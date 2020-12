Bâtiment touché par un bombardement à Mekelle avant le 28 novembre

Un fils orphelin, une fille couchée dans le coma, une femme âgée tuée – ce ne sont là que quelques-unes des victimes rapportées par un médecin et d’autres survivants du bombardement de leur ville par l’armée éthiopienne lors de son opération visant à renverser le parti au pouvoir dans le région du nord du Tigray.

Leurs récits sur ce qui s’est passé à Mekelle, la capitale du Tigray, qui compte environ 500 000 habitants, contredisent ceux du Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed.

Il a déclaré au parlement fédéral que l’armée n’avait tué aucun civil au cours de l’opération qui a conduit à la destitution du Front populaire de libération du Tigré (TPLF) dans la région le 28 novembre.

M. Abiy a ordonné une offensive aérienne et terrestre contre le TPLF le 4 novembre après avoir saisi des bases militaires à Tigray, après deux ans de tensions sur la direction politique de l’Éthiopie.

Il y a eu une panne de communication pendant une grande partie de l’opération, mais avec le rétablissement des services de téléphonie mobile, la BBC a parlé à plusieurs résidents – dont les noms ne sont pas divulgués pour leur sécurité – au sujet de leur calvaire.

Avertissement: certaines personnes pourraient trouver certaines descriptions dérangeantes

Courte ligne grise de présentation

Des tirs d’artillerie intenses ont détruit quatre maisons dans ma concession le samedi 28 novembre. Dans une famille, seul un garçon a survécu. Son père, sa mère et ses deux sœurs sont morts sur le coup. Leurs corps ont été détruits, presque en morceaux. Pendant six ans, ils étaient mes locataires. Ce qui leur est arrivé était très triste.

Dans l’enceinte, trois autres femmes ont été blessées – une à la main, une autre à la jambe et la troisième au visage et à la poitrine. Deux d’entre eux sont toujours à l’hôpital.

Le gouvernement régional contrôlé par le TPLF avait son siège à Mekelle depuis 1991

Ma femme a également été blessée, mais pas gravement. J’ai été blessé à la poitrine et j’ai toujours les blessures. Nous sommes tous les deux sortis de l’hôpital de référence Ayder (le principal hôpital de Mekelle) il y a quelques jours.

Il était très difficile d’obtenir un traitement approprié en raison de la pénurie de médicaments, d’équipement et même de médecins. Il y avait de nombreuses causes et l’hôpital se concentrait sur les personnes ayant des blessures graves.

L’histoire continue

Quand je suis sorti de l’hôpital, l’hôpital m’a dit d’acheter des médicaments pour moi et ma femme dans les pharmacies à l’extérieur, mais ils n’avaient pas les médicaments. Ils étaient en rupture de stock.

La vie est difficile. Depuis environ 40 jours maintenant, les principaux marchés sont fermés. Nous ne pouvons pas obtenir les produits de première nécessité. Il est même difficile d’obtenir de la nourriture.

De nombreux habitants qui ont fui Mekelle pour sauver leur vie ne sont pas encore revenus. Nous ne savons pas où ils se trouvent.

Courte ligne grise de présentation

Il y a eu des tirs d’artillerie et des bombardements à Mekelle avant le 28. Mais ce jour-là, c’était dans ma région.

Cela a commencé le matin et s’est poursuivi jusqu’au soir. Une partie de l’artillerie passait au-dessus de notre maison. Nous avions peur. Les enfants pleuraient.

L’un des obus a détruit une maison dans la région. Il a tué une vieille dame et a très gravement blessé sa fille. Elle est toujours dans le coma à l’hôpital Ayder Referral.

La plupart de nos voisins ont quitté Mekelle avant le bombardement du 28 novembre.

Les forces du TPLF se sont retirées de Mekelle avant l’offensive de l’armée éthiopienne

Mais moi, mes enfants et d’autres locataires sont restés chez moi à cause d’une dame handicapée qui ne pouvait pas s’enfuir. Mais lorsque les bombardements se sont intensifiés ce jour-là, nous nous sommes rendus dans un bâtiment voisin qui était encore en construction.

Nous nous sommes cachés dans son sous-sol, où nous avons passé la nuit.

‘Les troupes affamées demandent de la nourriture’

Le lendemain matin, nous avons commencé à entendre les voix des gens, mais nous sommes restés là jusqu’à ce que nous sentions qu’il était sûr de sortir.

