Environ 20 % des personnes atteintes d’un cancer du sein ont un type appelé cancer du sein triple négatif (TNBC). Il a généralement de moins bonnes perspectives que les autres cancers du sein. Elle a également tendance à affecter femmes noires non hispaniques et les femmes de moins de 40 ans plus souvent. Mais il peut être plus difficile à traiter car certains traitements anticancéreux courants, comme les anti-hormones et les anti-HER2, ne fonctionnent pas avec le TNBC. Dans le webinaire WebMD « Cancer du sein triple négatif : comment nous apprenons à le traiter plus efficacement », Kevin Kalinsky, MD, a expliqué en quoi le TNBC est différent et comment les nouveaux traitements donnent de l’espoir.

La plupart des personnes atteintes de TNBC souhaitaient soit se donner des informations sur leur type de cancer, soit choisir un plan de traitement. Plus de la moitié des répondants ont déclaré que passer du temps de qualité avec leur famille et leurs amis est le type de soins personnels qui les intéresse le plus dans le cadre d’un plan de traitement du cancer.

« Les personnes âgées ont-elles un cancer du sein triple négatif ? Le traitement est-il différent pour elles que pour les femmes plus jeunes qui le reçoivent ? »