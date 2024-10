Comment obtenir des billets pour les World Series pour les Yankees de New York | Prix, meilleures offres pour regarder Aaron Judge, Juan Soto contre LA Dodgers

Les Yankees de New York se sont qualifiés pour les World Series 2024 après avoir remporté le fanion de la Ligue américaine samedi soir.

Ils affronteront les Dodgers de Los Angeles dans les World Series. Les Yankees accueilleront les matchs 3, 4 et 5.

Comment obtenir des billets : Les fans qui souhaitent assister au match peuvent acheter des billets sur SiègeGeek. Le billets les moins chers au premier match à domicile des Yankees des World Series sont pour 1 200 $ chacun à partir de dimanche.

Billets pour le troisième match des World Series (28 octobre)

Billets pour le quatrième match des World Series (29 octobre)

Billets pour le cinquième match des World Series (30 octobre)

Vous pouvez également rechercher des billets sur Temps de jeu, Hub de souche, Maître des billets, Billets intelligents ou Sièges vifs.

Voici une histoire récente de la MLB de l’AP :

CLEVELAND (AP) – Juan Soto a frappé un circuit de trois points avec deux retraits en 10e manche et les Yankees de New York se sont qualifiés pour leur 41e Série mondiale – et la première en 15 ans – en battant les Guardians de Cleveland 5-2 lors du cinquième match de la AL Championship Series samedi soir.

La plus grande marque de baseball revient sur la scène principale en octobre.

Soto, qui a été acquis dans un échange à sept joueurs avec San Diego en décembre, a mis les Bombers du Bronx en position d’un seul coup.

Les Yankees tenteront de remporter leur 28e titre contre les Mets de New York ou les Dodgers de Los Angeles. Jeu 6 du Série de championnats de la Terre-Neuve-et-Labrador est dimanche au Dodger Stadium.

Au 10e, Austin Wells a marché avec un retrait et Alex Verdugo a suivi avec un grounder au joueur de deuxième but Andrés Giménez, dont le lancer doux dans le sac a été abandonné par l’arrêt-court recrue Brayan Rocchio pour une erreur.

Gaddis a retiré Gleyber Torres sur des prises et a eu Soto dans un compte de 1-2 avant que l’élégant voltigeur de New York n’envoie un tir par-dessus le mur au centre. Soto a dansé le long de la ligne du premier but et s’est arrêté pour célébrer avec ses coéquipiers avant de faire le tour des buts.

« Je me disais simplement : « Tu es partout avec ce type. Vous êtes partout avec ce type. Il n’a rien », a déclaré Soto.

Giancarlo Stanton a réussi un circuit de deux points pour les Yankees, qui ont pris soin des Guardians en cinq matchs, mais cela n’a pas été facile.

New York a remporté les deux premiers au Yankee Stadium sans grande fanfare ni drame majeur. Cependant, c’était une autre histoire à Cleveland, car les trois matchs au Progressive Field ont été passionnants.

Les Guardians se sont ralliés pour remporter le troisième match sur deux circuits de deux points lors de leurs deux dernières présences au bâton, et les Yankees ont tenu bon pour remporter le quatrième match après avoir perdu une avance de quatre points.

Cleveland n’en avait tout simplement pas assez et une saison surprenante sous la direction du manager de première année Stephen Vogt s’est terminée juste avant une Série mondiale. La franchise reste sans titre depuis 1948, la plus longue sécheresse actuelle du baseball.

Les Yankees sont de retour dans les World Series, là où leurs fans les attendent chaque année.

La quatrième place du club 82-80 dans l’AL East la saison dernière a conduit à une « introspection en tant qu’organisation » au cours de l’hiver, selon le manager Aaron Boone, qui a été largement critiqué mais est l’un des trois seuls managers à prendre le dessus. New York aux séries éliminatoires lors de six de ses sept premières saisons.

Alors que le noyau de l’équipe est resté pratiquement intact, le fait d’avoir Soto dans un échange à succès le 7 décembre – New York a envoyé cinq joueurs à San Diego pour le triple voltigeur All-Star – a accéléré le retour de l’équipe au titre de prétendant au titre.

« C’était une bonne journée », a déclaré Boone en riant avant le match.

La fusée de 446 pieds de Stanton dans les gradins du champ gauche a égalisé à 2 en sixième et a chassé Tanner Bibee, qui avait éliminé le dangereux DH de New York lors de ses deux premières présences au bâton et a tenu les Yankees sans but pendant les cinq premières manches.

Il s’agissait du quatrième circuit de Stanton dans cette série – son troisième en trois jours – et son 16e en séries éliminatoires, le plaçant à la quatrième place sur la liste de carrière du club derrière Bernie Williams (22), Derek Jeter (20) et Mickey Mantle (18). .

Avant le match, on a demandé à Boone ce qui rendait Stanton si bon.

« Il peut frapper plus fort que quiconque, tout d’abord », a déclaré Boone. « Il y a donc la nature physique de ce qu’il fait qui est différente de celle de presque tout le monde dans le monde. »

Mais Boone a continué en complimentant la discipline de Stanton au marbre, « son approche, son processus, la façon dont il étudie les gars. »

« Il y a quelque chose qu’il fait lorsqu’il se familiarise avec les gens en plus d’être très doué physiquement », a déclaré Boone.

Les Guardians ont pris une avance de 2-0 en cinquième contre Carlos Rodón sur le simple RBI de Steven Kwan avec deux retraits. Mais Cleveland a raté une grande occasion d’en obtenir plus, laissant les buts chargés lorsque Lane Thomas a échoué sur le premier lancer de Mark Leiter Jr.

SALLE DES FORMATEURS

Yankees : LHP Nestor Cortes (entorse au coude) a connu une autre séance d’entraînement au bâton en direct réussie. Le releveur reste en bonne voie pour rejoindre les Yankees sur leur liste des World Series. Boone a déclaré que Cortes lancerait à nouveau au début de la semaine prochaine. Cortes est allé 9-10 avec une MPM de 3,77 en 30 départs.

Merci de compter sur nous pour vous fournir le journalisme auquel vous pouvez faire confiance. Veuillez envisager de nous soutenir avec un abonnement.