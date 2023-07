Comment nous pensons aux 11 secteurs boursiers avant le rapport sur les emplois clés de vendredi

Jeudi, un coup de poing de rapports économiques solides a déclenché une vente massive d’actions – et un examen de nos actions et de notre exposition à différents secteurs de ce marché en mutation. Premièrement, le rapport ADP sur l’emploi a montré que le secteur privé a ajouté 497 000 emplois en juin, soit plus du double des 220 000 attendus dans la rue. Un indice ISM des services plus fort que prévu – qui mesure l’activité commerciale non manufacturière – a suivi à 53,9%, bien au-dessus de l’estimation de 51,3%. Alors que la tendance naturelle est d’encourager un marché de l’emploi solide, les investisseurs réagissent par des huées et renflouent les actifs à risque. Environ 96% du volume de jeudi jusqu’à présent à la baisse. Pourquoi cette bonne nouvelle est-elle une mauvaise nouvelle ? Cela montre une économie plus résiliente que beaucoup ne l’auraient pensé avec un taux des fonds fédéraux de 5% à 5,25%, et donc la banque centrale a plus de relèvement des taux à faire pour enterrer l’inflation. La pensée est la suivante : si les gens sont au travail et que le marché du travail est plus fort que prévu, la capacité du consommateur à absorber des prix plus élevés est également plus grande qu’on ne le pensait auparavant. Si la capacité à absorber des prix plus élevés est plus importante que prévu, une inflation supérieure à l’objectif (2 %) peut durer plus longtemps que prévu, quel que soit le taux actuel des fonds fédéraux. Si le taux actuel des fonds fédéraux n’empêche pas l’embauche et la capacité des consommateurs à absorber des prix plus élevés, le taux n’est tout simplement pas assez élevé. Il y a un décalage dans la politique monétaire, c’est pourquoi la Réserve fédérale a choisi de faire une pause lors de sa dernière réunion du FOMC. Mais à moins d’un nombre « décevant » de la masse salariale non agricole vendredi – ce qui signifie un nombre plus faible que prévu – il est probable que la Fed recommencera à relever les taux lors de sa réunion de juillet. Selon le CME FedWatch Tool, le marché prend désormais en compte une probabilité de 95 % que la Fed relève ses taux lors de la réunion de juillet, contre seulement 90 % hier. Plus important encore, la probabilité d’une autre hausse en septembre a bondi à environ 29 %, contre 18 % hier. Si nous voyions un nombre élevé de salaires et un faible nombre de chômeurs dans la publication de la masse salariale de vendredi, attendez-vous à ce que la probabilité de la deuxième hausse dépasse 50 %. C’est pourquoi l’action du marché de jeudi est si négative. Les investisseurs veulent lever des fonds – et pourquoi pas compte tenu de la solidité du premier semestre de l’année. Notre objectif est aussi de lever des fonds. Jeudi, certains secteurs s’en sortent mieux que d’autres, mais si l’on considère que les hausses de taux se poursuivront dans un avenir prévisible, aucun secteur n’est totalement à l’abri. Le risque que l’inflation redécolle ou que la Fed aille trop loin en augmentant un chiffre qui s’avère être une anomalie, ou pas aussi importante pour l’inflation des prix qu’on aurait pu le penser, augmente le risque d’un faux pas. Notre approche Nous examinons actuellement le portefeuille, comme nous le faisons tous les jours, et prenons en compte les mises à jour de jeudi. Bien que cela implique de réfléchir à la différence qui pourrait se passer avec d’autres hausses de taux en cours, nous ne jouons pas le jeu d’essayer de surpondérer ou de sous-pondérer des parties du marché. C’est pourquoi nous avons tendance à ne pas mettre en évidence nos pondérations sectorielles par rapport au S & P 500. Nous nous concentrons plutôt sur les fondamentaux des entreprises et recherchons ce que les entreprises font réellement et prenons des positions en conséquence. Nous aimons examiner la microéconomie et incorporer une approche d’investissement ascendante plutôt qu’un panier plus large d’actions comme celui basé uniquement sur une vision macroéconomique (ou descendante). La foule en surpoids / sous-poids ne fait pas ce niveau de recherche approfondie et fait plutôt de petits ajustements ici et là en fonction des mises à jour macroéconomiques. Le véritable avantage vient du fait de trouver et de rester avec les meilleures entreprises du monde. Cela peut comporter plus de risques et n’est certainement pas pour tout le monde, mais l’avantage de trouver le prochain Apple (AAPL) ou Nvidia (NVDA) – nos deux noms « à ne pas échanger » – vaut bien l’effort supplémentaire de recherche en cours et analyse. Mais même les investisseurs ascendants doivent continuellement faire une «analyse descendante». Comme son nom l’indique, l’analyse descendante commence par analyser la situation dans son ensemble et progresse vers le bas. Pensez à adopter une vision du monde – ce que les membres savent que chaque investisseur doit faire – qui intègre tout, des événements géopolitiques à la politique monétaire et budgétaire et aux points de données macroéconomiques. Voici quelques-unes des questions que nous posons sur les 11 secteurs du S&P 500. (Nous détenons des actions dans tous les secteurs du marché, à l’exception des services publics et de l’immobilier.) Pourquoi posséder un service public bien géré comme American Electric Power (AEP) pour son rendement en dividendes de 4 % alors que vous pouvez obtenir 5 % dans un 2- encore moins risqué année Bon du Trésor? N’oubliez pas que l’action d’AEP est en baisse de 10 % cette année, effaçant toute valeur que le dividende aurait donnée. En d’autres termes, pourquoi posséder quelque chose qui rapporte près de 4 % mais dont la valeur pourrait baisser alors que vous pouvez obtenir 5 % sans risque ? Avec l’immobilier, tout n’est pas si mal. Les FPI des centres de données, par exemple, ont connu