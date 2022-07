Comment obtenir autant que vous le pouvez

Les vols perturbés sont devenus la nouvelle norme.

Jusqu’à présent cette année, 23 % de tous les vols intérieurs et internationaux aux États-Unis ont été retardés ou interrompus, selon le site Web de suivi des vols FlightAware. Le vendredi précédant le 4 juillet, ce nombre est passé à près de 30 %.

Cela signifie plus de clients payants que de sièges disponibles dans les avions – et les passagers gagnent de l’argent en abandonnant leurs sièges dans des avions surréservés, à hauteur de milliers de dollars chacun. Mais les compagnies aériennes ne vous offriront pas simplement autant d’argent dès le départ, explique Willis Orlando, expert senior en vol chez Scott’s Cheap Flights. Au lieu de cela, dit-il, vous devrez négocier – et il a quelques conseils pour tout passager entreprenant prêt à sacrifier son itinéraire de voyage pour un montant d’argent maximisé.

L’offre de la compagnie aérienne commencera généralement par une voix sur un interphone. Si vous n’êtes pas encore monté à bord de l’avion, vous entendrez un agent d’embarquement proposer une certaine somme d’argent pour céder votre place. Si vous êtes déjà dans l’avion, ce sera une hôtesse de l’air à la recherche de volontaires pour se lever et retourner à l’aéroport.

Premier conseil d’Orlando : exprimez rapidement votre intérêt, mais ne prenez jamais le prix de départ de la compagnie aérienne.

“Si vous êtes flexible et que vous voulez obtenir cet argent supplémentaire dans votre poche … courez vers l’avant et demandez-leur ce que la dernière personne obtient”, dit Orlando. “C’est toujours l’offre la plus douce.”

Vous pouvez également adoucir d’autres parties de votre expérience de réservation. Orlando dit que les compagnies aériennes sont souvent disposées à vous laisser entrer dans leurs salons exclusifs ou à vous laisser sélectionner un siège de grande valeur près de l’avant de l’avion sur votre vol modifié. Tout ce que vous avez à faire est de demander.

“Ils veulent avoir des numéros garantis … presque quoi qu’il arrive”, déclare Orlando. “Se porter volontaire pour s’en tirer met la balle des négociations dans votre camp.”

Orlando affirme que les aéroports des grandes villes comme Chicago, Washington DC et Los Angeles sont plus susceptibles de subir des perturbations de vol que d’autres, car ils sont des plaques tournantes fréquentes pour les escales. Les compagnies aériennes qui bousculent le plus souvent les passagers involontaires sont Frontier, Southwest et American Airlines, ajoute-t-il.

Les chiffres en dollars supérieurs à la moyenne sont probablement dus à deux raisons, selon Orlando : s’assurer que l’avion décolle à l’heure et préserver la réputation de la compagnie aérienne. S’il n’y a pas assez de passagers qui se portent volontaires pour descendre d’un vol, les compagnies aériennes doivent “écraser” de force les passagers, ce qui entraîne souvent un cauchemar pour le service client.

“Si un avion est retardé de deux heures en raison d’un problème de débarquement des gens, il n’y a pas assez d’équipages et de pilotes pour s’assurer qu’il ne se répercute pas sur l’ensemble de leur réseau”, explique Orlando. “Avant la pandémie, ils ne risquaient pas que tout leur réseau s’effondre avec un ou deux vols détraqués.”

Si vous êtes évincé de force, vous serez au moins indemnisé : la loi fédérale exige que la compagnie aérienne vous paie jusqu’à quatre fois votre tarif, jusqu’à 1 550 $ selon la date de départ de votre vol réservé.

Les avions sont généralement surréservés en raison de l’optimisme des compagnies aériennes, explique Orlando. C’est particulièrement vrai cette année : lorsque le printemps est arrivé, les compagnies aériennes ont programmé un grand nombre de vols en prévision de la forte demande de voyages estivaux.

Cette prévision de la demande s’est réalisée, dit Orlando, mais les compagnies aériennes n’ont pas prévu un problème différent : un manque d’employés disponibles pour assurer ces vols. Certains membres d’équipage mis en congé ou licenciés au plus fort de la pandémie ne sont pas revenus, et d’autres manquent des vols en raison d’infections à Covid-19 pendant la vague omicron prolongée du pays.

S’inscrire maintenant: Soyez plus intelligent sur votre argent et votre carrière avec notre newsletter hebdomadaire

Ne manquez pas :

Cette femme de 30 ans a gagné 3 000 $ en abandonnant sa place sur un vol Delta : « J’ai failli me casser le cou en sprintant dans les allées »

Les passagers en classe économique pourraient bientôt s’allonger dans les avions – découvrez la compagnie aérienne qui le fait en premier