Comment nous testons les produits et services

Depuis plus de 25 ans, CNET s’est forgé une réputation de première source de critiques fiables et sans fioritures sur tout ce qui concerne la technologie – des téléphones aux téléviseurs en passant par les ordinateurs portables, les tablettes et les services de streaming. Si vous pouvez prendre une photo avec, la regarder, la taper dessus ou vous y abonner, il y a de fortes chances que nous l’ayons examinée.

En plus de chaque type d’appareil technologique, nous nous sommes étendus au fil du temps pour couvrir les produits domestiques, les fournisseurs d’énergie, la santé et le bien-être, les services à large bande et les choix de finances personnelles, en évaluant tout, des kits de repas aux sociétés de panneaux solaires en passant par les matelas, les aides auditives et les appareils électriques. voitures et scooters. Peu importe ce que nous évaluons, nous serons toujours transparents sur les normes de test impartiales et inégalées qui ont été prises en compte dans notre examen.

Tous les avis et classements de produits de la « meilleure liste » partagent les mêmes engagements envers l’excellence :

Indépendance: Les produits et services que nous recommandons sont choisis de manière indépendante et éditoriale pour évaluation, examen et recommandation.

Compétence: Notre équipe d’experts a des décennies d’expérience combinée dans la maîtrise de leurs spécialités.

Essais pratiques : Nous déballons, touchons et testons les produits que nous couvrons chaque fois que possible. Pour les services, nous nous abonnons, les testons et les utilisons nous-mêmes.

Recherche: Lorsque nous ne pouvons pas tester un produit ou un service sur le terrain, nous formulons des recommandations basées sur des rapports et des recherches. Nous prenons également en compte les expériences des experts de l’industrie et des clients.

Valeur: Nous prenons en compte les prix et nous nous concentrons sur la recherche de la meilleure option au coût le plus abordable.

Ce qui rend CNET unique, c’est notre processus éprouvé d’évaluation d’un produit avec des tests reproductibles effectués par nos laboratoires et nos examinateurs ayant une compréhension approfondie de leurs rythmes. Nos examinateurs ont bâti leur expertise grâce à une expérience pratique et à des relations avec des experts de l’industrie auxquels nous faisons appel pour leur point de vue.



Comment Crumpe obtient les produits que nous examinons

Cela commence avant même que le nouveau produit ne soit annoncé. Nous connaissons intimement les cycles d’achat et sommes à l’écoute des rumeurs et des dates de sortie des mois à l’avance, couvrant la préparation des grandes annonces de produits et tirant parti de nos relations avec les fabricants pour donner aux lecteurs le scoop. Nous utilisons ces connaissances pour déterminer exactement quels produits nous examinerons et pourquoi, en tenant compte de facteurs tels que les prix, la popularité et les nouvelles fonctionnalités.

Bon nombre des appareils que nous examinons sont des échantillons de production fournis par les fabricants. Ils nous sont transmis dans le cadre d’un contrat de prêt à court ou à long terme. Cet arrangement nous permet de publier l’avis le plus tôt possible, parfois même avant la mise en vente d’un produit, et de comparer et retester le produit plus en profondeur dans son cycle de vie.

Si nous identifions un produit que nous voulons examiner mais que nous ne pouvons pas l’obtenir auprès du fabricant pour une raison quelconque, nous l’achèterons. Après la publication d’un avis, nous nous accrochons souvent au produit pour des mises à jour et une couverture de suivi, y compris des comparaisons avec des gadgets concurrents. Les produits prêtés à CNET sont retournés au fabricant après la fin de la période de prêt.

Revue de produit 101 : Tests approfondis au CNET

Une fois le produit arrivé, le processus d’examen varie selon la catégorie de produits, mais tous les avis suivent une structure similaire :

Installation: Nous déballons l’appareil (souvent avec une vidéo de déballage) et le configurons comme n’importe quel utilisateur, en le connectant à Internet si nécessaire et en installant le dernier logiciel. Contrairement à tout utilisateur, nous documentons le processus de configuration et notons comment il se compare aux appareils concurrents.

Regarde et ressent: Nous utilisons le produit et notons sa conception et la sensation de fonctionnement, en nous appuyant sur des photos et des vidéos pour illustrer nos découvertes.

Caractéristiques: Nous notons ses capacités et comment elles se comparent à des gadgets similaires, en nous concentrant sur de nouveaux extras intéressants et comment (ou si) ils en valent vraiment la peine.

Performance: Nous testons ces capacités rigoureusement, en utilisant l’appareil comme prévu pendant des heures ou des jours et en rapportant nos impressions. Nous utilisons le même ensemble de tests que nous avons utilisé pour des produits similaires pour nous assurer que nous trouvons des variations de performances dans l’industrie.

