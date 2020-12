Jusqu’à présent, de nombreux dirigeants, y compris le président, n’ont pas indiqué que le port d’un masque était un acte bienveillant – voire patriotique. Faire cela pourrait aider plus de gens à commencer à les porter, selon mes recherches. | Ben Hasty / Groupe MediaNews / Reading Eagle via Getty Images

Mes recherches montrent que les gens ont une grande estime des autres qui se conforment aux règles par bienveillance, ce qui est un bon moyen de vendre le port de masque.

Les gouverneurs, les maires et les responsables de la santé publique tirent la sonnette d’alarme sur la hausse des niveaux de Covid-19 dans toutes les régions du pays. La maladie augmente, le nombre de morts monte en flèche et il est clair que certains États ont besoin de mesures plus restrictives pour contrôler la propagation.

Ce qui continue de frustrer tant de dirigeants, c’est que neuf mois après le début de cette pandémie, la science et les données ont tracé une voie claire pour vaincre le virus et réduire la transmission. Mais la vérité décevante et mortelle est que dans de nombreux cas, il est difficile d’amener les Américains à suivre les règles.

Renforcés par un président qui célèbre le non-respect des règles et défie délibérément la science et les normes de civilité éprouvées par le temps, des millions d’Américains ont fait fi des demandes simples de porter des masques en public, de s’abstenir de se rassembler en grands groupes ou de limiter leurs déplacements inutiles. Les décideurs eux-mêmes ignorant publiquement les recommandations des experts et des scientifiques de leur propre administration, les Américains enfreignant les règles ont rapidement suivi.

En fait, les États-Unis aiment les briseurs de règles; l’éthique de rupture avec la tradition est dans l’ADN de notre pays. La devise de l’État du New Hampshire est «Vivre libre ou mourir», les États occidentaux comme l’Arizona célèbrent un individualisme robuste, les fondateurs du pays sont vénérés comme des rebelles qui ont défié un gouvernement exigeant, et même une star de la télé-réalité pourrait être élue présidente.

Mais dans une pandémie, ce que les responsables de la santé publique plaident, c’est un peu plus de conformité. Pour aplatir la courbe, les Américains doivent tous prendre des mesures assez uniformes – porter des masques, pas se rassembler – pour le bien de l’ensemble de la société. Ce n’est pas le moment de se hérisser de se faire «dire quoi faire». Le président élu Joe Biden a déjà signalé qu’il avait l’intention, contrairement au président Trump, de suivre la science et de lancer une campagne nationale de 100 jours sur le port de masques. En attendant le déploiement de plusieurs mois d’un vaccin auprès de centaines de millions d’Américains, les gens doivent se conformer à cette recommandation et à d’autres recommandations de santé publique pour espérer vaincre le virus. Mais le feront-ils?

Bien qu’il puisse sembler peu probable que Biden et les responsables de la santé publique puissent vraiment encourager beaucoup plus d’Américains à suivre les règles, il existe des moyens de rassembler les Américains pour soutenir la conformité. Ceci, à son tour, pourrait aider les Américains à traverser les derniers mois de la pandémie avec des dizaines de milliers de vies perdues en moins.

Il est important de bien réfléchir au message, car il y a plus d’un type de conformité. Le type auquel nous pensons le plus souvent – la conformité autocentrée – décrit les actions entreprises pour s’intégrer à un groupe. (Il peut également s’agir d’inactions manifestes, comme le refus de certains partisans de Trump de porter des masques.)

Mais mes recherches avec le collaborateur Matthew Wice, professeur adjoint de psychologie à SUNY New Paltz, se penchent sur la conformité centrée sur les autres, ce que nous appelons «la conformité bienveillante», et montre comment le respect de normes ou de règles peut profiter aux autres.

Dans une étude, nous avons demandé à plus de 300 participants de repenser à une époque où ils voyaient quelqu’un se conformer à leur groupe. On a demandé à certains participants de réfléchir à un cas où quelqu’un se conformait parce qu’ils voulaient que les autres l’aiment. On a demandé aux autres de penser à un moment où quelqu’un se conformait pour le bien des autres. Nous avons ensuite demandé à tous nos participants de rapporter ce qu’ils pensaient de cette personne dont le comportement public différait de leurs croyances privées. Cette personne avait-elle un fort caractère moral? Étaient-ce des gens compétents? Étaient-ils gentils et amicaux?

Alors que les participants à notre recherche se moquaient du conformisme quand il était perçu comme égoïste, ils respectaient et appréciaient le conformisme bienveillant, le considérant comme courageux et louable. Nos expériences ont montré que les Américains trouvaient que les gens qui se conforment pour protéger les sentiments des autres ou pour maintenir l’harmonie du groupe étaient plus chaleureux, plus compétents et plus authentiques.

C’est une leçon clé pour Biden et pour les gouverneurs qui cherchent à imposer la conformité pour aider à protéger les gens contre un virus mortel. Ils doivent souligner que parfois la conformité demande du courage. Ce point doit être clairement exprimé: dans la bataille contre Covid-19, la chose courageuse et louable à faire est de donner la priorité aux autres.

Ainsi, lorsqu’on leur présente l’idée que suivre les mesures de sécurité Covid-19 est «faible» ou «non américain», les experts en santé publique devraient renverser cet argument: mettre l’accent sur les avantages des actions utiles des gens. Dans la mesure du possible, les dirigeants doivent utiliser le conformisme bienveillant vers lequel les Américains semblent graviter et respecter.

Mettre l’accent sur un fort sentiment d’identité partagée peut rappeler aux Américains que la vraie raison d’adhérer aux mesures de sécurité n’est pas seulement de s’intégrer, mais aussi de protéger le groupe auquel ils appartiennent. Lorsque le respect de simples mesures de sécurité peut sauver des dizaines de milliers de vies américaines, porter un masque n’est pas un acte d’obéissance aveugle, c’est un acte de patriotisme. Alors que les vaccins commencent à être déployés (avec une hésitation encore élevée) et que la pandémie atteint de nouveaux sommets, ce type de message sera de plus en plus urgent pour nous remettre sur les rails.

Notre recherche montre une chose claire: les Américains aiment les briseurs de règles, mais ils occupent également une place particulière dans leur cœur pour les adeptes de règles bienveillants et axés sur les autres. Si 2020 nous a montré quelque chose, c’est que parfois, nous devons nous conformer pour le bien des autres.

Shai Davidai est professeur adjoint à la division de gestion de la Columbia Business School avec une expertise en psychologie du jugement et de la prise de décision, des inégalités économiques et de la mobilité sociale, des comparaisons sociales et de la pensée à somme nulle. Psychologue social, sa recherche examine les jugements quotidiens des gens sur eux-mêmes, les autres et la société dans son ensemble.