Le Los Angeles Unified School District (LAUSD) possède l’un des plus grands services de police scolaire du pays. Les étudiants noirs représentent moins de 9% du district, mais entre 2014 et 2017, 25% de toutes les citations, détournements et arrestations faites par la police scolaire concernaient des étudiants noirs. Nous avons été ciblés et criminalisés pour tout, de la déshydratation à la dépression, accusés de consommer de la drogue ou d’être des voyous, et même pulvérisés au poivre en marchant pour aller en classe. Nous n’avons pas été considérés comme de jeunes enfants noirs surdoués qui méritent un investissement et un soutien.

Eh bien, les étudiants noirs viennent de faire l’histoire. Notre organisation a conduit à une réduction de 25 millions de dollars du budget de la police de l’école de Los Angeles.

En février, nous avons demandé à la commission scolaire de Los Angeles de retirer un tiers de la police scolaire de la force et de retirer la police scolaire de tous les campus de LAUSD.

Nous les avons obligés à interdire à la police scolaire d’utiliser du gaz poivré sur nous. Et après beaucoup de pression, LAUSD réinvestira les 25 millions de dollars, ainsi que 11,5 millions de dollars supplémentaires, dans des services destinés aux élèves noirs de 53 écoles à forte concentration d’élèves noirs.

Notre victoire ajoute des conseillers, des thérapeutes, des coordinateurs de justice réparatrice, des études ethniques et des «coachs climatiques» supplémentaires à nos écoles au lieu de la police.

Tous les quatre, nous sommes des leaders d’élèves du secondaire dans Students Deserve, une coalition d’élèves, de parents et d’enseignants qui s’efforce de donner de l’importance à la vie des Noirs dans les écoles et au-delà. Nous suivons l’exemple de Black Lives Matter depuis des années et nous nous efforçons de nous désengager du budget de la police de l’école de Los Angeles et d’investir dans les étudiants noirs. Nous avons tous vécu des expériences différentes qui nous ont amenés à faire ce travail.

Sarah Djato (en haut à gauche), Kahlila Williams (en haut à droite), Sierra Leone Anderson (en bas à gauche) et Quiano Assoon.

Sarah: «En 2019, il y a eu une bagarre sur mon campus. Alors que les étudiants et les enseignants réduisaient la situation, la police de l’école a pulvérisé du poivre de Cayenne les étudiants qui se battaient et d’autres qui venaient de se rendre en classe. C’était traumatisant de voir des étudiants de mon quartier des élèves avec lesquels j’ai grandi, qui ont été aspergés de poivre de Cayenne. Deux de mes amis, un junior et un senior, ont été arrêtés. Ils ont été forcés de transférer des écoles, et l’expérience risque de les pousser dans le pipeline école-prison.

« La présence policière sur le campus a augmenté après l’incident. Ils ont amené des chiens policiers sur le campus. Tout cela pour une bagarre. Nous savions que cela ne devrait plus se reproduire. »

«Nous nous sommes mis au travail. Nous nous sommes organisés. Et nous avons gagné. Les adolescents se battent-ils? Bien sûr. Mais maintenant, au lieu de la police, des menottes et du gaz poivré, les étudiants noirs peuvent être soutenus par des conseillers et des thérapeutes. Ne pas avoir de police sur le campus nous permettra à prospérer. »

Sierra Leone: «J’ai eu ma première interaction avec la police scolaire en troisième année, et je suis désolée de devoir l’admettre. J’avais 7 ans et je souffrais déjà de l’anxiété qui accompagne les attentes scolaires et sociales.