un bon parcours cette année. Mais pour beaucoup, la croissance dépend fortement de la dette, qui devient plus chère à chaque hausse des taux. Il faut être très sélectif. En ce qui concerne les finances, pourquoi posséder des banques régionales alors que nous savons que des taux plus élevés ne sont pas tout à fait à l’avantage des banques, nous pensions qu’elles suivaient l’explosion de la Silicon Valley Bank et d’autres. La valeur des prêts sur le livre (un actif pour les banques diminue) et le taux payé sur les dépôts doivent augmenter ou les déposants prendront leur argent ailleurs (comme sur le marché du Trésor) à la recherche d’un rendement équitable sur leur argent. Les grandes banques s’en sortent mieux, mais ont encore la possibilité de maintenir des niveaux de capital plus élevés. Les produits de base, comme les services publics, sont souvent considérés comme des valeurs refuges, où les investisseurs peuvent se mettre à l’abri et percevoir des dividendes. Mais si l’économie se porte toujours bien et que le marché du Trésor paie de meilleurs rendements avec beaucoup moins de risques, ce n’est pas si attrayant d’un secteur. Nous aimons toujours Constellation Brands (STZ) après son solide rapport trimestriel qui a montré une croissance continue des bénéfices. La direction a également signalé une accélération des performances d’épuisement de la bière, indiquant que la croissance provient non seulement de l’augmentation des prix, mais également de la croissance des volumes. Les services de communication pourraient être intéressants, mais avec Meta Platforms (META) et Alphabet (GOOGL) représentant près de 50% du secteur, nous sommes prêts pour le moment. L’industrie est un secteur à surveiller si l’économie finit par éviter une récession ou réalise un atterrissage en douceur. Cependant, il n’y a pas beaucoup de noms de haute qualité et ceux qui le sont continueront à bien se porter. Nous ne pêcherons pas au fond ici, attendons simplement notre heure et recherchons un recul parmi les gagnants. La santé dans son ensemble a été un chien depuis le début de l’année, les seuls secteurs faisant pire cette année étant l’énergie et les services publics. Néanmoins, nous voyons encore des opportunités intéressantes, en particulier les plus en croissance comme Eli Lilly ou celles exposées à des procédures électives (qui ont repris récemment) – même si Humana a un problème de « pickleball » à court terme. Bien sûr, si l’utilisation des hôpitaux augmente, c’est un avantage pour GE Healthcare qui génère des revenus importants à partir des budgets d’investissement des hôpitaux. La technologie, comme les services de communication, a été brûlante toute l’année, il est donc un peu difficile de s’y mettre à moins que nous n’obtenions un peu plus de recul. Dans les matériaux, nous avons Linde (LIN). Mais avec la fabrication dans les dépotoirs en ce moment – le rapport ISM sur la fabrication de lundi a indiqué une accélération de la contraction des 8 derniers mois et les données de jeudi ont montré que l’industrie manufacturière du secteur privé a perdu 42 000 emplois en juin – nous ne pouvons pas être trop optimistes juste encore sur les matériaux. Une vente plus importante changerait notre point de vue. L’énergie est difficile : nous avons vraiment besoin de la réouverture de la Chine pour reprendre car la demande sera la clé de la hausse des prix de l’énergie. Le gouvernement américain veut une baisse des prix de l’énergie et la Fed ne veut pas voir les prix de l’énergie rebondir. Cependant, le secteur offre une sorte de couverture en cas de reprise de l’inflation. Tous nos noms pétroliers sont en mesure d’augmenter leurs distributions en espèces aux actionnaires via des rachats ou la partie variable de leurs dividendes. Cela laisse la consommation discrétionnaire, un secteur qui pourrait bien être intéressant si le rapport de jeudi signale un consommateur avec plus de pouvoir d’achat. Comme la technologie, cependant, la consommation discrétionnaire a connu jusqu’à présent un monstre 2023, nous voudrions donc voir les cours des actions baisser avant de devenir trop excités. Une autre mise en garde lorsque l’on adopte une vision large du panier descendant de l’investissement est que de nos jours, de nombreuses actions vivent dans un secteur mais peuvent agir comme si elles appartenaient à un autre. Amazon (AMZN) devrait-il négocier sur son activité de vente au détail (il est considéré comme un nom de consommation discrétionnaire) ou sur la base des performances de l’entreprise cloud AWS comme Microsoft (MSFT) ? Alphabet et Meta Platforms devraient-ils se négocier davantage comme Verizon (VZ), AT & T (T) et Disney (DIS), qui sont tous également des noms de services de communication ? Ou devraient-ils se rapprocher davantage des noms du secteur technologique en raison de leurs capacités d’intelligence artificielle ? En d’autres termes, votre exposition n’est peut-être pas tout à fait ce que vous pensez qu’elle est si votre seul objectif est la désignation du secteur. C’est un marché difficile, donc pour l’instant, une priorité absolue est de lever des fonds – comme nous l’avons fait avec notre vente de Procter & Gamble (PG) cette semaine – et de rester patient avant le rapport sur les salaires non agricoles de vendredi. Notre situation de trésorerie idéale se situe entre 10 % et 12 %. Nous continuerons à rechercher des opportunités, mais nous avons besoin que les actions baissent davantage. Nous sommes également très conscients qu’une hausse des taux est pratiquement garantie plus tard ce mois-ci et qu’il y a de fortes chances que nous en obtenions une autre par la suite. (Voir ici pour une liste complète des actions du Jim Cramer’s Charitable Trust.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. Les commerçants travaillent sur le parquet de la Bourse de New York (NYSE) le 14 juin 2023 à New York. Spencer Platt | Getty Images Actualités | Getty Images