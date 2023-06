Si vous utilisez régulièrement Deliveroo, vous pourriez bénéficier de ses abonnements Plus qui vous offrent la livraison gratuite et d’autres bonus. De plus, vous avez peut-être déjà le droit d’obtenir gratuitement Deliveroo Plus. Voici tout ce que vous devez savoir.

Qu’est-ce que Deliveroo Plus ?

Deliveroo est un service qui vous apportera de la nourriture au restaurant, des plats à emporter et des produits d’épicerie pour que vous n’ayez pas à vous déplacer vous-même. Comme son nom l’indique, Deliveroo Plus est Deliveroo mais avec plus.

Là où vous paieriez habituellement des frais en plus de votre nourriture ou de vos courses pour le service de Deliveroo, Deliveroo Plus est un abonnement que vous payez chaque mois qui couvre toutes les livraisons pour les commandes éligibles et comprend également diverses récompenses régulières, ainsi que des offres de restaurants exclusivement sur le service.

Combien coûte Deliveroo Plus en général ?

Il existe deux niveaux du service Deliveroo Plus – Gold et Silver. La différence est combien ils coûtent et quelles commandes bénéficient de la livraison gratuite.

Silver vous coûtera 3,49 £ par mois et vous offre la livraison gratuite sur toutes les commandes de plus de 25 £.

L’or coûte 7,99 £ par mois, mais le seuil des livraisons gratuites tombe à seulement 10 £.

Les abonnements sont toujours sur une base mensuelle, que vous pouvez annuler quand vous le souhaitez.

Comment puis-je obtenir Deliveroo Plus gratuitement ?

Si vous êtes un client Amazon Prime actuel, vous avez droit à un an de Deliveroo Plus Silver dans le cadre de votre abonnement existant. Voici comment obtenir l’accord :

1. S’inscrire sur Deliveroo Martyn Casserly Pour bénéficier de l’offre, vous devrez d’abord vous inscrire à Deliveroo si vous n’êtes pas déjà client. Téléchargez l’application sur votre téléphone, puis créez votre compte gratuit. Vous pouvez également accéder au site Web de Deliveroo dans un navigateur Web sur un ordinateur portable ou un PC. 2. Associer des comptes Martyn Casserly La prochaine chose que vous devrez faire est de lier votre compte Amazon Prime. Appuyez sur l’icône Compte, puis sélectionnez l’option Get Plus gratuit avec Amazon Prime. 3. Connectez-vous à votre compte Amazon Martyn Casserly Vous serez redirigé vers le site Web de Deliveroo, où il vous suffira d’appuyer sur l’option « S’inscrire ou se connecter à Deliveroo pour lier votre compte Prime ». Vous pourrez ensuite profiter de Deliveroo Silver pendant un an, après quoi vous commencerez automatiquement à payer les 3,49 £ chaque mois, sauf si vous l’annulez avant la fin des 12 mois, il vaut donc la peine de définir un rappel si vous êtes le type oublieux.

Comment obtenir Deliveroo Plus gratuitement avec un essai

Si vous n’avez pas Amazon Prime ou si vous souhaitez simplement tester Deliveroo Plus, un essai gratuit de 30 jours est disponible. Rendez-vous simplement sur le site Web de Deliveroo ou ouvrez l’application, puis sélectionnez l’option Deliveroo Plus et il vous sera demandé de choisir le niveau que vous souhaitez. Ceci fait, votre essai de 30 jours commencera.

Martyn Casserly

N’oubliez pas d’annuler votre compte avant la fin des 30 jours si vous ne souhaitez pas continuer à payer pour le service.