«Un jour à la récréation, j’ai eu une crise de panique. Pleurant jusqu’à ce que mes yeux soient rouges, je me suis caché sous les tables et j’ai refusé de sortir. Finalement, mes professeurs ont perdu patience et ont appelé un policier de l’école pour qu’il vienne m’occuper de moi. Immédiatement, j’ai pu dire qu’il ne voulait rien avoir à voir avec la situation. Je l’ai trouvé impoli et hostile. J’ai supplié le conseiller de mon école à la place, mais quand j’ai appris qu’elle n’était pas sur le campus ce jour-là, j’ai fini par me sentir plus isolé que jamais . Si j’avais eu des ressources comme des thérapeutes à temps plein ou des travailleurs sociaux psychiatriques à plein temps à l’école primaire ou au collège, je sais que je me serais senti beaucoup plus en sécurité et vu dans mon environnement. «

Quiano: «En grandissant comme un homme noir, j’essaie de rester à l’écart des flics. J’ai été stéréotypé par la police de l’école comme un ‘voyou’ et foiré à cause de mon choix de chiffon. Mes amis, et même ma mère, savent que je portez-les pour poser mes cheveux.

«Je suis content que la police ne soit plus sur le campus. Je ne vais pas mentir, cela peut être traumatisant. Je suis heureux qu’au lieu de voir des amis se faire asperger de poivre et être surveillés, maintenant les étudiants noirs auront des conseillers et C’est ce que nous méritons en tant qu’étudiants et en tant qu’êtres humains. »

Kahlila: «En 10e année, j’étais en classe de leadership et en charge de l’événement scolaire de fin d’année. Je courais partout, j’avais oublié de boire de l’eau et je me suis évanoui à cause de la déshydratation. Quand je me suis réveillé, le policier de l’école était là-bas et m’a demandé si j’avais des antécédents de toxicomanie, et je me sentais accusé d’avoir eu une surdose. Avant cet incident, je n’avais jamais demandé pourquoi nous avions la police scolaire. J’ai toujours pensé qu’ils étaient là pour notre sécurité. Ce moment a changé ma toute la perspective.

« J’aurais dû demander à un conseiller de me réveiller et de me demander pourquoi j’étais stressé et j’avais oublié de boire de l’eau, pas d’être confronté à la police. Mais c’est ainsi que les élèves noirs sont traités dans nos écoles par la police. »

Pour beaucoup de gens, le 25 mai 2020 a marqué le jour où le monde a ouvert les yeux. Alors que certains d’entre nous étaient à la maison en quarantaine, George Floyd a pris son dernier souffle sous le genou de l’Amérique. Sa mort a été un catalyseur pour des manifestations de masse pour démanteler la police partout. Sa mort a poussé plus de gens à admettre les injustices de notre système, dont nous savions déjà qu’elles étaient vraies.

Nous savions que nous devions récupérer la vie et l’avenir des Noirs auprès des institutions anti-noires, y compris la police scolaire.

Partie 1: Terminer les recherches aléatoires

Notre mouvement n’a pas commencé en 2020. Pendant des années, les étudiants et les familles noirs ont mené des campagnes pour mettre fin aux suspensions de «mépris volontaire» et aux tickets d’absentéisme qui ont eu un impact disproportionné sur les étudiants noirs.

Ils se sont opposés à l’acquisition de chars et de lance-grenades par la police scolaire de Los Angeles, et les jeunes leaders se sont battus contre la fermeture des écoles publiques de Black Los Angeles.

En 2016, nous avons rencontré Patrisse Cullors, cofondatrice du mouvement Black Lives Matter, et Melina Abdullah, cofondatrice de Black Lives Matter-Los Angeles, et avons élaboré un plan que nous avons appelé Black Lives Matter in Schools.

Pendant trois ans, nous nous sommes organisés pour mettre fin à la soi-disant politique de recherche aléatoire des armes de LAUSD qui a emmené les étudiants hors des cours pour nous fouiller – soi-disant pour des armes – tout en suscitant systématiquement la peur et la honte chez les étudiants noirs et musulmans.

Pour gagner, nous avons organisé des étudiants de LAUSD dans 75 écoles. Nous avons écrasé la fantaisie de la collecte de fonds du directeur en 2018 et nous nous sommes ensuite présentés chez lui quand il a cessé de nous écouter lors des réunions du conseil scolaire. Nous avons fait du théâtre de rue à Santa Monica, montrant publiquement à quoi ressemble la criminalisation de la jeunesse noire dans les écoles.

Nous avons travaillé avec des alliés pour élaborer une stratégie et rassembler des recherches et avons demandé au syndicat des enseignants de Los Angeles de faire de la fin des recherches «aléatoires» l’une des revendications de leur grève de 2019. En juin, la commission scolaire a finalement éliminé ces fouilles.

