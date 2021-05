Comment obtenir 100000 $ ou 200000 $ de revenu de retraite annuel non imposable

fstop123 | E + | Getty Images

Il y a fort à parier que personne – quel que soit son âge – n’aime remettre aucun de ses revenus à l’IRS. À la retraite, cependant, cela peut sembler encore plus une piqûre. En supposant que vous ayez laissé vos revenus de travail entièrement derrière vous, tout montant dû à l’Oncle Sam provient de votre revenu de retraite et de votre épargne – qui devraient également financer vos années d’or pour, oh, encore deux ou même trois décennies. La bonne nouvelle, c’est qu’il existe des stratégies pour réduire ce que vous finissez par payer en impôts fédéraux – et, peut-être, d’État -, ce qui, bien sûr, se traduit par plus d’argent qui reste avec vous. Mais y arriver peut impliquer du travail. En savoir plus sur Personal Finance:

Ce que nous avons appris des déclarations de revenus de Biden et Harris 2020

Les banques vont offrir des cartes de crédit aux personnes sans cote de crédit

Les étudiants protestent contre les vaccinations obligatoires contre Covid dans les collèges «Pour générer régulièrement des revenus non imposables sur une longue période, vous devez mettre en place une grande planification», a déclaré le planificateur financier agréé Avani Ramnani, directeur de la planification financière et de la gestion de patrimoine chez Francis Financial en New York. Pour mettre en perspective: si vous voulez que votre épargne-retraite génère 100000 $ par année en revenu de retraite non imposable et que vous voulez adhérer à la règle de retrait de 4% par an – en général, un taux qui permettrait à votre argent de durer au moins au moins 30 ans – vous auriez besoin d’au moins 2,5 millions de dollars de portefeuille. Bien entendu, vos propres besoins annuels de trésorerie peuvent être supérieurs ou inférieurs à 100 000 $. Et, vous devrez peut-être utiliser une combinaison de stratégies, en fonction des particularités de votre situation.

Un compte Roth

Si vous pouvez économiser de l’argent dans une version Roth d’un compte de retraite individuel ou d’un plan 401 (k), vous pouvez vous mettre en place pour un moyen assez simple d’obtenir un revenu non imposable. Bien que vos contributions ne soient pas déductibles d’impôt, comme elles peuvent l’être avec un IRA traditionnel ou 401 (k), les distributions effectuées après l’âge de 59 ans et demi sont généralement libres d’impôt. « La meilleure façon d’obtenir un revenu non imposable est de payer les impôts d’abord – et la meilleure façon de le faire est de contribuer à [a Roth account] tout au long de vos années de travail », a déclaré le CFP George Gagliardi, fondateur de Coromandel Wealth Management à Lexington, Massachusetts.

Le maximum que vous pouvez contribuer en un an à un Roth IRA est de 6 000 $ (7 000 $ si vous êtes âgé de 50 ans ou plus). Cependant, ce montant commence à disparaître à un revenu de 125 000 $ pour un contribuable célibataire et de 198 000 $ pour les couples mariés qui produisent une déclaration de revenus conjointe et disparaît à un revenu de 140000 $ (pour les célibataires) et de 208 000 $ (couples). Les comptes Roth 401 (k) sont plus généreux: il n’y a pas de plafond de revenu et vous pouvez cotiser jusqu’à 19500 $ en 2021 (plus un autre 6500 $ si vous êtes âgé de 50 ans ou plus). Il existe des moyens de contourner le plafond de revenu Roth IRA. Par exemple, vous pourriez contribuer à un IRA traditionnel et puis convertissez l’argent en Roth. Il pourrait y avoir des impôts dus sur la conversion, mais vous ne paieriez aucun impôt sur les distributions par la suite.

Compte d’épargne santé

Si vous avez accès à un compte d’épargne santé – qui ne peut être associé qu’à un régime de santé à franchise élevée – il peut être utilisé comme moyen de planifier un revenu non imposable à la retraite. Contrairement au compte de dépenses flexible pour la santé du même nom, vous n’avez pas à dépenser de l’argent HSA dans un certain délai. Les cotisations HSA sont déductibles d’impôt, les gains dans le compte croissent à l’abri de l’impôt et les retraits utilisés pour payer les frais médicaux admissibles sont également exonérés d’impôt et de pénalité. (À 65 ans, les retraits peuvent servir à n’importe quoi sans payer de pénalité, bien que si l’argent est utilisé pour des dépenses non médicales, il serait assujetti à l’impôt). Vous pouvez cotiser 3600 $ à une HSA en 2021 (7200 $ pour la couverture familiale). Si vous avez 55 ans ou plus, vous pouvez mettre 1 000 $ de plus.

