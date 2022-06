Comment notre dépendance aux sondages explique les élections ternes en Ontario

En 1996, les chercheurs de la NYU Vicki G. Morwitz et Carol Pluzinski ont entrepris d’étudier une question très simple. Dans quelle mesure, se demandaient-ils, la présence croissante des sondages dans les médias et la couverture des élections en venait-elle à influencer le public même dont il était censé mesurer les opinions ? Plus de 20 ans plus tard, la question n’a fait que gagner en pertinence.

Écrivant dans les années 1990, Morwitz et Pluzinski ont à peine eu à se débattre avec le cycle d’actualités 24 heures sur 24 ou avec Internet, qui permettent tous deux aujourd’hui la diffusion incessante de sondages à un public et à des médias qui en ont soif. Ils n’ont pas non plus vraiment eu affaire à un paysage électoral où la logique du scrutin était intégrée dans le discours quotidien, non seulement dans la presse mais aussi chez les militants politiques, les partisans et même de nombreux électeurs ordinaires. Pour cette raison, le passage du temps n’a fait qu’amplifier la force de leur analyse.

Au Canada, comme dans de nombreux pays, l’écosystème politique et médiatique est progressivement devenu tellement saturé de sondages qu’il est maintenant difficile d’imaginer ce que seraient les élections même sans leur présence incessante. Sur les panneaux de télévision, dans la presse écrite et partout sur Twitter, les sondages fournissent de plus en plus la toile de fond ambiante de notre culture démocratique : son omniprésence tenue pour acquise, son objectivité impartiale rarement remise en question. Autrefois une nouveauté périodique pendant les campagnes et l’instrument privé des stratèges en coulisses, les sondages en sont venus à colorer pratiquement tout sur la façon dont les élections sont couvertes, encadrées et discutées de haut en bas – la récente campagne de l’Ontario étant un cas particulièrement flagrant et instructif dans indiquer.

Il serait réducteur de blâmer soit le faible taux de participation record de la province – qui, à seulement 43%, a vu le gouvernement PC sortant réélu par seulement 18% des électeurs éligibles – soit le manque général de vitalité de la campagne pour une seule cause. Mais je crois que l’omniprésence des sondages porte une part de responsabilité bien réelle.

J’ai commencé ma carrière en tant qu’étudiant en sciences politiques, puis je suis devenu membre du personnel et brièvement, il y a huit ans, pendant quelques semaines, candidat. Aujourd’hui, je travaille comme journaliste et j’écris principalement sur la politique du Canada et des États-Unis. Après avoir écrit et participé à des campagnes sous différents angles, j’en suis venu à penser que le discours omniprésent des sondages, à la fois pendant et entre les élections, a de plus en plus rendu notre politique artificielle et éloignée.

Comme Morwitz et Pluzinski l’ont observé il y a plus de deux décennies, le principe de base des sondages électoraux est qu’ils reflètent directement l’opinion populaire. Ainsi, si le parti A a X pour cent de soutien et le parti B a Y à la veille d’une élection, il est raisonnable de s’attendre à ce que ces chiffres soient confirmés le jour même, dans une certaine marge d’erreur. Pour ce que ça vaut, alors que les sondeurs n’ont pas prédit l’élection de la semaine dernière avec une précision parfaite, beaucoup en effet est venu assez près. Mais dans quelle mesure les sondages eux-mêmes contribuent-ils à produire les résultats mêmes qu’ils anticipent ? Dans la littérature académique, les effets potentiels des sondages sur le comportement des électeurs peuvent différer selon les contextes, mais ils ont souvent à voir avec la formation ou le renforcement des perceptions sur le résultat d’une élection.

Si, en d’autres termes, les gens voient continuellement un certain récit dans les médias ou ailleurs, il peut devenir essentiellement auto-réalisateur. Pour Tim Abray, chercheur en sciences politiques à l’Université Queen’s dont les recherches portent sur le comportement et la psychologie des électeurs, cela aide à expliquer à la fois la victoire de Doug Ford en Ontario et le taux de participation historiquement bas aux élections. « La couverture des élections est devenue une affaire paresseuse », Abray a écrit sur Twitter. « Les firmes d’opinion publique à la recherche d’influence publient des sondages. En permanence. Les médias, à court de temps, de ressources et d’expertise, les couvrent. Du quotidien. Résultat : un barrage constant de chiffres et pas grand-chose d’autre. « Si [polls] sont cohérents (ils l’étaient) », a-t-il conclu, « cela convainc les gens que le résultat est intégré. Pourquoi voter quand vous savez que c’est futile ?

Tout cela témoigne d’une réalité que les stratèges et les agents ont en fait comprise depuis longtemps : à savoir que la sagesse reçue sur le déroulement d’une campagne peut finalement affecter son résultat au moins autant que les préférences politiques ou idéologiques réelles des électeurs. C’est précisément pour cette raison que les élections se déroulent de plus en plus autour de récits d’élan abstraits, et les politiciens et les partis consacrent désormais une énergie et des ressources considérables à les façonner et à les contester. En Ontario, cela signifiait que le déluge habituel de sondages des médias était imprégné d’un méta-discours incessant sur qui était en deuxième position – un discours fortement motivé par les campagnes néo-démocrates et libérales elles-mêmes.

