Comment obtenir des tests Covid gratuits à domicile

Vous pouvez commander en ligne via le site Web géré par le gouvernement fédéral COVIDTests.gov. Les commandes seront envoyées par USPS à partir de la semaine du 19 décembre, a indiqué la Maison Blanche.

Pour recevoir les kits, il vous suffit de fournir une adresse résidentielle aux États-Unis lors de la commande. Vous pouvez enregistrer votre adresse e-mail pour les mises à jour de livraison, mais cela est facultatif.

Si vous ne pouvez pas accéder à Internet ou si vous avez besoin d’aide pour passer une commande, appelez le 1-800-232-0233 pour obtenir de l’aide en anglais, en espagnol et dans plus de 150 autres langues. Appelez entre 8 h et 20 h HE, du lundi au vendredi et entre 8 h et 17 h HE la fin de semaine. Plus d’informations peuvent être trouvées sur COVIDTests.gov.