Comment obtenir des aliments nutritifs sur un budget, d’un nutritionniste RD

Et bien que des méthodes comme faire les courses en saison et faire l’épicerie localement soient efficaces, ce ne sont pas les seuls moyens d’économiser de l’argent.

“Je suggère généralement d’utiliser des coupons pour des choses que vous achetez habituellement, et non pour des choses pour lesquelles vous vous dites ‘Oh, j’ai un coupon pour ça’, ce qui peut également augmenter la facture d’épicerie”, déclare Porrazza.

L’achat de produits d’épicerie, en particulier ceux qui sont riches en nutriments, est plus difficile qu’il ne l’a été depuis 1979, mais il existe toujours des moyens d’obtenir les aliments sains dont vous avez besoin si votre budget est plus serré.

L’indice de la nourriture à domicile a augmenté de 13,5 % depuis l’an dernier, selon Les données les plus récentes de l’Indice des prix à la consommation .

Bien que les prix de l’essence soient au plus bas depuis des mois, l’inflation continue de faire grimper le prix des produits d’épicerie depuis 43 ans, ce qui rend un peu plus difficile pour de nombreux Américains d’acheter la nourriture dont ils ont besoin. .

1. Préparation des repas

Achetez avec intention en pensant aux repas que vous prévoyez de cuisiner tout au long de la semaine avant même d’entrer dans l’épicerie, dit Porrazza.

“Cela peut devenir assez collant lorsque les gens achètent des produits frais et qu’ils n’ont pas de plan pour cela, alors ils restent dans le réfrigérateur et finissent malheureusement par mourir sans être utilisés”, note Porrazza. “C’est de l’argent qui est essentiellement gaspillé.”

Lors de la planification des repas, vous devriez également regarder dans votre garde-manger pour voir quels aliments de longue conservation vous avez déjà et faire l’inventaire de tout ce qui se trouve dans le réfrigérateur et le congélateur, dit-elle.

2. Achetez des aliments surgelés et en conserve

Envisagez d’acheter des aliments surgelés ou en conserve à la place de certains des aliments frais que vous achetez généralement, dit Porrazza. Ces aliments ont tendance à coûter moins cher et dureront plus longtemps que les aliments frais, dit-elle.

“Il y a beaucoup de variété là-bas en termes de tout, des haricots verts aux pois chiches, et ce sont des aliments riches en nutriments”, explique Porrazza. “La seule chose à laquelle il faut vraiment prêter attention avec les conserves, c’est l’aspect du sodium.”

Pour les légumes, recherchez des options qui disent “sans sel ajouté” ou à faible teneur en sodium pendant que vous magasinez, dit-elle. Vous pouvez également égoutter et rincer les légumes en conserve pour réduire la teneur en sodium.

Pour les fruits en conserve, le souci est la teneur en sucre. Vous devriez viser des choix sans sucre ajouté ou en conserve dans du jus ou de l’eau à 100 %, note Porrazza.

3. Essayez des alternatives protéinées

La viande et le poisson sont plus chers que la plupart des aliments de nos jours, et même si vous ne suivez pas un régime à base de plantes, l’utilisation de différentes sources de protéines comme base principale d’un ou deux repas tout au long de la semaine pourrait faire baisser le prix de vos courses, Porrazza dit.

Certaines alternatives qu’elle suggère sont:

Tofu

Recettes à base de haricots comme le piment

Protéine végétale texturée

Tempeh

“Il suffit de varier cette source de protéines. Vous obtenez toujours une source de protéines, mais cela n’augmente pas nécessairement le coût”, déclare Porrazza.