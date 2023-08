Comment obtenir des billets Taylor Swift par la revente

Au milieu de la frénésie de l’arrivée de la tournée The Eras de Taylor Swift au Canada, le marché de la revente de billets bourdonne d’action, et certains revendeurs ont déjà mis en vente des billets alors que les fans se battent pour avoir la chance de voir le chanteur se produire.

Les billets pour certaines dates des six spectacles de Swift à Toronto sont devenus disponibles vendredi, cependant, le prix de certains billets de revente avoisine les 20 000 $.

Catherine Moore, professeure de technologie musicale et de médias numériques à l’Université de Toronto, a déclaré vendredi à CTV Your Morning que le marché de la revente est un endroit où ceux qui ont des billets peuvent vendre et ceux qui n’ont pas de billets peuvent acheter.

« Je pense que certains de ces sites ont été créés pour que si quelqu’un achetait un billet et, pour une raison quelconque, ne pouvait pas y aller, il ne perdait pas simplement son argent. Mais c’est parce que c’est tellement commercial », a déclaré Moore. « La seule limite de prix est ce que les gens paieront sur un marché secondaire. »

Des sites de revente comme StubHub proposent des billets de concert en vente entre 3 000 $ et 5 000 $.

Moore a déclaré que le marché de la revente de billets de concert ou d’événement fonctionne de telle manière que les billets sont rarement abordables.

« L’un est le prix réel du billet. De nos jours, à cause du marché secondaire, la valeur nominale ne veut vraiment rien dire. C’est seulement la valeur pour une très courte période de temps », a déclaré Moore.

« Je pense que là où les gens apprécieraient plus de transparence, c’est où va l’argent des surtaxes sur, par exemple, ce billet de 2 800 $? Souvent, les surtaxes représentent un pourcentage de ce que coûte ce billet, ce qui crée un pool d’argent qui sera distribué, » a expliqué Moore.

Taylor Swift a annoncé le 3 août qu’elle se produirait au Canada lors de l’étape 2024 de sa tournée internationale après le contrecoup canadien d’être exclu des dates initialement annoncées.

La chanteuse se produira l’année prochaine du 14 au 16 novembre et du 21 au 23 novembre au Rogers Centre de Toronto.

Ticketmaster a déclaré qu’ils répartissaient les préventes de billets pour les six spectacles sur plusieurs jours afin d’éviter les problèmes techniques en ligne que les fans de Swift auraient pu rencontrer lors des spectacles précédents.

Les acheteurs doivent déjà s’être inscrits et avoir reçu un code de vente « ventilateur vérifié » afin d’entrer dans la file d’attente virtuelle pour les billets.



Avec des fichiers de La Presse canadienne