Les obligations municipales

Ces obligations sont émises par les États, les comtés, les villes et autres pour financer des projets publics. Et les intérêts que vous gagnez sur les soi-disant munis ne sont généralement pas soumis à l’impôt fédéral. Si l’obligation est émise dans votre État de résidence, elle peut également être exonérée d’impôt au niveau de l’État. Cependant, « si vous achetez des munis pour un État dans lequel vous ne vivez pas, vous devrez payer l’impôt sur le revenu pour ceux-ci », a déclaré Ramnani de Francis Financial.

Ainsi, par exemple, si vous vivez à New York et que vous achetez des obligations émises en Californie, vous devez toujours payer l’impôt sur le revenu de l’État, a déclaré Ramnani. Il peut également y avoir certains cas dans lesquels les munis sont soumis à l’impôt fédéral, il est donc important de le savoir avant de supposer que vos revenus sont exonérés d’impôt.

Capitaliser sur les taux de gains en capital à long terme

Tout gain sur un placement détenu pendant plus d’un an est considéré comme à long terme et est généralement imposé comme tel. (Sinon, il est imposé comme un revenu ordinaire.) Il en va de même pour les dividendes qualifiés. Pour les gains à long terme, le taux d’imposition dépend de vos revenus. Si vous êtes un déclarant célibataire avec un revenu maximal de 40 000 $ (80 000 $ pour les couples mariés déclarant conjointement), le taux est de 0%. Si vous pouvez maintenir votre revenu en dessous de ces seuils, ces gains peuvent être un revenu non imposable. Gardez à l’esprit, cependant, que les impôts ne sont qu’une considération lorsqu’il s’agit de toute stratégie de placement à la retraite. « Vous devez penser à l’allocation du portefeuille », a déclaré Ramnani. «Êtes-vous alloué d’une manière bien diversifiée et conforme à votre tolérance au risque et à vos objectifs? « Il peut y avoir des objectifs ou des considérations contradictoires. »

Assurance vie ou rentes

Alors que les polices d’assurance-vie permanente comportent généralement des primes beaucoup plus élevées que l’assurance-vie temporaire, cela s’explique en partie par l’aspect épargne de ces polices. « L’idée est que vous payez ces primes élevées et une partie va à l’assurance et l’autre partie va dans un seau d’épargne et d’investissement », a déclaré Ramnani. Selon les spécificités, ces polices d’assurance-vie dites à valeur de rachat peuvent être utilisées pour produire un revenu de retraite non assujetti à l’impôt, a déclaré le CFP Michael Resnick, conseiller principal en gestion de patrimoine pour GCG Financial à Deerfield, dans l’Illinois.

« Mais il y a une certaine complexité supplémentaire lors de la distribution, il faut donc faire attention », a-t-il déclaré. De même, les rentes peuvent fournir un flux de revenus à la retraite. Si vous utilisez de l’argent après impôt pour en financer un, seuls les intérêts sont imposables, en général. Cependant, il existe de nombreux types de rentes, et elles peuvent être plus coûteuses que les autres options de revenu. Et, une fois que vous donnez votre argent à la compagnie d’assurance qui vous a vendu la rente, il peut être difficile de le récupérer après une courte période d’examen. Selon le contrat, vous pouvez payer ce qu’on appelle des frais de rachat si vous ne voulez plus de la rente ou en retirer plus que ce qui est autorisé. Ces frais peuvent être assez élevés, surtout dans les premières années du contrat.

Et la sécurité sociale?

En fonction du montant que vous recevez de la sécurité sociale et de vos autres revenus, vos prestations peuvent être soumises à l’impôt – mais vous pourrez peut-être encore peu ou rien devoir à l’Oncle Sam. Le calcul consiste essentiellement à ajouter la moitié de vos prestations à votre revenu brut ajusté, ainsi que les intérêts non imposables (c’est-à-dire les obligations muni). Si ce montant est de 25 000 $ à 34 000 $ pour un seul déclarant (32 000 $ à 44 000 $ pour les couples mariés déclarant conjointement), alors 50% est imposable. En dessous de cette fourchette de revenus, ce n’est pas imposé; si c’est au-dessus de ces montants, 85% est imposable. Cependant, même si le calcul aboutit à un montant assujetti à l’impôt, vous pourrez toujours soustraire la déduction standard (12550 $ pour les célibataires et 25100 $ pour les couples mariés, en 2021) de cela. Et, si vous avez au moins 65 ans, vous obtenez une déduction forfaitaire plus importante – 1 700 $ de plus pour les déclarants célibataires et 1 350 $ par personne pour les couples mariés. En d’autres termes, votre ou vos déductions peuvent ramener votre fardeau fiscal réel à zéro ou à s’en approcher si vous avez un revenu imposable.

D’autres choses