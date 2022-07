Comment obtenir Adobe Photoshop gratuitement en 2022

Photoshop est l’éditeur d’images de facto, apprécié des professionnels comme des consommateurs. Il est puissant, familier et regorge d’outils pour faire des choses créatives et intelligentes avec des images.

Il existe de nos jours de nombreuses applications différentes appelées Photoshop, mais nous nous concentrons ici sur la version complète. Malheureusement, il n’est plus possible d’acheter une copie de Photoshop et de l’utiliser pendant des années : il fait désormais partie de l’abonnement Creative Cloud d’Adobe. Ceci est destiné aux professionnels de la création et est trop cher pour la plupart des consommateurs.

Mais que vous soyez un professionnel ou un utilisateur à domicile et que vous souhaitiez vraiment obtenir Photoshop sans le coût élevé, nous décrirons toutes les options disponibles dès maintenant.

Une option évidente consiste à obtenez Photoshop gratuitement sur un Mac ou un PC dans le cadre de l’essai Creative Cloud d’Adobe.

Mais vous constaterez peut-être que d’autres versions de Photoshop telles que les applications Express et Appareil photo font tout ce dont vous avez besoin. Leur utilisation est entièrement gratuite, sans abonnement requis.

Si les applications ne sont pas bonnes à utiliser et awUn essai d’une durée d’une semaine ne suffit pas, vous pouvez obtenir des réductions sur les abonnements Creative Cloud. Ils sont à la disposition des étudiants et des enseignants, qui obtiennent un réduction toute l’année cela rend le prix élevé beaucoup moins cher, mais Adobe propose également des offres où tout le monde peut obtenir Photoshop à moindre coût.

Ce que vous ne réalisez peut-être pas, c’est que vous boîte achetez toujours Photoshop en tant que logiciel autonome qui ne vous oblige pas à vous abonner. Ce n’est pas Photoshop complet, mais Photoshop Elements est relativement abordable et s’adresse aux utilisateurs à domicile.

Comment obtenir Adobe Photoshop gratuitement

Tu peux télécharger une version d’essai gratuite de 7 jours de Photoshop CC. Cela vous permet d’essayer la version complète du logiciel sans aucune restriction. Vous devrez payer après la fin de l’essai, mais Adobe propose généralement une fenêtre de 14 jours (à compter de l’achat) pour annuler et obtenir un remboursement complet.

Les utilisateurs de PC auront besoin de Windows 10 ou 11 et d’au moins 8 Go de RAM (bien que 16 Go soient recommandés). Il est également compatible avec les appareils Windows 10 ARM (tels que le Surface Pro X) avec au moins 8 Go de RAM et 4 Go de RAM GPU.

Les utilisateurs de Mac auront besoin de macOS version 10.14 (Mojave) ou version ultérieure, cependant macOS 11.0 (Big Sur) et macOS 10.15 (Catalina) sont recommandés. Les exigences minimales en matière de RAM sont de 8 Go, bien que 16 Go soient à nouveau recommandés.

Voir plus de détails sur les deux Configuration requise pour Mac et PC chez Adobe. Nous vous conseillons également de jeter un œil à FAQ d’Adobe sur l’essai gratuit.

Bien sûr, si vous savez déjà que votre machine est capable, vous pouvez simplement téléchargez maintenant la version d’essai gratuite de 7 jours de Photoshop.

Obtenez gratuitement Photoshop Express sur Android, iOS et Windows

Si vous n’avez besoin que d’outils de retouche photo de base, Adobe propose une application gratuite appelée Photoshop express (anciennement Spark) qui est disponible sur l’App Store d’Apple, Google Play et Boutique Microsoft. Cela signifie que vous pouvez également l’utiliser sur votre PC ou ordinateur portable

Pour une application gratuite, c’est plutôt bien, même si cela ne ressemble en rien à la version complète de Photoshop. C’est beaucoup plus comme d’autres applications de retouche photo rapide telles que Snapseed et celle intégrée à Google Photos. Cela signifie que vous pouvez ajouter des filtres, recadrer, transformer, ajuster la perspective, ajuster (luminosité, contraste, saturation, etc.), ajouter des masques, etc. Tu peux voir toutes les fonctionnalités de Photoshop Express ici.

Ce que vous ne pouvez pas faire, c’est modifier des parties spécifiques d’images, sauf lorsque vous utilisez les outils de réduction des yeux rouges et de correction des taches. Il n’y a pas de redimensionnement d’image (mais vous pouvez spécifier la résolution de sortie aux 200 pixels de largeur les plus proches) ni aucun support pour les calques.

Comme il est gratuit et que vous n’avez qu’à vous inscrire à un compte Adobe pour l’utiliser, vous pouvez tout aussi bien l’essayer et voir s’il fera ce dont vous avez besoin.

Obtenez gratuitement l’appareil photo Photoshop sur Androïd/iOS

La Application Photoshop pour appareil photo vous permet d’ajouter toutes sortes d’effets et de filtres directement dans l’appareil photo, ce qui vous permet de “Photoshoper” efficacement votre image au fur et à mesure que vous la capturez ! Son utilisation est également gratuite.

