Comment nous nous sommes rencontrés : « Lors de notre mariage, mon père avait parié que le mariage ne durerait pas cinq ans. C’était il y a 33 ans’

ERika a grandi et a vécu dans toute l’Europe, mais en 1989, elle a déménagé au Royaume-Uni pour étudier. Cet été-là, elle s’est rendue à Bonn en Allemagne, où elle a commencé à chercher un emploi d’été. « J’y suis allée parce que ma mère vivait en ville à l’époque », dit-elle. « Les Championnats d’Europe de natation avaient lieu, alors j’ai appelé pour chercher un poste de bénévole. » Elle a décroché une place convoitée dans l’équipe de conduite, emmenant les nageurs vers diverses destinations à travers la ville. « Quelqu’un avait abandonné et j’ai eu de la chance. C’était sponsorisé par les constructeurs automobiles, j’étais donc excité à l’idée de conduire de belles voitures.

Elle s’est rendue au bureau des coordinateurs pour s’inscrire, où Axel, un autre bénévole, a noté ses coordonnées. «À l’époque, j’étudiais les sciences du sport à Cologne», dit-il. «Quand j’ai vu Erika pour la première fois, nous portions toutes les deux des combinaisons roses qui faisaient partie de l’uniforme de conduite. C’était cette petite rousse qui semblait spirituelle et décontractée. J’ai immédiatement trouvé qu’il était facile de lui parler.

Les deux ont fini par aller dîner dans un steakhouse. «J’étais en couple et Axel venait de rompre avec quelqu’un», raconte Erika. « Nous n’étions pas un couple instantané mais il y avait quelque chose entre nous. » Ils sont restés amis pendant l’été, mais ce n’est qu’à l’automne que leur relation a changé.

« Il y avait quelque chose entre nous »… Erika et Axel en Allemagne, 1990.

Erika est retournée à l’université et a rompu avec son petit ami. Peu de temps après, Axel vient lui rendre visite à Londres. Quelques semaines plus tard, elle est retournée en Allemagne pour le voir et ils ont entamé une relation à distance. «C’était un train pour Douvres, puis un ferry et un autre train. Il faudrait toute la nuit pour y arriver », se souvient-elle. «Nous avons fait tellement de voyages.»

Puis un jour, en février 1990, ils étaient assis dans un McDonald’s à Londres lorsqu’ils prirent la décision de se marier. « Nous nous sommes toujours demandé pourquoi nous avions choisi de nous marier plutôt que de vivre ensemble et aucun de nous ne le sait vraiment », explique Axel. « Sur le moment, ça me semblait juste. »

Ils en ont parlé à leurs familles, qui ont été surprises par la nouvelle. « Au début, sa mère pensait que j’étais enceinte », raconte Erika. « Ma mère ne pensait pas que nous allions le faire. » Mais en octobre de la même année, ils ont célébré leur mariage et ont déménagé à Bonn, où Axel avait un appartement. Erika est devenue graphiste à Düsseldorf, tandis qu’Axel a commencé à travailler dans l’informatique et a ensuite créé sa propre entreprise.

En 1998, ils ont rendu visite à des amis en Australie, ce qui a motivé leur décision de déménager à l’autre bout du monde. « Nous venions de l’hiver allemand, froid et misérable », raconte Axel. « Nos amis vivaient sur la plage et nous avons décidé que nous le voulions aussi. » Après un long processus de demande, ils ont obtenu leur visa de résidence en 2001 et ont déménagé à Sydney. Erika a trouvé un emploi dans la conception d’interfaces utilisateur pour téléphones mobiles, tandis qu’Axel a trouvé du travail dans la gestion des télécommunications. Depuis, ils ont déménagé plus loin sur la côte et ont rénové une maison ensemble. « Il fait beau et les gens sont très détendus et amicaux », explique Axel. « Nous aimons sortir manger et boire et faire des road trips ensemble. »

Parce qu’ils se sont mariés si rapidement et à un jeune âge, personne ne s’attendait à ce que leur relation dure. « Lors de notre cinquième anniversaire de mariage, mon père nous a offert une boîte de champagne en disant qu’il avait perdu un pari », raconte Erika. « Lors de notre mariage, il pariait à ma sœur que cela n’allait pas durer cinq ans. Et cette année, nous sommes mariés depuis 33 ans.

Elle pense que l’une des raisons pour lesquelles cela fonctionne si bien est qu’ils se complètent. «J’aime le fait qu’il contrôle ma folie et qu’il ne se remet jamais en question; il est juste content de qui il est. Axel est le roc qui me garde les pieds sur terre. Cela n’a jamais été ressenti comme une corvée ou un effort. Je ne pense pas que nous ayons jamais eu à travailler sur notre relation.

Axel aime la façon dont ils acceptent toujours les besoins de l’autre. « Quoi qu’il en soit, nous pouvons en parler et trouver une solution », dit-il. « Erika est drôle et a beaucoup d’idées – elle est bien plus ouverte que moi à essayer de nouvelles choses. Mais je garde ces plans sous contrôle et je m’assure que nous pouvons les réaliser. Cela m’a semblé juste dès le début.