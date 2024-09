Comment nous avons découvert que les personnes daltoniennes sont moins susceptibles d’être difficiles en matière de nourriture

La septième saison de « Le Chef français » de Julia Child”, la première série télévisée diffusée en couleur, a révélé comment la couleur peut changer l’expérience culinaire. Si Child avait charmé le public en noir et blanc, voir « Bouillabaisse à la Marseillaise » en couleur a contribué à élever l’expérience du simple divertissement à l’appétissante.

Je suis psychologue qui étudie les capacités visuelles. Mon travail, à travers un voyage de recherche fortuit sur les différences individuelles dans la reconnaissance des aliments, a révélé un rôle unique pour la couleur dans les réponses émotionnelles à la nourriture.

Les gens varient dans leur capacité à reconnaître les aliments

Ce voyage a commencé lorsque mes étudiants et moi avons mesuré la façon dont les gens varient dans leur capacité à reconnaître des images de plats préparés. Au cours des 20 dernières années, nous et d’autres chercheurs avons appris que les gens varient plus que ce que l’on pensait à l’origine dans leur capacité à reconnaître des images de plats préparés. à quel point ils distinguent et identifient bien les objetscomme des oiseaux, des voitures ou même des visages.

Il semble évident que certaines personnes en savent plus que d’autres sur les oiseaux ou les voitures. Pourtant, il est intéressant de constater que la capacité de reconnaissance des visages varie tout autant, même si pratiquement toutes les personnes voyantes ont l’habitude de voir des visages.

L’expérience avec la nourriture est également universelle. Nous étions curieux de savoir dans quelle mesure les gens pouvaient varier dans leur capacité à reconnaître les aliments. Nos tests demandent simplement aux gens de faire correspondre les images du même plat parmi des plats similaires, ou pour trouver le plat le plus bizarre parmi d’autres. Les gens varient beaucoup dans ces tâches, et une partie de cette variation s’explique par une capacité générale à reconnaître des objets de toute sorte.

Mais une partie des différences de reconnaissance des aliments entre les individus ne s’explique pas par cette capacité générale. Au lieu de cela, nous avons émis l’hypothèse que cette variabilité pourrait être liée à l’attitude des individus envers les nouveaux aliments. Les personnes qui approuvent fortement des affirmations telles que «Je ne fais pas confiance aux nouveaux aliments » ou « Je suis très exigeant quant aux aliments que je mange » ont ce qu’on appelle la néophobie alimentaire. Cela peut conduire à une mauvaise qualité de l’alimentationentraînant des carences nutritionnelles et un risque accru de maladies chroniques.

Comme nous l’avions prévu, nous avons constaté que les mangeurs difficiles ont obtenu les moins bons résultats à nos tests de reconnaissance des aliments : La néophobie alimentaire est corrélée négativement à la capacité de reconnaissance des aliments.

La couleur relie la néophobie alimentaire à la reconnaissance

Alors que nous publiions nos résultats, d’autres scientifiques débattaient de nouvelles découvertes sur la façon dont le cerveau réagit à la nourriture et à la couleur. Différents groupes de recherche avaient identifié des zones cérébrales du système visuel qui réagissaient préférentiellement aux images de nourriture. Par exemple, regarder un bol de pâtes activerait ces zones cérébrales, mais pas regarder un tas de ficelle.

Le désaccord scientifique portait sur ce que signifiait identifier une sélectivité alimentaire dans des zones du cerveau déjà connues pour leur réactivité à la couleur.

Un groupe a suggéré que ces parties du cerveau réagissaient à la couleur parce qu’ils sont spécialisés pour reconnaître les alimentsL’autre groupe a soutenu que la couleur n’était pas essentielle à la réponse du cerveau à la nourritureIls ont même montré qu’ils pouvaient obtenir une activation cérébrale similaire lorsque les gens regardaient des images en niveaux de gris de nourriture.

Est-il possible que la couleur ne soit pas essentielle à la reconnaissance des aliments, tout en jouant un rôle particulier ? Nous avons décidé de reproduire notre étude initiale, avec des images d’aliments en niveaux de gris.

Les résultats auraient pu être prédits par Child elle-même : sans couleur, les gens ont sans surprise fait quelques erreurs de plus et ont pris des plats différents pour le même type de nourriture, mais le modèle de variation entre les personnes est resté par ailleurs inchangé. Les personnes ayant une capacité visuelle générale plus élevée ont eu de meilleurs résultats avec la nourriture, et nous avons de nouveau découvert une capacité spécifique pour la nourriture qui va au-delà de cet effet général.

Mais nous avons trouvé un effet de la suppression de la couleur : la néophobie alimentaire n’était plus corrélée à la capacité de reconnaissance des alimentsC’était comme si l’avantage que les mangeurs aventureux avaient obtenu sur les mangeurs difficiles dépendait entièrement de la couleur.

Sur la base de ces résultats, nous avons proposé deux composantes distinctes de la capacité de reconnaissance spécifique aux aliments. L’une est indépendante de la couleur et explique pourquoi les résultats sont les mêmes dans les expériences avec et sans couleur. L’autre, liée aux réponses émotionnelles, est basée sur la couleur et est démontrée par la découverte que la néophobie alimentaire n’est liée à la reconnaissance des aliments que lorsque l’aliment apparaît en couleur.

Nous avons ensuite fait une prédiction entièrement nouvelle : les personnes atteintes de daltonisme – les hommes, en fait, car le daltonisme affecte 16 fois plus d’hommes que de femmes – être moins néophobe face à la nourriture que ceux qui ont une perception normale des couleurs ? Parce qu’une personne daltonienne perçoit la nourriture dans une gamme de couleurs restreinte, quelques-uns des signaux qui alertent Les inquiétudes concernant la fraîcheur, la sécurité ou toute autre source d’anxiété à l’égard des nouveaux aliments pourraient être limitées.

Nous avons recruté des participants en ligne, y compris des hommes dans notre étude, en fonction de leurs réponses à une question sur le daltonisme qui se trouvait dans un long questionnaire de sélection. Nos participants n’avaient aucune idée que nous nous intéressions au daltonisme lorsque nous leur avons demandé de remplir l’échelle de néophobie alimentaire qui mesure la résistance des gens aux nouveaux aliments.

Nous avons constaté que les hommes daltoniens étaient effectivement moins néophobes alimentaires que les hommes non daltoniens. Nous avons reproduit ce résultat dans une autre étude, avec Les hommes daltoniens signalent également des niveaux inférieurs de dégoût alimentaireVoir le monde avec une palette de couleurs restreinte semble atténuer une résistance émotionnelle aux nouveaux aliments.

Couleur et réponses émotionnelles à la nourriture

Nos recherches concordent largement avec d’autres résultats. La couleur peut vous aider à décider si les aliments sont cuits ou non. si le produit est mûr ou pourriet les gens ont tendance à privilégier les repas avec une gamme d’aliments colorés. D’autres recherches montrent que la couleur peut influencer le goût des alimentsCertains biologistes ont avancé que la coloration des plantes et la capacité des animaux à la détecter ont co-évolué.

Le rôle de la couleur dans les réponses émotionnelles à la nourriture ouvre de nouvelles perspectives pour traiter les cas extrêmes de néophobie alimentaire. À mesure que les chercheurs en apprendront davantage sur la relation complexe entre la perception des couleurs et la nourriture, nous pourrions développer des interventions ciblées pour améliorer les habitudes alimentaires. Tout comme les plats colorés de Julia Child, comprendre et exploiter le pouvoir de la couleur pourrait améliorer l’appréciation et le plaisir de la nourriture.