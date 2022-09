Comment nous allons transplanter de minuscules amas de cellules ressemblant à des organes chez des personnes

Nous sommes sans doute loin de transplanter des gouttes de cerveau miniatures sur des humains (bien que certains aient essayé de les mettre sur des rongeurs). Mais nous nous rapprochons de l’implantation d’autres organoïdes, potentiellement ceux qui ressemblent à des poumons, des foies ou des intestins, par exemple.

Les derniers progrès ont été réalisés par Mírian Romitti de l’Université libre de Bruxelles en Belgique et ses collègues, qui ont créé avec succès des thyroïdes miniatures et transplantables à partir de cellules souches.

La thyroïde est une structure en forme de papillon dans le cou qui fabrique des hormones. Un manque de ces hormones peut rendre les gens très malades. Environ 5% des personnes ont une thyroïde sous-active, ou hypothyroïdie, qui peut entraîner de la fatigue, des douleurs, une prise de poids et une dépression. Il peut affecter le développement du cerveau chez les enfants. Et ceux qui en sont affectés doivent souvent prendre un traitement hormonal substitutif tous les jours.

Transplanter des organoïdes

Après avoir cultivé des organoïdes thyroïdiens dans un laboratoire pendant 45 jours, Romitti et ses collègues ont pu les transplanter chez des souris dépourvues de leur propre thyroïde. L’opération semblait rétablir la production d’hormones thyroïdiennes, guérissant essentiellement l’hypothyroïdie des animaux. “Les animaux étaient très heureux”, comme le dit Romitti.

L’accent est maintenant mis sur la recherche d’un moyen de greffer en toute sécurité des organoïdes similaires chez l’homme. Il y a beaucoup de demande – Romitti dit que sa collègue reçoit constamment des appels et des courriels de personnes qui cherchent désespérément à se faire greffer une mini thyroïde. Mais nous n’en sommes pas encore là.

Romitti et ses coéquipiers ont fabriqué leurs mini-thyroïdes à partir de cellules souches, des cellules dans un état «naïf» et flexible qui peuvent être encouragées à former l’un des nombreux types de cellules. Il a fallu aux scientifiques une décennie de recherche et de multiples tentatives pour trouver un moyen d’amener les cellules à former une structure qui ressemble à une thyroïde. Le résultat final a nécessité une modification génétique à l’aide d’un virus pour infecter les cellules, et l’équipe a utilisé plusieurs médicaments pour favoriser la croissance des organoïdes dans une boîte.

Les cellules souches utilisées par l’équipe étaient des cellules souches embryonnaires, issues d’une lignée de cellules prélevées à l’origine sur un embryon humain. Ces cellules ne pourraient pas être utilisées cliniquement pour plusieurs raisons – le système immunitaire du receveur rejetterait les cellules comme étrangères, par exemple, et la destruction d’embryons pour le traitement de maladies serait considérée comme contraire à l’éthique. L’étape suivante consiste à utiliser des cellules souches générées à partir des propres cellules de la peau d’une personne. En théorie, les mini-organes créés à partir de ces cellules pourraient être fabriqués sur mesure pour les particuliers. Romitti dit que son équipe a fait des progrès « prometteurs ».

Bien sûr, nous devrons également nous assurer que ces organoïdes sont sûrs. Personne ne sait ce qu’ils sont susceptibles de faire dans un corps humain. Vont-ils grandir ? Se rétrécir et disparaître ? Former une sorte de cancer? Nous aurons besoin d’études à plus long terme pour avoir une meilleure idée de ce qui pourrait arriver.