Tests en laboratoire : Pour de nombreuses catégories de produits, nous capturons les données de performance dans un laboratoire à l’aide de tests standardisés. Par exemple, dans notre laboratoire de New York, nous testons l’autonomie de la batterie et la luminosité de l’écran pour les ordinateurs portables et mesurons la couleur et le décalage de jeu pour les téléviseurs. Et dans notre usine de Louisville, nous avons créé un laboratoire de plate-forme de test spécialisé pour comparer la quantité de saleté qu’un aspirateur ramasse – jusqu’à et y compris le suivi des pistes de nettoyage pour les aspirateurs robots. Mais que ces tests aient lieu à Manhattan, dans le Kentucky ou dans une myriade d’emplacements hors site, nous stockons nos données pour de futures comparaisons avec d’autres produits. Et bientôt, nous utiliserons également ces données pour mieux identifier les tendances à long terme au sein des catégories.

Verdict: Toutes ces impressions sont rassemblées dans l’examen. Dans de nombreux cas, nous publions une note numérique de 1 à 10, ainsi que ce que nous avons aimé et ce que nous n’avons pas aimé.

Si nous rencontrons un problème majeur lors des tests, nous travaillons avec le fabricant pour le résoudre et faire rapport sur ce processus. Cependant, à chaque étape du processus de révision, nos éditeurs et testeurs conservent un contrôle total sur la révision telle qu’elle apparaît sur CNET.

Dans la plupart des catégories, nous rassemblons nos avis dans les meilleures listes, qui regroupent nos produits les plus recommandés en un seul endroit, les classent selon de nombreux critères et désignent des superlatifs tels que Meilleur ensemble, Meilleur rapport qualité-prix et Meilleur design. Ces listes sont destinées à être un guichet unique d’informations sur les catégories que nous couvrons, y compris des liens vers la façon dont nous testons cette catégorie, les questions fréquemment posées et les tendances saisonnières des prix.

Fournir des avis sur les services

L’examen traditionnel de CNET couvre les produits physiques que vous pouvez toucher, mais un nombre croissant de choses que vous achetez aujourd’hui sont des services, généralement disponibles moyennant des frais mensuels. Nous les examinons également. Ils comprennent des services de streaming comme Netflix, YouTube TV et Spotify, des services financiers comme les cartes de crédit et les logiciels fiscaux, des services à domicile comme les kits de repas et les clubs de vin, et des services utilitaires comme les fournisseurs de services Internet (FAI), les forfaits de téléphonie mobile, les gestionnaires de mots de passe et les réseaux privés virtuels. (VPN).

Comme pour les appareils physiques, nos avis et nos meilleures listes de services varient en fonction de ce que le service fournit. Avec les services de streaming, nous pesons le prix, le catalogue et la facilité d’utilisation. Avec les cartes de crédit, nous parcourons les petits caractères et comparons les bonus de bienvenue, les taux d’intérêt et les promotions. Avec les VPN, nous testons et évaluons de nombreux facteurs, notamment la vitesse, la confidentialité, les fuites de données et la valeur. Nous nous concentrons sur les faits à signaler et, le cas échéant, adaptons nos recommandations à différents endroits. Nous avons des listes distinctes pour les meilleurs fournisseurs d’accès Internet à New York, Atlanta et Houston, par exemple, et nous ajoutons constamment de nouveaux emplacements.

Pourquoi vous pouvez faire confiance aux critiques de CNET



Tout dépend de l’intégrité éditoriale. Nous sommes transparents sur la façon dont nous gagnons de l’argent, à partir des publicités et des commissions d’affiliation, ce qui inclut des informations claires. Les autres sociétés n’ont pas leur mot à dire dans nos critiques, et dans les cas où le contenu sur CNET est sponsorisé par un tiers, nous présentons une divulgation. Nous n’utilisons pas l’IA générative (intelligence artificielle) dans nos critiques pratiques, et lorsque nous écrivons sur l’IA en général, nous avons un divulgation séparée.

Dans certains cas, nous présentons également plusieurs perspectives. Par exemple, le journalisme de santé est un sujet qui change avec les nouvelles études, nous avons donc créé le CNET Medical Review Network, un groupe de professionnels de la santé qui examinent et vérifient notre contenu pour s’assurer qu’il représente avec précision les directives médicales, la recherche et les normes de soins actuelles.

Bref, la confiance est notre capital et le reste après un quart de siècle d’examens. Appelez-nous biaisés, mais nous pensons qu’aucun autre critique ne le fait mieux.



