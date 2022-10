Comment obtenir Apple TV+ gratuitement : tous les essais disponibles

Apple TV + est un cheval noir dans les guerres de streaming, avec des émissions acclamées par la critique telles que Ted Lasso, The Morning Show et Severance dans sa bibliothèque.

Le service de streaming est l’un des moins chers à 4,99 $ / 4,99 £ par mois. Cependant, avec l’augmentation du coût de la vie et l’augmentation des prix d’autres plates-formes, débourser de l’argent pour un autre abonnement n’est pas idéal.

Heureusement, vous avez de la chance. Apple TV + propose de nombreux essais gratuits dont les clients peuvent profiter. Si vous voulez diffuser sans payer un centime, continuez à lire. Nous avons également rassemblé nos séries télévisées préférées sur la plateforme en ce moment.

Obtenez un essai gratuit de sept jours d’Apple TV+

Pour cette option, vous n’avez pas besoin d’effectuer d’achats supplémentaires ni de posséder d’appareils. Tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur le site Web Apple TV +, de vous inscrire pour un essai gratuit avec un tout nouveau compte et de diffuser en continu.

Vous pourriez, en théorie, vous gaver d’une série, puis annuler avant la fin du procès. De plus, Apple propose également plusieurs épisodes de ses émissions de télévision gratuitement sans avoir à s’inscrire à quoi que ce soit – vous pouvez donc les regarder en premier pour vous aider à préserver tout le temps que vous pouvez obtenir sur votre essai gratuit d’une semaine.

Une fois que vous avez utilisé un essai gratuit de sept jours, vous ne pouvez plus l’utiliser – il est réservé aux nouveaux clients.

Obtenez un essai gratuit de trois mois d’Apple TV+ avec un nouveau produit Apple

Si vous achetez un nouveau produit Apple – tel que l’iPhone 14 –, vous avez droit à trois mois de streaming entièrement gratuits. Les produits éligibles pour cet accord incluent tout nouvel iPhone, iPad, Apple TV ou Mac – malheureusement, l’Apple Watch, le HomePod et les AirPod sont exemptés de l’accord.

Vous aurez 90 jours après avoir acheté votre appareil pour réclamer votre essai gratuit. Voici les étapes que vous devez suivre :

Ouvrez l’application Apple TV+ sur votre nouvel iPhone, iPad, Apple TV ou Mac

Connectez-vous avec votre identifiant Apple

Cliquez sur l’émission que vous souhaitez regarder, puis l’option “Profitez de trois mois gratuits” devrait apparaître

Cliquez sur ‘Continuer’

Confirmez que vous démarrez un essai gratuit

La page confirmera que votre essai est maintenant actif

Une fois les trois mois écoulés, vous serez facturé le prix d’abonnement standard

Cette offre ne s’applique qu’aux nouveaux produits Apple, donc si vous achetez une technologie remise à neuf ou d’occasion, vous ne serez peut-être pas admissible.

À notre connaissance, vous ne pouvez pas cumuler les essais gratuits. Ainsi, si vous achetez de nouveaux AirPods un mois après avoir acheté un nouvel iPhone, il est probable que vous deviez vous inscrire à un nouveau compte pour réclamer un essai gratuit séparé.

Obtenez un essai gratuit de trois mois d’Apple TV+ avec un téléviseur Samsung ou un appareil Roku

À partir de maintenant et jusqu’au 28 novembre 2022, les utilisateurs disposant d’un téléviseur intelligent Samsung ou d’une clé/boîte de streaming Roku peuvent obtenir 3 mois d’Apple TV+ entièrement gratuits – à condition qu’ils soient un nouveau client du service.

Voici ce que tu dois faire:

Ouvrez l’application Apple TV+ sur votre téléviseur Samsung ou votre appareil Roku

Cliquez sur le bouton qui dit “Se connecter ou commencer l’essai gratuit”

Connectez-vous avec votre identifiant Apple

Confirmez que vous démarrez un essai gratuit

La page confirmera que votre essai est maintenant actif

Une fois les trois mois écoulés, vous serez facturé le prix d’abonnement standard

Obtenez un essai gratuit de trois mois d’Apple TV + avec Currys

Les lecteurs britanniques peuvent réclamer Apple TV + dans le cadre de Avantages du curry. L’inscription est gratuite – tout ce dont vous avez besoin est de vous inscrire avec votre adresse e-mail et votre numéro de téléphone, et vous pouvez choisir de participer aux communications où vous bénéficierez de remises et de concours auxquels participer.

Currys offre également cet avantage lorsque vous achetez certains produits – et cela est disponible sur une gamme de choses différentes, pas seulement sur les appareils Apple. Encore une fois, ceci est réservé aux nouveaux clients d’Apple TV +.

Obtenez un essai gratuit de trois mois d’Apple TV+ avec Best Buy

Si vous êtes aux États-Unis, une offre similaire est disponible avec le magasin Best Buy. Vous n’avez même pas besoin de vous inscrire à une newsletter – tout ce que vous avez à faire est de vous rendre sur cette page d’achat, d’ajouter l’essai gratuit à votre panier, puis un code numérique vous sera envoyé par e-mail lorsque vous aurez parcouru la caisse. Comme vous l’avez peut-être deviné, cela ne coûte rien.

Obtenez un essai gratuit d’Apple TV+ avec un contrat de smartphone

Si vous êtes à la recherche d’un nouveau téléphone, de nombreux fournisseurs proposent des essais d’Apple TV+ avec des contrats de smartphone. Au moment de la rédaction, ceux-ci sont disponibles auprès des goûts de O2 et Trois au Royaume-Uni (essai de 3 mois) et T-Mobile aux États-Unis (essai de 6 mois).

Le processus d’inscription varie en fonction de votre fournisseur – alors consultez le site Web. Encore une fois, c’est réservé aux nouveaux clients.

Souscrivez à un abonnement étudiant à Apple Music et obtenez Apple TV+ gratuitement

Si vous êtes aux États-Unis et que vous êtes étudiant dans l’enseignement supérieur, vous pouvez obtenir Apple Music à moitié prix, qui comprend également une Apple TV+ gratuite pour une “durée limitée”. Vous aurez besoin d’un compte UniDays gratuit pour vous inscrire et bénéficier de cette offre.

Obtenez un mois d’essai gratuit d’Apple TV+ avec Apple One

Apple One est un abonnement groupé qui comprend Apple Music, Apple TV+, Apple Arcade, Apple News+ et Apple Fitness+. Vous pouvez obtenir un essai gratuit d’un mois de l’un des abonnements que vous n’avez pas utilisés si vous vous inscrivez à Apple One.

Assurez-vous que votre appareil est mis à jour avec le dernier système d’exploitation, puis accédez aux paramètres de vos abonnements pour vous inscrire à Apple One.

Partager un abonnement Apple TV+ avec un membre de la famille

Vous pouvez également partager un compte Apple TV+ avec six membres de la famille (y compris vous-même). Pour ce faire, vous devez tous faire partie de Groupe de partage familial d’Appledans lequel tous les membres ont un accès partagé à toutes les applications achetées, musique, Apple Books, Apple Arcade et plus encore.

Un seul membre peut être le titulaire du compte principal, et c’est la personne qui paie l’abonnement. Si vous souhaitez contribuer financièrement, vous devrez organiser cela séparément.