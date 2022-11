Comment nous pensons à nos stocks de pétrole à la lumière de la flambée des prix du brut de lundi

Une session volatile pour le brut lundi montre pourquoi nous continuons à nous en tenir à nos avoirs énergétiques et considérons les baisses de prix à court terme comme des chances de renforcer notre exposition. Les contrats à terme sur le brut ont atteint leur plus bas de la session lundi après que l’Arabie saoudite a démenti un article du Wall Street Journal suggérant qu’une augmentation de la production de pétrole de 500 000 barils par jour était sur la table lors de la réunion de décembre de l’OPEP. Les références pétrolières américaines et internationales ont initialement chuté de plus de 5 % à la suite de ce rapport. Le brut West Texas Intermediate a récupéré une grande partie des pertes suite au refus saoudien, s’échangeant en baisse de moins de 1 % à près de 80 $ le baril vers 14 h 40 HE. Le brut Brent a baissé d’environ 0,4 %, à un peu plus de 87 $ le baril. La forte baisse plus tôt semblait refléter la surprise des commerçants à l’idée que davantage d’approvisionnement pourrait arriver sur le marché – rappelez-vous, il y a moins de deux mois, l’Organisation des pays exportateurs de pétrole et une cohorte de producteurs partenaires dirigée par la Russie, connue collectivement sous le nom d’OPEP+, ont réduit le pétrole objectifs de production de 2 millions de barils par jour . La réduction de la production d’octobre était considérée, à l’époque, comme une tentative de soutenir la chute des prix du pétrole, et d’une manière générale, cela a fonctionné pendant un certain temps. Cependant, depuis la première semaine de novembre, les prix du brut avaient tendance à baisser. Ce n’est pas exactement le contexte qui inciterait les acteurs du marché à s’attendre à des augmentations de la production, ce qui pourrait expliquer l’ampleur de la chute initiale du brut. A son creux de lundi, le WTI a atteint son plus bas niveau depuis début janvier. Les différents titres de l’OPEP+ sont le principal moteur du mouvement du brut lundi. Pourtant, il convient de noter que la décision de Pékin de mettre en œuvre des restrictions Covid plus strictes dans la ville n’aide pas non plus les choses. La politique stricte de la Chine en matière de Covid a pesé sur la deuxième économie mondiale et, par conséquent, a freiné la demande de pétrole. La Chine est le plus grand importateur de pétrole au monde, ses actions ont donc un impact important sur le marché. La prise du Club Nos valeurs énergétiques ont connu des difficultés en novembre parallèlement à la baisse du pétrole. Les quatre actions énergétiques de notre portefeuille – Devon Energy (DVN), Coterra Energy (CTRA), Pioneer Natural Resources (PXD) et Halliburton (HAL) – sont en baisse depuis le début du mois par rapport à un gain d’environ 2% pour le S & P 500 . Nous voyons la faiblesse comme une opportunité d’ajouter stratégiquement à notre exposition au secteur, comme en témoigne notre décision vendredi d’acquérir 100 actions supplémentaires de Coterra à haut rendement. Nos perspectives reposent sur deux développements qui feraient grimper les prix du pétrole. Le premier est l’annonce de la Maison Blanche fin octobre selon laquelle elle commencerait à reconstituer la réserve stratégique de pétrole lorsque les prix du pétrole seraient égaux ou inférieurs à 67 à 72 dollars le baril. L’administration Biden est un vendeur depuis le printemps en libérant des barils de la SPR, une mesure qu’elle a prise pour atténuer les prix élevés du pétrole liés à l’invasion de l’Ukraine par la Russie. Nous pensons que le pétrole trouverait un soutien au-dessus de cette fourchette de 67 $ à 72 $ parce que le marché sait qu’il y a un gros acheteur en dessous. Et dans cette fourchette de 67 $ à 72 $, nos producteurs d’énergie – Coterra, Devon et Pioneer – peuvent encore générer beaucoup de flux de trésorerie disponibles à retourner aux actionnaires via des dividendes et des rachats. C’est remarquable parce que ces rendements du capital sont l’une des principales raisons pour lesquelles nous possédons leurs actions. Le deuxième développement pétrolier haussier que nous anticipons concerne la Chine. Nous pensons que la politique dite “zéro Covid” du gouvernement ne peut pas durer éternellement, et à mesure que ses conséquences négatives s’accumulent, nous pensons que le Parti communiste chinois adoptera une position qui soutient l’activité économique et, par extension, la demande de pétrole. Nous avons vu quelques assouplissements tels que le temps de quarantaine pour les voyageurs internationaux. Néanmoins, le dernier resserrement à Pékin montre que ce ne sera pas une ligne droite vers la réouverture de la Chine. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long PXD, DVN, CTRA et HAL. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un pumpjack pétrolier dans le champ pétrolifère d’Inglewood, vu de la zone de loisirs de l’État de Kenneth Hahn, le 13 juillet 2022, à Los Angeles, en Californie. Patrick T. Fallon | AFP | Getty Images