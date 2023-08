Comment obtenir des billets de cinéma à 4 $ chez AMC et Regal

Il n’y a rien qu’Hollywood aime plus qu’une bonne suite. Suite au succès massif de la toute première Journée nationale du cinéma de l’année dernière – qui a attiré plus de 8 millions de cinéphiles dans les cinémas avec des billets à 3 $ – l’Association nationale des propriétaires de cinéma la relance. Cette année, plus de 3 000 cinémas participent à la Journée nationale du cinéma, invitant le public à regarder des films le dimanche 27 août. Les billets coûteront 4 dollars, soit une augmentation de 33 % par rapport à l’année dernière, y compris pour les formats premium comme IMAX et Dolby. Alors que l’année dernière, la Journée nationale du cinéma avait donné au public l’occasion de voir « Top Gun: Maverick » de Tom Cruise sur grand écran, cette année, les cinéphiles auront la chance de voir « Barbenheimer » à moindre coût. Bryan Braunlich, directeur exécutif de la Cinema Foundation à but non lucratif, a déclaré à CNBC Make It que la décision d’organiser une deuxième Journée nationale du cinéma a été prise deux jours seulement après la fin de la première et qu’il était clair que l’événement à l’échelle nationale a été un succès. « Nous avons discuté avec nos partenaires et je pense qu’il y avait un désir de déterminer ce que nous pouvons faire à nouveau », dit-il. Alors que l’événement de l’année dernière a été organisé en partie en raison de la nécessité d’attirer le public vers les cinémas après deux ans d’absence suite aux fermetures dues à la pandémie, Braunlich dit que l’espoir de la Journée du cinéma de cette année est simplement que le public profite d’être au cinéma. « Nous avons 30 000 écrans et 3 000 sites à travers les États-Unis. Je pense donc que le cinéma de la plupart des gens va participer à la Journée nationale du cinéma », dit-il. Braunlich ajoute qu’il espère que les cinéphiles bénéficieront de tarifs réduits sur les formats premium. Voir « Oppenheimer » en IMAX 70 millimètres à New York, par exemple, coûterait normalement 26,99 $. À 4 $, le prix de la Journée nationale du cinéma reflète une réduction de 85 %. Toutefois, pour les téléspectateurs qui souhaitent voir un film en 4DX ou dans un autre format spécial, Braunlich recommande d’acheter leurs billets à l’avance. « L’année dernière, la plupart des billets étaient achetés le jour même », dit-il. « Et puis les gens sont venus et les salles ont affiché complet, surtout pour les formats premium et grands. » Voici tout ce que vous devez savoir sur la Journée nationale du cinéma.

Quand est la Journée Nationale du Cinéma ?

L’événement cinématographique d’une journée entière aura lieu le dimanche 27 août.

Où puis-je acheter mon billet à 4 $ ?

Les billets seront disponibles à la billetterie de votre théâtre local. Des chaînes nationales, dont AMC et Regal, y participeront. Pour connaître la liste complète des cinémas participant à la Journée nationale du cinéma, Cliquez ici. Le prix final de votre billet pourrait être d’un peu plus de 4 $, après prise en compte des taxes et des éventuels frais de billetterie tiers.

Quels films seront projetés lors de la Journée nationale du cinéma ?

En plus des films actuellement projetés dans les cinémas tels que « Teenage Mutant Ninja Turtles », « Barbie » et « Oppenheimer », l’événement de cette année verra un certain nombre de classiques réédités pour une durée limitée. Le public pourra notamment visionner « Jurassic Park », « La Belle et la Bête » et « Lady Bird » sur grand écran. Pour voir ce qui sera joué dans votre théâtre local, visitez le Site de la Journée nationale du cinéma et entrez votre ville dans le champ de recherche.

La Journée nationale du cinéma sera-t-elle de retour l’année prochaine ?