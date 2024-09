Comment obtenir des fonctionnalités d’IA sur un ancien modèle d’iPhone (et éviter la mise à niveau)

Les plus connus sont les Chatbot ChatGPT d’OpenAIavec des rivaux comme Gemini de Google et Bing AI de Microsoft — toutes les applications téléchargeables sur l’App Store. Collez simplement du texte dans l’application et demandez au chatbot de le réécrire sur un ton différent en tapant, par exemple, « Rendre cet e-mail plus personnel pour un client que je connais depuis de nombreuses années. »

(Le New York Times a poursuivi OpenAI et son partenaire, Microsoft, l’année dernière pour avoir utilisé des articles de presse protégés par le droit d’auteur sans autorisation pour former des chatbots.)

Pour m’aider à rédiger, je préfère un outil moins connu, Wordtune, de la start-up AI21 Labs. Son interface, accessible sur wordtune.com, est conçue comme un traitement de texte pour composer et éditer du texte. On peut taper un paragraphe et cliquer sur des boutons pour développer, raccourcir ou réécrire des phrases pour qu’elles paraissent plus décontractées ou plus formelles ; l’application affichera alors une liste de phrases réécrites parmi lesquelles choisir.

Génération d’images

Une autre fonctionnalité très appréciée d’Apple Intelligence est sa capacité à générer des images amusantes, comme un emoji de vous-même en train de manger une pizza, à envoyer à des amis.