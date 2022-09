Comment nourrir 1 milliard de personnes supplémentaires en modifiant le système alimentaire mondial

Un nombre record de 345 millions de personnes dans le monde sont actuellement confrontées insécurité alimentaire aiguële Programme alimentaire mondial des Nations Unies a rapporté cette année – ou en tant que chef de programme David Beasley résume sombrement, ils « marchent au bord de la famine ». Et ce déficit alimentaire critique n’a fait que croître en urgence.

Bien que les niveaux de sécurité alimentaire diminuent depuis des décennies, les crises récentes ont exacerbé ce déclin.

COVID-19 a fortement perturbé les chaînes d’approvisionnement alimentaire, jugeant 35,5% de la population en insécurité alimentaire pour la première fois — en particulier parmi les familles à faible revenu. Les sécheresses induites par le changement climatique assèchent les terres agricoles. La guerre en Ukraine envoyé les prix des engrais, de l’huile de cuisson et des céréales monter en flèche en bloquant des exportations cruciales.

C’est un gâchis complexe qui nécessitera finalement un grand nombre d’interventions pour y remédier complètement – ​​mais la semaine dernière, les scientifiques ont présenté une manière intrigante d’aider à alléger le fardeau.

Il pourrait être prudent, disent-ils, de rediriger certaines ressources que nous utilisons pour nourrir le bétail, telles que les cultures céréalières et les poissons propres à la consommation humaine, vers notre réserve alimentaire. L’équipe pense que ces animaux pourraient plutôt manger certains sous-produits alimentaires que les humains jetteraient généralement. Des choses comme la betterave à sucre, la pulpe d’agrumes et les résidus de culture. Et après avoir modélisé de tels ajustements, les chercheurs ont calculé qu’il était possible d’augmenter notre approvisionnement alimentaire collectif jusqu’à 13 % en termes de calories et 15 % en termes de teneur en protéines.

C’est assez pour se nourrir Un milliard plus de gens.

Victor Moriyama/Bloomberg via Getty Images



“Une utilisation plus efficace des sous-produits et des résidus du système alimentaire peut réduire la concurrence entre aliments pour animaux et augmenter l’approvisionnement alimentaire mondial sans augmenter l’utilisation de précieuses ressources naturelles”, a déclaré Vilma Sandström, chercheuse postdoctorale à l’Université Aalto et première auteure d’une étude sur le concept. publié dans la revue Nature Food.

Cependant, ce type de tactique de manipulation des aliments pour animaux n’est pas exactement un nouveau concept. Les scientifiques ont fait des allers-retours pendant des années pour savoir si les consommables du bétail pouvaient être réutilisés, certains affirmant qu’une telle concurrence n’est pas vraiment énorme.

En 2017, en effet, une étude séparée ont constaté que 86 % des aliments secs pour le bétail, y compris les résidus et les sous-produits, ne sont actuellement pas comestibles pour les humains, de sorte que la perte de nourriture due à l’alimentation des animaux est minime. Pourtant, selon la nouvelle étude de l’équipe, ces 14% restants pourraient être quelque peu flexibles au profit du système d’approvisionnement alimentaire dans son ensemble. De plus, une étude précédente que Sandström et ses collègues ont développée – sur la réduction des pertes alimentaires grâce à la gestion de la chaîne d’approvisionnement – décrit comment nous pouvons augmenter l’approvisionnement alimentaire d’environ 12 %.

“Combiné à l’utilisation de sous-produits comme aliments pour animaux, cela représenterait environ un quart de plus de nourriture”, a déclaré Matti Kummu, professeur agrégé à l’Université Aalto et co-auteur de l’étude. dit dans un communiqué.

Peut-être que de petites étapes comme celles-ci finiront par aggraver la crise de la sécurité alimentaire.

Chandan Khanna/AFP via Getty Images



Est-ce sans danger pour les animaux ? Pour nous?

Deux questions ressortent naturellement de la proposition de l’équipe.

