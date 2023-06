Comment nous mesurons la qualité de l’air et ce que signifient les chiffres

La fumée des feux de forêt planant au-dessus de certaines parties de l’est du Canada et des États-Unis cette semaine a conduit de nombreuses personnes à commencer à se pencher sur des graphiques et des chiffres pour avoir une idée de la qualité de l’air dans leur région.

Mais que mesurent exactement ces indices et comment faut-il les interpréter ?

Différents pays ont différentes façons de mesurer la qualité de l’air, y compris le Canada, a déclaré Dan Westervelt, professeur de recherche agrégé à l’Observatoire de la Terre Lamont-Doherty de la Columbia Climate School.

Il existe une certaine variabilité entre les indices utilisés par les pays, mais il dit qu’ils mesurent généralement des éléments similaires dans l’air.

Voici une introduction rapide.

REGARDER | Quelle est la qualité de l’air et comment affecte-t-elle votre santé ? La fumée des feux de forêt et votre santé : ce que vous devez savoir | À propos de ça Des millions de personnes font l’objet d’avis sur la qualité de l’air alors que des couvertures de fumée de feu de forêt recouvrent de grandes parties du Canada et des États-Unis.

Comment le Canada mesure-t-il la qualité de l’air?

Le Canada utilise ce qu’on appelle le Cote air santé (CAS) une mesure destinée à faciliter la compréhension par le public du niveau de risque encouru.

Il existe 286 sites de mesure dans un total de 203 communautés à travers le pays, selon le gouvernement fédéral.

L’indice mesure les effets sur la santé associés à la pollution de l’air sur une échelle simple de un à 10+, 10 et tout ce qui est au-dessus étant le pire. La CAS prend en compte les polluants suivants : ozone troposphérique, particules fines et dioxyde d’azote. Tous les trois se retrouvent dans la fumée des feux de forêt.

Comment lire l’échelle ?

L’indice a été conçu pour informer le public sur le « risque pour la santé lié à la pollution de l’air un jour donné », selon Santé Canada.

Tout ce qui se situe entre sept et 10 est considéré comme « risque élevé ». À ce stade, Environnement Canada conseille au public d’envisager de réduire les activités de plein air épuisantes.

Une mesure supérieure à 10 est considérée comme « risque très élevé ».

Dans ces circonstances, Environnement Canada conseille à la population générale de réduire ou de reporter les activités de plein air intenses et recommande que populations à risque comme les jeunes enfants, les personnes âgées et les personnes souffrant de maladies chroniques, évitent complètement les activités intenses.

Vous pouvez trouver le niveau de qualité de l’air dans votre région ici .

Pourquoi les chiffres américains se comptent par centaines ?

Les États-Unis utilisent une échelle de mesure différente, avec une fourchette beaucoup plus élevée. Le Indice de la qualité de l’air (IQA) est basé sur des normes de qualité de l’air et est mesuré de 0 à 500. Plus la valeur est élevée, plus le niveau de pollution de l’air est élevé.

L’IQA mesure la pollution par les particules, le monoxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le dioxyde d’azote. Tous ces éléments se retrouvent également dans la fumée des feux de forêt.

Une valeur IQA de 50 ou moins représente une bonne qualité de l’air, tandis qu’une valeur IQA supérieure à 300 représente une qualité de l’air dangereuse.

Mercredi, les mesures de l’IQA ont parfois dépassé 400 à Syracuse, New York et Lehigh Valley en Pennsylvanie. Au cours d’une journée moyenne ces dernières années, l’IQA de New York est resté inférieur à 50, ou « bon ».

Ces chiffres, et les photos étranges de monuments flous aux États-Unis, ont suscité un intérêt inhabituel pour un sujet qui obtient rarement la première place.

« La quantité de couverture et de nouvelles au cours des derniers jours à New York et DC et dans toutes ces grandes villes a été vraiment, vraiment sans précédent », a déclaré Westervelt, notant qu’il ne pouvait jamais se souvenir de l’indice de qualité de l’air avant d’être un sujet de discussion. sur CNN.

« Je pense que parfois ces histoires peuvent être un peu éphémères, mais le fait que cela ait frappé New York si fort et si durement, je pense que cela va être un facteur de motivation qui peut inciter les gens à s’engager et à être plus prêts à passer à l’action. qualité. »

REGARDER | Des centaines de feux de forêt brûlent encore à travers le Canada : Plus de 400 incendies de forêt brûlent à travers le Canada, la moitié hors de contrôle Plus de 400 incendies de forêt brûlent à travers le Canada, forçant l’évacuation des communautés du Québec vers les Territoires du Nord-Ouest.

Qu’en est-il des PM2,5 ?

Les petites particules qui résultent des incendies de forêt sont une source de préoccupation pour les experts de la santé. L’AQI et l’AQHI mesurent tous deux la quantité de particules fines d’un diamètre de 10 microns ou moins.

Les PM2,5 sont encore plus petites, mesurant 2,5 microns ou moins de diamètre, soit environ 30 fois plus petit que le diamètre d’un cheveu humain.

À cette taille, les particules peuvent potentiellement être inhalées profondément dans les poumons et dans la circulation sanguine, causant des problèmes en particulier aux personnes souffrant de maladies sous-jacentes, a déclaré le Dr Samir Gupta, pneumologue et professeur agrégé de médecine à l’Université de Toronto.

REGARDER | Un pneumologue répond à vos questions sur la fumée des feux de forêt : Répondre à vos questions sur la fumée des feux de forêt et votre santé Le pneumologue Dr Samir Gupta répond aux questions des téléspectateurs sur les effets sur la santé de la fumée des feux de forêt et sur les moyens de se protéger contre l’exposition à l’extérieur et à l’intérieur.

Que pouvez-vous faire pour rester en sécurité ?

Environnement Canada affirme que la qualité de l’air et la visibilité en raison de la fumée des feux de forêt peuvent varier sur de courtes distances et d’heure en heure, et conseille au public de surveiller la qualité de l’air dans sa région.

Si les niveaux sont élevés, vous voudrez peut-être modifier vos comportements. Cela pourrait signifier choisir de ne pas faire d’exercice à l’extérieur ou de rester à l’intérieur avec les portes et les fenêtres fermées et un purificateur d’air en cours d’exécution.

Si vous devez passer du temps à l’extérieur lorsque l’AQHI est élevé, les experts disent que le port d’un masque N95 bien ajusté peut vous aider.

L’employée de la Metropolitan Transportation Authority Shanita Hancle, à gauche, distribue des masques N95 aux navetteurs à l’entrée d’une station de métro à New York jeudi. La pollution de l’air causée par les incendies de forêt au Canada masque une grande partie du nord-est des États-Unis pour une deuxième journée. (Seth Wenig/Associated Press)

Chris Carlsten, professeur et chef de la médecine respiratoire à l’Université de la Colombie-Britannique, avait une suggestion simple : suivez les directives de santé publique et utilisez votre propre bon sens.

« Les gens sont tous différents, les âges sont tous différents, les circonstances sont toutes différentes », a-t-il déclaré. « C’est une combinaison de ces directives, mais aussi l’apprentissage de sa propre tolérance individuelle basée sur l’expérience. »