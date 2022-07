Comment nous pouvons tous rester au frais sans climatiseurs

Un musée de Rio de Janeiro puise l’eau d’une baie voisine pour se rafraîchir. De même, mais à plus grande échelle, le centre-ville de Toronto dispose d’un système de refroidissement qui utilise l’eau froide du lac pour absorber la chaleur des bâtiments de la ville. Un hôpital du Bangladesh rural utilise des cours et des canaux pour créer un microclimat rafraîchissant. Les architectes de Singapour, la capitale de la climatisation en Asie du Sud-Est, orientent les bâtiments de manière à permettre au vent de traverser les pâtés de maisons et utilisent des jardins verticaux pour refroidir les hôtels haut de gamme et les immeubles de bureaux.

Et puis, il y a la peinture. Les chercheurs rivalisent pour développer une peinture blanche qui reflète presque toute la lumière du soleil. Ceux qui sont actuellement utilisés absorbent encore environ 15 % de la lumière du soleil et la chaleur qui l’accompagne.

Les efforts pour refroidir les quartiers de la ville ne sont pas toujours immédiatement populaires. A Paris, un projet de rafraîchissement des abords de la tour Eiffel se heurte à une opposition farouche car il s’agit d’abattre des arbres, comme l’écrivait mon collègue Constant Méheut.

Aujourd’hui plus que jamais, des innovations en matière d’économie d’énergie sont nécessaires. Le système de refroidissement de Toronto permet d’économiser suffisamment d’électricité pour alimenter une ville de 25 000 habitants pendant un an, tandis que le système de refroidissement du musée de Rio consomme 50 % moins d’énergie qu’un système conventionnel. En fait, un récent rapport des Nations Unies estime qu’un effort mondial coordonné pour rendre le refroidissement plus durable et efficace pourrait éviter huit années d’émissions mondiales, sur la base des niveaux de 2018, sur quatre décennies.

Améliorer les climatiseurs

Le Rocky Mountain Institute, un groupe de recherche dont le bureau basé au Colorado génère plus d’énergie qu’il n’en consomme, organise un concours pour stimuler les innovations en matière de refroidissement. Les deux entreprises qui ont remporté l’année dernière, Daikin et Gree, ont développé des climatiseurs qui consomment beaucoup moins d’énergie.

Pourquoi toutes les entreprises ne le font-elles pas ? Les normes d’électricité ne l’exigent pas encore, a expliqué Iain Campbell, un expert en refroidissement au Rocky Mountain Institute, . De plus, c’est plus cher au départ. Les prototypes développés par les deux sociétés étaient deux à trois fois plus chers, a déclaré Campbell. “Mais sur 10 ans, l’utilisation de ces machines vous coûterait la moitié”, a-t-il ajouté. Ils utiliseraient simplement moins d’électricité.