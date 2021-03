Times Insider explique qui nous sommes et ce que nous faisons, et donne un aperçu des coulisses de la façon dont notre journalisme s’articule. En mai dernier, sous des couches de nuages ​​denses, deux pétroliers ont ralenti côte à côte dans les eaux proches de Taïwan, l’un passant du pétrole à l’autre. Quelques semaines plus tard, l’un d’eux a accosté à Nampo, le principal port de Corée du Nord. Ce navire, le Diamond 8, a fourni à plusieurs reprises du pétrole à ce pays, violant les sanctions des Nations Unies visant à limiter les importations de pétrole raffiné de la Corée du Nord, selon les rapports de l’ONU. La Corée du Nord a besoin de pétrole à des fins civiles, mais aussi pour son programme d’armes balistiques et nucléaires. Une nouvelle vidéo de l’équipe des enquêtes visuelles du New York Times a suivi le Diamond 8 et retracé les réseaux de navires et d’entreprises autour de lui, résultat de mois de travail par plus d’une douzaine de journalistes de l’unité et d’autres bureaux, dont moi, un journaliste et producteur avec une expérience en Chine. En examinant les images satellite, en examinant les rapports des navires, en parcourant les dossiers de l’entreprise et en interrogeant les principaux acteurs, nous avons pu démêler un réseau d’entreprises et d’individus à travers l’Asie liés au pétrole.

Le suivi de réseaux comme ceux-ci est un élément clé du travail de notre équipe. Mon collègue Christoph Koettl, qui a déjà rapporté comment Kim Jong-un obtient sa Mercedes, s’est entretenu avec le Institut royal des services unis (RUSI), un groupe de réflexion britannique, sur son rapport prévu qui comprendrait une analyse systématique des livraisons illicites de pétrole en Corée du Nord et identifierait des navires spécifiques. Le rapport a été publié conjointement avec le Centre d’études avancées de la défense (C4ADS), une organisation à but non lucratif qui étudie les conflits mondiaux. Après avoir parlé à RUSI, Christoph a commencé à se plonger dans le reportage. Il voulait se concentrer sur un navire pour représenter l’histoire plus large de la façon dont la Corée du Nord obtient du pétrole en cachette. Pour commencer, il a passé des semaines à cartographier les données de suivi des navires et à examiner les images satellite à basse résolution des navires au port de Nampo, où le Diamond 8 avait navigué. Il a identifié une correspondance possible avec le Diamond 8 en utilisant les mesures du navire et d’autres caractéristiques visibles dans des images à plus haute résolution. Ce match a été confirmé par des experts de RUSI et a été la première découverte de notre enquête: un voyage inédit que le Diamond 8 a effectué en Corée du Nord.

Nous avons ensuite cherché à résoudre un problème plus difficile: qui contrôlait le Diamond 8? Pour répondre à cette question, nous avons réuni plusieurs collègues à travers la salle de rédaction pour utiliser leur expertise et rapporter sur le terrain: Stella Cooper, a Times compagnon expérience des enquêtes sur le crime organisé; Amy Chang Chien et Paul Mozur à Taiwan; et Hannah Beech et Muktita Suhartono au bureau de l’Asie du Sud-Est. C4ADS a examiné le même navire et ses réseaux environnants pendant des années et a partagé certains preuves cruciales avec nous. Christoph, Stella et moi avons utilisé plusieurs sites Web qui regroupent des informations sur les navires pour comprendre toutes les entreprises qui avaient géré ou possédé le Diamond 8, et nous avons fait de même pour les navires qui lui fournissaient du pétrole. Ensuite, nous avons extrait leurs registres d’entreprise des registres publics des entreprises.

J’ai lu des dossiers d’entreprise, des reportages et des documents judiciaires en chinois. Nous avons rassemblé toutes les informations des entreprises, des particuliers et des navires dans des feuilles de calcul et utilisé un outil logiciel pour représenter visuellement ce labyrinthe de connexions, ce qui a mis en évidence ces relations complexes. Une fois que nous avons cartographié différents types de connexions et les avons codés par couleur en fonction de l’emplacement, nous avons commencé à repérer des modèles. Nous avons remarqué qu’une poignée d’entités avaient des liens avec le groupe Winson, un négociant pétrolier multinational dont le siège est à Singapour, principalement via son opération à Taiwan Winson Shipping. Le fondateur du groupe Winson, Tony Tung, a été confronté à de multiples contrebande et les enquêtes sur les pots-de-vin. Sa seule conviction a été plus tard renversé. J’ai également découvert que certaines des personnes présentes dans le labyrinthe, dont M. Tung, étaient liées au même petit village du Fujian, une province côtière de Chine. L’un d’eux, Tsoi Ming Chi, avait des liens avec la société de gestion de Diamond 8, ainsi qu’avec Winson Shipping et le groupe Winson. L’acte de vente du Diamond 8 était plus révélateur. Le propriétaire sur papier nous a dit qu’il ne savait rien du navire. Quelque chose n’allait pas, alors nous avons essayé de savoir qui lui avait vendu. Ensuite, j’ai remarqué que la personne qui signait au nom du vendeur semblait être le nom de la fille de M. Tsoi, après avoir trouvé une trace, en chinois, des dons du temple. Après avoir examiné les traces papier de toutes les entreprises et navires d’intérêt, nous nous sommes tournés vers les techniques de reporting traditionnelles pour mieux comprendre comment tout était entrelacé.