Obtenez Photoshop Éléments 2022

Ce n’est pas gratuit, mais la meilleure option pour ceux qui veulent Photoshop “correct” sans les frais d’abonnement est d’acheter Photoshop Elements. Il s’agit d’une version plus conviviale de Photoshop CC, mais qui possède de nombreuses fonctionnalités et outils régulièrement utilisés. En fait, pour les utilisateurs à domicile, il y a plus de puissance à offrir ici que ce dont vous avez probablement besoin, et vous ne vous sentirez certainement pas limité en termes d’outils proposés (à moins que vous n’utilisiez régulièrement l’outil Courbes complet de Photoshop : c’est un outil qui n’est pas présent dans Elements. )

Vous pouvez bien plus que dans Photoshop Express, comme créer des images avec différents calques, redimensionner les arrière-plans sans affecter les personnes sur une photo, remplacer entièrement les arrière-plans ou effacer les objets indésirables. Il est simple de sélectionner des objets – même des personnes – et il y a 60 modifications guidées qui vous guident à travers de nombreuses choses que vous pourriez vouloir faire sur une photo, y compris celles que nous venons de mentionner, ainsi que l’ajustement des couleurs, de nombreux effets artistiques et la rotation une photo dans un mème.

Elements vous permet également de créer de superbes diaporamas et dispose d’un organisateur utile pour que vous puissiez garder une trace de toutes vos photos.

Le mode Expert ressemble et fonctionne un peu comme Photoshop CC, ce qui est idéal pour ceux qui sont déjà habitués à la version complète.

Jim Martin / Fonderie

La dernière version, Photoshop Elements 2022, est d’environ 90 £ / 99 $ d’Adobemais est un peu moins cher de amazon Royaume-Unis et Amazon US.

Et c’est 20 % de réduction sur le prix d’Adobe si vous êtes étudiant ou enseignant.

Réductions Adobe Photoshop sur Amazon

Amazon a l’intégralité Adobe CC disponible pour 548,79 £ (pour un an)ce qui vous permet d’économiser 47,54 £ par rapport au prix standard.

Amazon vend également le Ensemble Photoshop et Premiere Elements 2022 pour 129,99 £. Nous avons déjà vu le pack 2021 aussi bas que 78,99 £, mais ce n’est plus vendu.

Nous ne voyons actuellement aucune offre équivalente aux États-Unis.

Adobe a parfois ses propres ventes avec 20 % de réduction, bien que nous ayons déjà vu jusqu’à 40 % de réduction.

Rabais étudiant et enseignant sur Photoshop

Bien qu’Adobe n’offre pas de remise aux étudiants sur Photoshop seul, les étudiants et les enseignants peuvent bénéficiez d’une réduction de 65 % sur le pack Creative Cloud complet (60 % aux États-Unis).

Voir notre guide complet de la remise étudiante Adobe Creative Cloud pour plus de détails.

Les étudiants et les enseignants peuvent choisir entre deux plans de paiement annuels :

Prépaiement annuel : 1 £ 96,30 par an (TVA incluse) ou 239,88 USD par an

Annuel, payé mensuellement : 16,24 £ par mois (TVA incluse) ou NOUS 19,99 $ par mois

Le rabais étudiant rend le entier le prix de la suite est moins cher que le plan de photographie de 1 To (19,97 £ / 19,99 $ par mois, ou 238,42 £ / 239,88 $ par an) et le plan d’abonnement Single App Photoshop de 68,20 £ par an.

Cependant, vous devrez prouver votre admissibilité en tant qu’étudiant ou votre affiliation institutionnelle pour bénéficier de cette réduction. Vous pouvez trouver tous les conditions d’éligibilité ici.

Cela vous permet non seulement d’obtenir Photoshop, mais également un arsenal d’autres applications Adobe puissantes telles qu’Illustrator, Lightroom, InDesign, Premiere Pro, Acrobat Pro, Express et Adobe XD, le tout à un tarif considérablement réduit. Voir toutes les applications incluses avec le ensemble Creative Cloud complet ici.

Obtenez la réduction étudiante Adobe ici.

Combien coûte Adobe Photoshop ?

Un abonnement Creative Cloud signifie que vous pouvez soit payer un montant tous les mois, soit un coût forfaitaire pour un an. Cela promet un accès continu aux mises à jour sans frais supplémentaires.

Le plan de photographie d’Adobe a quelques choix (nous les avons décrites ci-dessous) en fonction de la quantité de stockage cloud dont vous avez besoin.

Prix ​​de l’abonnement à une seule application

Si tu veux seulement Photoshop CC sans Lightroom intégré, optez pour le plan d’application unique d’Adobe CC. L’application unique comprend la dernière version de Photoshop, 100 Go de stockage en nuage, l’accès à des polices premium, ainsi que Adobe Exreps (un outil de création graphique pour les réseaux sociaux) et Adobe Portfolio.

Il existe trois plans de paiement :

Annuel mensuel : 19,97 £/20,99 $ par mois

Annuel, prépayé : 238,42 £/239,88 $ (montant forfaitaire)

Mensuel continu : 30,34 £/31,49 $ par mois

Vous pouvez tout voir Forfaits Adobe Photoshop.

Si vous souhaitez souscrire à un abonnement Adobe CC All Apps, lisez notre guide sur Adobe CC.

Prix ​​du forfait photo (stockage de 20 Go)

Le forfait photographie de 20 Go comprend Lightroom, Lightroom Classic et Photoshop avec 20 Go de stockage dans le cloud :

Prix ​​du plan de photographie (stockage de 1 To)

Si vous avez besoin de plus de stockage, vous pouvez opter pour le forfait photo 1 To. Il a tout ce que le plan de 20 Go a, mais plus de stockage. Voici combien cela vous coûtera :

Consultez également notre tour d’horizon des meilleurs logiciels de retouche photo gratuits et bon marché et notre guide expliquant comment obtenir Adobe InDesign.