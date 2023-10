Début mars 2020, j’ai décidé d’écrire sur les risques posés par le COVID-19. Je n’ai aucune formation en épidémiologie ni même en journalisme de santé, mais je peux multiplier, diviser et créer des graphiques, et j’étais frustré par le manque de quantification dans la plupart des reportages et des messages de santé publique sur ce qui allait bientôt être déclaré pandémie.

Dans la colonne résultante, j’ai pris ce qui semblait être l’estimation la plus fiable du taux de mortalité par infection du COVID – 1 % – et j’ai noté que cela représentait environ 10 fois le taux de mortalité de 0,1 % de la grippe saisonnière, puis j’ai multiplié de manière prudente un Centers for Disease. Le contrôle et la prévention estiment à 61 099 décès associés à la grippe aux États-Unis au cours de la assez mauvaise saison grippale de 2017-18 d’ici 5 et 10, pour obtenir une fourchette de « 300 000 à 600 000 décès ».

Au cours des 12 mois qui ont suivi, environ 550 000 Américains sont morts du COVID selon les estimations provisoires du CDC, et 490 000 selon ses décomptes de la « cause sous-jacente du décès » inscrite sur les certificats de décès. Ces deux cas sont presque certainement sous-estimés, car au début, le manque de tests signifiait que de nombreux décès causés par le COVID étaient attribués à d’autres maladies. Mon estimation était également plus chanceuse que bonne dans la mesure où les taux de mortalité réels de la grippe saisonnière pourraient être plus proches de 0,04 %, et le bilan de la grippe 2017-2018 a depuis été révisé à la baisse à 52 000. Pourtant, c’était une approximation.

Tout cela m’est revenu à l’esprit en lisant un passage d’un nouveau livre sur l’histoire de la pandémie, « The Big Fail : What the Pandemic Revealed About Who America Protects and Who It Leaves Behind ». En mars 2020, écrivent les auteurs, Jay Bhattacharya, professeur de politique de santé à l’Université de Stanford, « a co-écrit un article pour le Wall Street Journal remettant en question la validité du taux de mortalité effrayant de 2 à 4 % qu’estimaient les premiers modèles comme celui de Neil Ferguson – et qui causait les gouvernements à paniquer. Il pensait (à juste titre, en fin de compte), que le véritable taux de mortalité était bien inférieur.

Eh bien, mon estimation du taux de mortalité de 1 % provient d’un article du 10 février du MRC Center for Global Infectious Disease Analysis de l’Imperial College de Londres, alors dirigé par nul autre que Neil Ferguson. L’éditorial du Wall Street Journal du 24 mars 2020 rédigé par Bhattacharya et Eran Bendavid visait à juste titre les taux de mortalité de 2 à 4 % que l’Organisation mondiale de la santé calculait en utilisant les cas confirmés comme dénominateur, mais a ignoré l’estimation de Ferguson et a continué. de proposer que le taux de mortalité réel pourrait être aussi bas que 0,01 %, « un dixième du taux de mortalité de la grippe », et qu’aux États-Unis, le COVID pourrait être « une épidémie de 20 000 ou 40 000 décès ».

Des études basées sur des tests d’anticorps ont révélé plus tard que, dans les premiers jours, parmi les populations durement touchées et naïves sur le plan immunologique, avec une répartition par âge comme celles de l’Asie de l’Est, de l’Europe et de l’Amérique du Nord, le COVID a tué près de 1 % des personnes infectées. Les taux de mortalité semblent plus faibles là où l’incidence de la maladie est plus faible (même si les mesures y sont également moins fiables), et ils ont certainement diminué au fil du temps, notamment depuis l’introduction des vaccins. Mais la toute première estimation de Ferguson et de son équipe, décrite comme « environ 1 % » dans le résumé de leur article mais soit 0,9 % ou 0,8 % (en fonction des hypothèses sur la durée pendant laquelle les personnes atteintes du COVID ont continué à être testées positives) dans le texte, semble avoir été assez précis, et certainement beaucoup plus proche de la vérité que les crachats de Bhattacharya et Bendavid.

Ce n’était pas non plus une exception au début de 2020.

« Les données disponibles jusqu’à présent suggèrent que le virus présente un risque de létalité d’environ 1 % », a écrit l’épidémiologiste amateur bien informé Bill Gates sur le site Internet du New England Journal of Medicine le 28 février. Le même jour et au même endroit : Le directeur de l’Institut national des allergies et des maladies infectieuses, Anthony Fauci, et les chefs des instituts nationaux de la santé et du CDC ont écrit que « le taux de létalité pourrait être considérablement inférieur à 1 % » et le 11 mars, Fauci a témoigné devant le Congrès qu’il était “quelque part autour de 1%.” Une étude publiée le 30 mars dans Lancet Infectious Diseases, également co-écrite par Ferguson, l’évalue globalement à 0,66 %, bien que beaucoup plus élevé pour les 60 ans et plus et beaucoup plus faible pour les moins de 50 ans, le taux de mortalité des enfants de moins de 10 ans étant estimé à moins de 0,002%.