Premièrement, est-il éthiquement mauvais de prendre des aliments frais pour le bétail et de les remplacer par des résidus de récolte et des sous-produits issus des aliments qui nous sont destinés ? Deuxièmement, est-il sain pour nous de nous régaler d’objets traditionnellement donnés aux animaux ?

“Les sous-produits et résidus du système alimentaire sont déjà largement utilisés dans les aliments pour animaux dans le monde entier”, a déclaré Sandström à propos de la première préoccupation. “Ce que nous suggérons, c’est d’augmenter cette utilisation dans les régions où il existe un potentiel d’augmentation.”

Elle considère également un autre revers possible : certains sous-produits pourraient être de moindre qualité nutritionnelle ou contenir des composés connus pour réduire la productivité animale. L’étude de l’équipe s’est toutefois assurée de modéliser un scénario tenant compte de cette mise en garde et a constaté que “en particulier dans la nutrition des bovins, il est possible de formuler des régimes entièrement basés sur des aliments non concurrents pour les aliments, même à des niveaux de production animale très élevés”.

En ce qui concerne la deuxième préoccupation, Sandström admet qu’un changement de paradigme serait nécessaire si nous voulons introduire de nouvelles options alimentaires dans les communautés. En effet, la plupart des poissons généralement utilisés dans l’alimentation du bétail, par exemple, sont de petites espèces osseuses que nous n’avons peut-être pas l’habitude de manger. Mais peut-être, suggère-t-elle, que ces poissons peuvent être mis en conserve, séchés, séchés ou transformés de manière spéciale, ils pourraient s’avérer être d’excellentes options peu coûteuses et très nutritives pour les personnes qui n’ont pas nécessairement accès à du poisson plus cher.

Barbara Debout/AFP via Getty Images



Néanmoins, l’équipe pense que son nouveau plan de système alimentaire mondial est un moyen viable d’aider un large éventail de personnes dans le besoin. De plus, son plan ne nécessite aucune extraction de ressources supplémentaires. Cela demande juste un peu de recadrage, c’est pourquoi l’équipe l’appelle également une solution durable.

“Actuellement, le système alimentaire mondial est l’une des principales causes de la dégradation de l’environnement”, a déclaré Sandström. “Il occupe plus d’un tiers de la surface terrestre de la Terre, utilise 70% de tous les prélèvements d’eau douce et provoque 20% à 30% des émissions totales liées au changement climatique.”

Compléter avec la politique

Même si l’idée de Sandström et de ses collègues chercheurs se concrétise, il est peu probable qu’elle soit une réponse autonome au problème urgent de l’insécurité alimentaire mondiale.

L’approvisionnement alimentaire excédentaire théorique de l’équipe serait inégalement réparti à travers le monde. Il se répercuterait très probablement principalement sur les pays développés, plutôt que sur les pays en développement qui en ont le plus besoin.

Tamara Merino/Bloomberg via Getty Images



En Amérique du Nord, par exemple, l’étude indique que près de 20 % des aliments du bétail entrent en concurrence avec l’approvisionnement alimentaire humain, tandis qu’en Europe, c’est environ 16 %. En Afrique, la part des aliments de qualité alimentaire dans l’alimentation des animaux est inférieure à 4 %, et en Amérique latine, elle est de 8 %.

Ainsi, il est important de combiner un changement dans les aliments pour animaux avec d’autres mesures politiques telles que l’amélioration des flux commerciaux et des modifications alimentaires, c’est pourquoi les chercheurs de l’étude ont commencé à analyser tous les aspects du fonctionnement du réseau trophique de la société.

Ils sont à la recherche d’échappatoires, de lacunes et d’opportunités manquées.

“C’était la première fois que quelqu’un collectait les flux de denrées alimentaires et d’aliments pour animaux dans ce détail à l’échelle mondiale, à partir de systèmes terrestres et aquatiques, et les combinait”, a déclaré Kummu. “Cela nous a permis de comprendre quelle quantité de sous-produits et de résidus alimentaires est déjà utilisée, ce qui était la première étape pour déterminer le potentiel inexploité.”