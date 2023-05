Comment nous nous sommes rencontrés : « Je voulais vraiment être son amie mais je n’étais pas sûre d’être assez cool »

Eepuis qu’elle a acheté son appartement à Northampton en 2018, Gemma a lutté avec des factures de gaz imprévisibles. Lorsque sa facture a augmenté jusqu’à six fois le taux moyen au début de l’année dernière, elle n’avait aucune idée que cela allait commencer une nouvelle amitié.

« Je pleurais au téléphone avec la société de gestion pour essayer de régler le problème », dit-elle. « Il s’est avéré qu’on nous facturait des tarifs commerciaux au lieu de tarifs résidentiels. »

Elle a rapidement découvert que d’autres personnes dans son immeuble avaient le même problème, y compris Annie, qui possédait un appartement d’une chambre à un étage différent. « Quand j’ai reçu une facture qui est passée de 50 à 500 £, je me suis un peu déchaînée », explique Annie. « Je travaillais pour une association de logement à l’époque, alors j’ai organisé une réunion avec le conseiller municipal en juin et mis des notes sous les portes invitant mes voisins à venir. »

Le couple lors d’une promenade printanière dans le Northamptonshire.

Gemma a décidé d’y assister et a été agréablement surprise de découvrir qu’Annie avait le même âge. « Je me suis assise à côté d’elle lors de la réunion parce que je voulais vraiment être son amie », rit-elle, « même si je pensais qu’elle semblait assez alternative et qu’elle ne me trouverait peut-être pas assez cool. »

Après la réunion, Annie a invité Gemma pour un verre de vin sur son balcon. « J’ai découvert que nous étions tous les deux célibataires et j’ai pensé que ce serait vraiment bien de la connaître car nous étions dans la même situation », dit-elle. « Je l’ai aussi trouvée hilarante. » À partir de ce jour, le couple s’est bien entendu et est rapidement devenu un ami proche.

« Nous sommes à la fois forts et indépendants, avec un sens de l’humour similaire », déclare Annie. « Nous avons parlé de la honte que nous n’avions pas rencontrée plus tôt, car nous aurions pu bouillonner ensemble pendant les fermetures. » Gemma dit qu’ils se sont rapidement liés d’intérêts communs. «Nous aimons tous les deux la musique et jouons des instruments; Je joue du piano et Annie joue de la guitare.

Au cours de l’été, ils ont fait des voyages réguliers ensemble, y compris une visite à une ferme et une dégustation de vin. « C’est bien d’avoir quelqu’un avec qui planifier des aventures », dit Gemma. “Nous passons également beaucoup de temps à prendre un verre et à dîner chez l’autre et à rire des cobayes d’Annie.”

Pendant l’hiver, inquiets de la hausse du prix de l’essence, ils économisent de l’argent en passant du temps ensemble. « Nous étions vraiment économes. Nous craignions toujours d’avoir des factures exorbitantes à cause de ce système de chauffage collectif, alors nous ne chauffions qu’un seul appartement », explique Annie. « Nous avons fini par regarder les traîtres ensemble. »

Gemma travaille dans le développement de produits pour Avon, tandis qu’Annie travaille maintenant au bureau de presse de l’Université de Warwick. « Quand Annie a obtenu un nouvel emploi, nous avons célébré », dit Gemma. « C’est bien que nous puissions célébrer ensemble les succès de chacun. »

Annie aime que son amie soit arty et décalée. « C’est une excellente décoratrice d’intérieur et elle m’aide toujours à trouver ces bonnes affaires pour mon appartement », dit-elle. Ils apprécient également à quel point ils sont investis dans l’amitié. « Je suis sortie avec quelqu’un, mais il ne me semble pas essentiel de rencontrer quelqu’un », dit Annie. « Nous avons réalisé que l’amitié est tout aussi importante qu’une relation amoureuse. »

Gemma pense que la société accorde trop d’importance à l’importance de tomber amoureux. « Je pense vraiment que les gens devraient s’investir davantage dans d’autres relations, car elles sont si gratifiantes », dit-elle. « Vous n’avez généralement qu’une seule relation amoureuse à la fois, mais vous pouvez avoir beaucoup d’amis. Les bonnes amitiés durent toute une vie, elles valent donc la peine d’être investies. Annie est gentille, généreuse, drôle et vraiment intelligente, donc nous nous amusons toujours ensemble.