Alors que l’élection entrait dans sa dernière semaine, l’opposition des agents ont divulgué des sondages internes et des partisans des deux partis ont publié les résultats sur les réseaux sociaux dans l’espoir de consolider l’idée que leur l’équipe était devant. Même dans les circonscriptions individuelles, le domaine traditionnellement moins impersonnel de la politique locale a cédé la place à la même folie électorale. Il est donc devenu courant pour les campagnes de reconditionner les sondages au niveau des circonscriptions des grandes entreprises à des fins partisanes et même d’annoncer leurs propres sondages, souvent d’une qualité résolument douteuse (la campagne libérale dans ma circonscription, University-Rosedale, par exemple, a fait la promotion d’un sondage non sourcé sur Facebook avec des haches obliques qui, pour une raison quelconque, comportaient des logos de partis fédéraux). Parfois, les électeurs vont même jusqu’à apporter des sondages à la porte.

Ce processus est à son tour amplifié par ce qui est devenu une industrie artisanale entière de sites Web de projection et de vote stratégique tels que StrategicVoting.ca et VoteWell qui sont censés être conçus pour aider les électeurs à maximiser l’impact de leur vote en le déposant pour un candidat plus susceptible de gagner. . Un problème évident avec cela est que les sondages au niveau des circonscriptions sont plus susceptibles d’être inexacts. Le sondage de Mainstreet Research pour Thunder Bay-Atikokan, pour prendre un exemple au hasard, a surestimé le soutien libéral de 10 % tout en sous-estimant le vote conservateur de la même marge. Le candidat conservateur a fini par l’emporter. Dans de nombreux cas, cependant, les projections ne sont pas du tout tirées des données des sondages locaux. Comme Abray l’a souligné, beaucoup sont basés sur des modèles de vote historiques ou des chiffres à l’échelle de la province, et extrapolent donc de manière assez désordonnée à partir de tendances plus larges. Qu’il suffise de dire que de telles projections sont une base fragile et peu fiable pour décider du vote de quiconque.

Quoi qu’il en soit, le problème n’est pas simplement celui de la précision.

Grâce à la prévalence du discours des sondages, même les campagnes au niveau des circonscriptions tournent désormais souvent autour du méta-récit. Les électeurs ordinaires, quant à eux, sont encouragés à penser davantage comme des experts : préoccupés par le nombre de courses de chevaux, la façon dont les dirigeants sont perçus comme « performants » et la façon dont les autres sont censés voter. Pris ensemble, notre obsession collective pour les sondages peut ainsi favoriser une boucle de rétroaction très étrange et contre-productive : les sondages d’opinion quotidiens discutés dans les médias encouragent les partis politiques à essayer de faire passer le récit qui s’ensuit aux électeurs qui, à leur tour, s’engagent dans un effort contre-productif. pour déjouer la carte électorale circonscription par circonscription.

En raison des diverses incitations en jeu, ce cycle a tendance à se perpétuer. Les médias avides de contenu diffusent des histoires de courses de chevaux parce qu’elles sont plus faciles à assembler et attirent souvent un public plus large que le matériel détaillé basé sur des problèmes. Les partisans, les agents et les solliciteurs, déterminés à faire preuve d’élan, passent leur temps à discuter de la façon dont leur équipe choisie est perçue par les électeurs au lieu de débattre des problèmes ou de promouvoir leurs plates-formes électorales. Quant aux électeurs, à qui l’on dit sans cesse ce que pense la ruche de l’opinion publique avant qu’ils n’aient vraiment eu la chance de formuler une opinion, certains finissent par intégrer des calculs hippiques dans leur propre réflexion.

Le résultat, comme nous venons de le voir en Ontario, est souvent des élections sclérosées qui ressemblent plus à des spectacles abstraits qu’à des exercices significatifs d’engagement démocratique. Et bien qu’il existe de nombreuses explications possibles au faible taux de participation de la semaine dernière, il est facile de comprendre pourquoi tant de personnes ont répondu au blitz de sondages et de bavardages de courses de chevaux en s’éteignant simplement ou en restant à la maison.

En ce qui concerne les solutions, il n’y a certainement pas de solution miracle. Grâce à des erreurs particulièrement flagrantes dans les sondages, telles que les projections du vote britannique sur le Brexit ou l’élection présidentielle américaine de 2016, il y a eu des discussions plus critiques sur les sondages, mais la plupart se sont jusqu’à présent souciées d’améliorer la précision. En fin de compte, cependant, des élections plus substantielles et engageantes nous obligeront à briser notre dépendance collective à cela. Cela commence par la simple reconnaissance que, loin de simplement refléter l’opinion publique, les sondages en sont également venus à l’influencer activement. Parallèlement à la réforme attendue depuis longtemps de notre système électoral, une réglementation plus stricte des sondages poussés dans la loi sur la campagne pourrait aider à mettre fin aux méta-débats fastidieux sur la position des partis et encourager une plus grande discussion sur les questions. Bien qu’il puisse faire l’objet de contestations judiciaires, l’interdiction réelle des sondages d’opinion pendant une période donnée est déjà prévue dans de nombreux pays (elle dure jusqu’à dix jours dans des endroits comme le Liban et l’Équateur) et est sans doute tout aussi valable que les divers restrictions sur la publicité politique qui sont actuellement en place ici.

Les médias ont certainement aussi un rôle important à jouer. Les panels télévisés, les reportages quotidiens et la couverture des débats pourraient emprunter la voie la plus difficile (bien qu’en fin de compte plus constructive) consistant à minimiser les récits axés sur les chiffres et à recentrer les discussions sur les politiques publiques. L’alternative, comme le démontre de manière plutôt déprimante la campagne sans intérêt de l’Ontario, est un écosystème politique tellement saturé de sondages qu’il est souvent plus proche du sport ou de l’infodivertissement que de la démocratie.

