Comment nous avons couvert l’assassinat du créateur de mode

Note de l’éditeur : Gianni Versace a été tué il y a 24 ans, le 15 juillet 1997. Ici, la journaliste d’USA TODAY, Maria Puente, se souvient avoir couvert l’affaire. Cette histoire a été initialement publiée en 2018.

J’avais complètement oublié Andrew Cunanan. Mais maintenant, la dernière offre de Ryan Murphy dans son drame d’anthologie, Histoire criminelle américaine, est de draguer les souvenirs laids. Merci pour ça Ryan.

Si vous connaissez le nom, c’est parce que Cunanan est le tueur qui a assassiné le prince de la mode italien Gianni Versace, qui a été abattu aux portes de son manoir de Miami Beach le 15 juillet 1997, alors qu’il revenait de son café-et-papier habituel du matin. Courez au News Cafe juste en bas d’Ocean Drive.

Versace, décédé à 50 ans, a été la dernière victime de Cunanan.

Pendant près de trois mois à l’été 1997, Cunanan a tué cinq hommes (en plus de Versace, il s’agissait de Jeffrey Trail, David Madson, Lee Miglin et William Reese), puis a réussi à échapper aux forces de l’ordre, dont le FBI, tout en se déplaçant autour de le pays en voitures volées.

Ils ne l’ont jamais attrapé ; huit jours après avoir tué Versace, il a été retrouvé mort à 27 ans dans une péniche de Miami Beach. Il s’était tiré une balle avec le même pistolet utilisé pour tuer Versace et deux autres victimes.

Je sais tout cela parce que je faisais partie d’un peloton de journalistes d’USA TODAY qui ont couvert la folie frénétique cet été-là. J’étais journaliste aux dernières nouvelles et j’ai passé une douzaine d’années à San Diego, vivant près du quartier gay-friendly de Hillcrest où Cunanan rôdait. Et j’étais rapide, à cette époque plus lente, pré-Twitter.

Mais c’était il y a 20 ans, et de nombreux autres gros titres ont été publiés depuis. J’ai dû retourner aux clips de la bibliothèque USA TODAY pour me rafraîchir la mémoire. Bien trop tôt, les détails se sont précipités.

L’assassinat de Gianni Versace (première le 17 janvier sur FX, 10 ET/PT) est basé sur le livre de 1999 de la journaliste Maureen Orth, Faveurs vulgaires : Andrew Cunanan, Gianni Versace et la plus grande chasse à l’homme ratée de l’histoire des États-Unis, sur la base de son rapport pour Salon de la vanité.

La famille Versace a rejeté la série comme une « œuvre de fiction ». Dans un communiqué publié lundi, la famille a déclaré qu’elle n’avait ni autorisé ni été impliquée dans la série. Assez juste.

Mais la série parle au moins autant de Cunanan que de Versace, et Cunanan reste un mystère exaspérant, en particulier en ce qui concerne ses motivations, s’il en avait. À l’époque, nos reportages montraient que Cunanan était un gigolo semblable à un caméléon au charme presque légendaire, qui était convivial, menaçant à l’extrême et un tueur à froid.

À l’époque, l’intérêt national pour l’affaire s’est construit lentement : ses quatre premières victimes (deux étaient des amis, deux étaient des étrangers apparents et aucune n’était célèbre) ont été tuées fin avril ou début mai. Je n’ai pu trouver qu’une poignée de mentions de Cunanan aux États-Unis AUJOURD’HUI avant la publication de notre première histoire majeure le 13 mai. Après que la quatrième victime a été tuée le 9 mai dans le New Jersey, juste pour que Cunanan puisse voler son camion, les médias nationaux ont commencé à en prendre note. .

Qui a été ce mec ? Où est-il? Qui est le prochain? Les homosexuels sont-ils ses cibles ? Les homosexuels seront-ils blâmés pour ses crimes ? Pourquoi le FBI ne le trouve-t-il pas ? Pour l’amour de Pete, il est sur la liste des 10 personnes les plus recherchées !

Les communautés gays étaient en état d’alerte alors que plusieurs villes se préparaient pour le mois de la fierté gaie et les craintes grandissaient que Cunanan n’attire un autre homme sans méfiance à sa mort. Ensuite, le meurtre du célèbre Versace, ouvertement gay, a catapulté l’histoire à la une des journaux du monde entier, et tout à coup, c’était l’une de ces attaques médiatiques sur le pont, 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, une chose régulière trois ans après le L’affaire du meurtre d’OJ Simpson.

Quelques points à retenir de l’histoire de Cunanan.

Les Américains étaient (et sont toujours) obsédés par les tueurs de masse, les tueurs en série et les tueurs à gages (et les armes à feu), et les médias tentent de répondre à leur demande d’informations. Est-ce vraiment si surprenant que nous en ayons plus maintenant ?

Nous avons parcouru un long chemin dans nos attitudes et notre traitement envers les personnes LGBTQ. L’orientation sexuelle d’une personne ne l’incrimine pas automatiquement.

Avant les smartphones et les réseaux sociaux, la pratique du journalisme quotidien n’était pas différente, mais elle était plus difficile et plus lente. Les téléphones portables et les ordinateurs portables étaient plus lourds. Au revoir à tout ça.

Le producteur Ryan Murphy a ses théories, mais le fait déprimant est que nous ne saurons jamais avec certitude pourquoi Cunanan est devenu un tueur à répétition. C’est une tragédie pour ses victimes, leurs familles et la société en général, mais c’est particulièrement ennuyeux pour les journalistes qui veulent toujours des réponses.

Comment ai-je pu oublier tout cela ? Parce que 39 jours plus tard, une voiture à grande vitesse conduite par un conducteur ivre a percuté un poteau dans un tunnel routier à Paris, tuant la princesse Diana et déclenchant une explosion de chagrin sans précédent dans le monde et en particulier à Londres, où j’ai été rapidement envoyé.

Quelques semaines auparavant, Diana, 36 ans, avait assisté au service commémoratif de son amie Versace à Milan, où elle avait été vue en train de consoler un Elton John en pleurs, leur ami commun. Vous ne pouvez pas inventer ce genre de choses.

L’été 1997 a été une aubaine de grande actualité, mais je n’aurais pas envie de la revoir.