Tout au long de cette campagne, nous avons fait plus de recherches sur la police du district scolaire – et avons été choqués de constater que LAUSD dépensait chaque année des dizaines de millions de dollars pour la police scolaire. En 2017, Cullors nous a mis en contact avec Black Lives Matter-Toronto, qui venait de faire pression sur ce district scolaire pour qu’il élimine son programme de police scolaire. Nous savions que nous y allions bientôt.

Lorsque le soulèvement de Black Lives Matter a fleuri l’été dernier, nous étions prêts. Nous étions déjà organisés. Nous savions déjà ce dont nous avions besoin. Nous avons avancé.

Partie 2: Police scolaire Defund

Nous avons commencé par nous promener dans les rues avec nos partenaires de Black Lives Matter-Los Angeles avec plusieurs milliers d’habitants de Los Angeles. Nous savions qu’en tant que leaders étudiants noirs, nous devions apporter cet élan à nos écoles et que nous avions besoin de plus de données. Nous avons créé une enquête qui a atteint plus de 5 000 étudiants, anciens élèves et personnes affiliées à LAUSD en cinq jours.

Notre enquête a confirmé que les étudiants noirs sont confrontés à la surcriminalisation à LAUSD. Quatre-vingt-six pour cent de tous les répondants – et 88% des élèves noirs – voulaient que la police scolaire soit entièrement défondée. En fait, 85% des élèves actuels et anciens qui ont eu des expériences avec la police scolaire de Los Angeles nous ont signalé que les expériences étaient négatives, y compris le profilage racial, le suivi et le recours à la force. Nous avons rendu public les résultats en juin dernier, la semaine où nous sommes descendus dans les rues pour notre «Marche pour Defund LA School Police».

Ensuite, nous avons aidé à former une « Coalition de police scolaire Defund LA » de plus de 70 organisations ici. Au cours des semaines suivantes, nous avons organisé des manifestations à la commission scolaire tous les mardis, fermant les rues devant le siège et partageant nos expériences dans des discours, des chansons, des poèmes, des photos aériennes et des routines de danse.

Chaque fois que nous étions dans les rues à l’extérieur, certains d’entre nous allaient à l’intérieur et donnaient des commentaires publics au directeur et au conseil scolaire pour demander le report du financement de la police scolaire et investir les fonds dans les étudiants noirs – et notre avenir – à la place.

Le 30 juin, nous avons remporté notre première victoire. Quatre membres du conseil sur sept ont voté pour réduire le budget de la police scolaire de 25 millions de dollars, soit 35% du budget total. La victoire suivante, interdisant l’utilisation du gaz poivré et détournant les fonds du budget de la police pour soutenir les étudiants noirs, est survenue en février.

Cette image aérienne fournie par KABC-TV montre des manifestants de Black Lives Matter bloquant une autoroute au centre-ville de Los Angeles le mercredi 27 mai 2020. AP

Nous sommes extrêmement fiers du travail que nous avons accompli pour arriver ici. En tant qu’étudiants noirs de LAUSD, nous avons dirigé les réunions, développé la stratégie et mené les actions.

Et nous n’avons pas fini. Cette victoire n’était que le début, car nous savons que la clé du succès ultime de tous les élèves passe par des écoles sans police. Notre objectif est de défund entièrement la police scolaire à Los Angeles et de financer l’avenir des Noirs.

Nous voulons que la police scolaire soit privée de financement avant notre diplôme afin que les jeunes générations puissent vivre un climat scolaire positif avec une abondance de ressources disponibles pour les étudiants noirs. Nous voulons être la dernière génération d’étudiants traumatisés par la police à l’école. Nous voulons que les enfants des générations futures nous regardent comme des fous quand nous leur disons que la police nous faisait ça quand nous devions apprendre. La sécurité à l’école – c’est ce que chaque élève noir mérite.

Sarah Djato, Sierra Leone Anderson, Quiano Assoon et Kahlila Williams sont quatre lycéens du Los Angeles Unified School District et sont des leaders dans le domaine des étudiants méritent.