile en bas de l’écran – la valeur par défaut dans iOS 16.

: Les notifications apparaissent dans une pile en bas de l’écran – la valeur par défaut dans iOS 16. Liste: les notifications s’affichent de haut en bas. Si vous souhaitez revenir à l’ancienne méthode d’affichage des notifications, assurez-vous d’appuyer sur Liste.

Si vous avez suivi les étapes correctement, vos notifications d’écran de verrouillage devraient s’afficher comme dans iOS 15, apparaissant sous forme de liste sous l’heure et tous les widgets que vous pourriez avoir.

Pour en savoir plus sur la façon de tirer le meilleur parti d’iOS 16, découvrez comment utiliser la nouvelle fonctionnalité de découpe amusante dans l’application Photos, comment supprimer les photos et vidéos en double et, bien sûr, comment personnaliser votre écran de verrouillage.