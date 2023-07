Comment obtenir des billets pour le dévoilement de Messi à l’Inter Miami

L’Inter Miami a récemment révélé qu’elle organisait un « événement de dévoilement majeur » le dimanche 16 juillet. Bien que l’équipe de la Major League Soccer n’ait pas officiellement nommé Lionel Messi dans l’annonce, l’événement dévoile enfin la superstar aux fans de l’équipe. Si vous souhaitez y assister, lisez la suite pour savoir comment obtenir des billets pour le dévoilement de Messi.

Les billets sont disponibles pour l’événement au stade DRV PNK qui doit commencer à 18 h (HE) ce dimanche. Les détenteurs d’abonnements de saison sont les premiers à obtenir des billets gratuits pour « The Unveil ». Le club a envoyé par e-mail à ces membres un formulaire qui doit être rempli pour recevoir des billets pour l’événement. Les détenteurs d’abonnements doivent s’attendre à recevoir des billets numériques dans les 48 heures. Ces membres ont jusqu’au mercredi 12 juillet à 23 h 59 (HE) pour remplir le formulaire.

En supposant que ces membres ne prennent pas tous les billets disponibles, le club mettra alors des sièges à la disposition du public. La meilleure façon d’obtenir l’un de ces événements serait évidemment d’être abonné. Avoir un ami ou un membre de la famille dans cette position serait également bénéfique. Cependant, les fans qui n’ont pas ces connexions peuvent s’inscrire sur le site Web du club pour déclarer un intérêt. Si des billets deviennent disponibles, le club est tenu de contacter les personnes inscrites.

Les billets pour le dévoilement de Messi incluent des divertissements majeurs

L’Inter Miami promet qu’il y aura une « soirée passionnante de divertissement, de discours sur le terrain et plus encore » pour The Unveil dimanche soir. Le journaliste Franco Panizo a déclaré que le club tentait d’organiser un concert impromptu à l’intérieur du stade DRV PNK à Fort Lauderdale. Le chanteur / rappeur portoricain populaire Bad Bunny pourrait éventuellement faire la une des animations de la soirée. Selon Panizo, Shakira et Maluma sont également potentiellement discutés par le club.

Messi révèle qu’il aura lieu le même jour que la finale de la Gold Cup

« The Unveil » coïncidera également avec la finale de la Gold Cup de la CONCACAF. Bien que le club ait annoncé que l’événement débutera à 18 h (HE), il pourrait très bien se prolonger. Le match final du tournoi devrait commencer à 20 h (HE) en Californie. L’équipe nationale masculine des États-Unis affrontera le Panama mercredi soir pour une place en finale. Si les Américains battent les Panaméens, ils se qualifieront alors pour le match pour le titre dimanche.