Plus tard, nous avons vu des soldats fédéraux qui avaient maintenant pris le relais.

Ils ont demandé de la nourriture et de l’eau parce que les marchés et les magasins étaient tous fermés.

Nous avions peu de nourriture que nous partagions entre nous, mais je leur en ai donné une partie.

Maintenant, certains marchés ont rouvert, mais les prix sont très élevés. Ils continuent d’augmenter à cause des pénuries.

Dans d’autres quartiers de Mekelle, l’approvisionnement en eau et en électricité a été rétabli, mais pas chez moi. J’ai un grand four qui est allumé avec du bois de chauffage.

J’y fais de l’injera (un pain fermenté ressemblant à une crêpe, qui est un aliment de base en Éthiopie). Mes voisins viennent aussi utiliser le four.

Nous obtenons de l’eau des forages ou de la périphérie de Mekelle.

Mains de personnes partageant un plat traditionnel (archive)

Les soldats fédéraux patrouillent dans la ville. Les résidents deviennent nerveux lorsqu’ils se retrouvent face à face avec eux à cause des rumeurs selon lesquelles dans d’autres parties du Tigray, les soldats ont pillé des propriétés et tiré sur des gens. Mais je ne les ai pas vus faire ça à Mekelle.

Dans certaines parties de la ville, ils vont de maison en maison à la recherche de personnes recherchées. Mais cela ne se produit pas là où je suis.

‘Les prisonniers libérés ont pillé la ville’

Nous sommes toujours sous un couvre-feu du crépuscule à l’aube. Jusqu’à il y a quelques jours, nous entendions beaucoup de coups de feu la nuit. Les gens disent que de jeunes hommes ont été tués par les soldats.

Ils enfreignaient le couvre-feu pour aller protéger les propriétés à cause des vols et des pillages.

Plus de récit de témoin oculaire du conflit du Tigray:

Lorsque les soldats les ont confrontés pour avoir défié le couvre-feu, ils les ont défiés et ils ont été abattus.

La police – qui était sous le gouvernement régional – n’est plus dans la rue. Il y a eu beaucoup de vols, surtout dans les premiers jours après que le gouvernement régional a perdu le contrôle de la ville.

La plupart des crimes ont été commis par des prisonniers sortis de prison. Nous ne savons pas s’ils ont été libérés ou s’ils se sont échappés. Certains résidents ont également été impliqués dans les vols.

Mais cela s’est en grande partie arrêté maintenant.

Courte ligne grise de présentation

Nous avons survécu à la situation difficile. Je suis d’accord avec ma famille. Mais certaines personnes qui vivaient près de l’hôpital ont été tuées par des tirs d’artillerie.

Le samedi 28 novembre vers 10 heures, les forces fédérales ont tiré des canons et autres armes lourdes sur la ville. Cela a continué dans la soirée.

J’ai moi-même compté les corps de 22 personnes amenées à l’hôpital – sept le matin et 15 le soir. C’étaient tous des civils. Certains corps n’ont pas pu être reconnus.

Le gouvernement éthiopien a nié à plusieurs reprises avoir ciblé des civils pendant l’opération

Parmi ceux qui ont pu être identifiés, il y avait une fille d’environ 10 ans et une femme d’environ 70 ans.

Les morts venaient de différents quartiers de la ville – 15 Kebelle, Endageberieal, Menahariya et Kebelle 12.

Nous avons reçu plus de 70 blessés, dont un enfant de 18 mois.

En savoir plus sur la crise du Tigray:

Environ deux semaines avant que les forces fédérales ne prennent la ville, une frappe aérienne a frappé l’un des campus de l’Université de Mekelle.

Nous avons soigné 22 étudiants blessés. Malheureusement, l’un d’eux, étudiant en sociologie, est décédé.

Une mère et sa fille de sept ans ont également été tuées lors d’une autre frappe aérienne dans la région d’Enderta.

La mère est décédée sur place. Sa fille a été transportée à l’hôpital avec des blessures à la tête et un de ses yeux a été détruit. Nous avons fait de notre mieux pour lui sauver la vie mais elle n’a pas survécu.

Il y avait une grave pénurie de lits, de médicaments et de matériel médical. Le gouvernement fédéral envoie maintenant des fournitures, mais l’hôpital n’est toujours pas entièrement fonctionnel.