Ce n’est donc pas un consensus d’experts erroné sur les risques posés par le COVID qui a motivé la réaction. Le consensus des experts s’avère étrangement juste. Mais comme « The Big Fail » le montre d’une manière extrêmement claire – et non, je ne suis tombé sur aucune autre interprétation erronée comme celle décrite ci-dessus – les États-Unis ont fait un travail épouvantable en équilibrant les risques du COVID avec les coûts de la lutte contre la maladie. (Je dois révéler que les auteurs, Joe Nocera et Bethany McLean, sont d’anciens collègues et des connaissances amicales actuelles, même si nous devrons voir si ces dernières tiennent le coup après avoir lu cette chronique. Quelque chose que j’ai écrit en comparant la mortalité due au COVID en Californie. et la Floride est citée avec approbation dans le livre.)

Les « confinements » au début de la pandémie – qui, aux États-Unis, n’étaient pour la plupart pas des confinements littéraux mais impliquaient d’inciter fortement les gens à rester chez eux – semblent avoir sauvé des vies lorsqu’ils ont été mis en œuvre suffisamment tôt. Il est également indéniable que rester à l’écart des autres est un moyen efficace d’éviter d’attraper ou de propager le COVID. Mais les politiques publiques visant à encourager, voire à exiger de tels comportements sur de longues périodes, se sont avérées extrêmement coûteuses et perturbatrices, et semblent avoir eu, au mieux, un impact modeste sur la mortalité due au COVID. Aux États-Unis, le plus grand écart entre les risques et les coûts concerne la scolarité, car de nombreux districts urbains n’ont pas proposé de cours en présentiel pendant une grande partie ou la totalité de l’année scolaire 2020-2021, avec des conséquences désastreuses sur les résultats des élèves.

Quel rôle les fausses déclarations sur le taux de mortalité du COVID ont-elles joué dans cette prise de décision erronée ? Le fait que l’Organisation mondiale de la santé et d’autres compilateurs de données aient continué tout au long de la pandémie à signaler des taux de mortalité basés sur le nombre de cas confirmés, que les médias d’information ont généralement transmis sans ajouter de contexte, n’a pas aidé. Mais je pense aussi qu’une maladie avec un taux de mortalité légèrement inférieur à 1 % est vraiment difficile à comprendre pour les gens, moi y compris. Nous nous trouvons à un juste milieu entre les virus saisonniers avec lesquels nous sommes tous habitués à vivre (comme cela semble maintenant se produire avec le COVID) et ceux à taux de mortalité élevé comme Ebola et le virus original du SRAS que personne n’encouragerait à autoriser. se propager. Le mème conservateur selon lequel « le COVID est capable de survivre à 99 % » – comme si cela n’en faisait qu’une bagatelle – était une indication de cette confusion, mais les hésitations de Fauci au cours de l’été 2020 sur la question de savoir si les écoles devraient probablement rouvrir l’étaient aussi.

Cela n’a pas aidé que certains de ceux qui réclamaient le plus fort la réouverture des écoles, comme le président de l’époque, Donald Trump, aient si clairement sous-estimé les risques du COVID. Une raison sous-estimée pour laquelle la « Déclaration de Great Barrington » d’octobre 2020 appelant à la fin des confinements a généré une telle réaction allergique dans les cercles de santé publique est que deux de ses trois auteurs, Bhattacharya et l’épidémiologiste de l’Université d’Oxford Sunetra Gupta – qui ont soutenu en mai 2020 que Le COVID « est largement apparu et est sur le point de disparaître » au Royaume-Uni, avec un taux de mortalité compris entre 0,1 % et 0,01 % – les premières évaluations des risques avaient été si spectaculairement erronées. Ce n’étaient pas des gens qui avaient gagné beaucoup de crédibilité sur la COVID.

Il semble révélateur – ou du moins ironique – que la Suède, où les responsables de la santé publique ont largement surestimé la rapidité avec laquelle le COVID se propageait dès le début et ont donc sous-estimé son taux de mortalité, a fini par avoir l’un des efforts de gestion du COVID les plus réussis et les plus durables parmi les pays occidentaux.

L’approche suédoise n’a jamais été aussi laissez-faire qu’on le prétend parfois – les lycées et les universités ont été fermés au début de la pandémie et les grands rassemblements interdits – et l’augmentation initiale du nombre de décès y a été encore plus forte qu’aux États-Unis, mais au fil du temps, la lumière du pays Les politiques de contact s’accompagnaient d’une surmortalité à peine plus élevée qu’au Danemark et en Norvège voisins et bien inférieure à celle des États-Unis et du reste de l’Europe. Il n’est peut-être pas essentiel de bien gérer les risques pour parvenir à une bonne réponse.

