Comment nos détaillants luttent contre l’augmentation des vols – et pourquoi ils peuvent gagner

De nombreux détaillants sont aux prises avec une augmentation des vols dans leurs magasins, ce qui réduit leurs bénéfices. Mais les trois noms de commerce de détail de notre portefeuille sont construits différemment de leurs pairs et prennent les bonnes mesures pour minimiser les dégâts. Le vol a toujours été un problème dans le secteur de la vente au détail. Ces dernières années, cependant, le problème s’est aggravé. « Shrink » – un terme de l’industrie qui fait référence aux stocks non comptabilisés, généralement dus au vol ou au vol à l’étalage – a représenté 94,5 milliards de dollars de pertes en 2021, selon les données disponibles les plus récentes de la National Retail Federation. Cela représente une augmentation d’environ 4 % par rapport à 2020 et près du double des 50,6 milliards de dollars de 2019. La plupart des pertes ont été attribuées au crime organisé dans le commerce de détail, au vol d’employés et aux défaillances du contrôle des processus. Le problème n’a pas disparu en 2023. Les mentions de « rétrécissement » dans les appels de résultats « ont considérablement augmenté au cours des derniers trimestres », a déclaré UBS dans une note de recherche cette semaine. La démarque inconnue est une tendance plus large dans le secteur de la vente au détail qui a été citée par les PDG et les équipes de direction des épiceries, des chaussures et des détaillants de vêtements comme un frein aux résultats. Alors que le vol est un phénomène à l’échelle de l’industrie, le vent contraire de la contraction semble avoir un impact plus important sur les détaillants à rabais. Par exemple, Dollar Tree (DLTR) a mentionné que « les niveaux élevés de démarque inconnue présentent un défi persistant », lors de son appel aux résultats du premier trimestre et Target (TGT) a qualifié la « aggravation des taux de démarque inconnue » de « vent contraire important » qui a exercé une pression sur ses résultats financiers. au premier trimestre. Les trois actions de détail du Jim Cramer’s Charitable Trust n’ont pas été épargnées. Dans ses résultats du premier trimestre fiscal, Foot Locker (FL) a déclaré que ses marges brutes avaient diminué de 400 points de base en raison d’un mélange de promotions plus élevées et « d’une augmentation de la démarque inconnue liée au vol ». Le détaillant hors prix TJX Companies (TJX) a également cité la contraction comme un vent contraire aux marges brutes dans ses derniers résultats . Pendant ce temps, le détaillant en gros Costco (COST) a déclaré que sa perte de valeur n’avait que légèrement augmenté dans ses derniers résultats trimestriels, mais qu’elle restait « intacte ». « Aujourd’hui, chaque détaillant est confronté à la démarque inconnue et s’efforce de trouver des moyens d’en minimiser l’impact », a déclaré à CNBC Dana Telsey, PDG de Telsey Advisory Group (TAG). Elle a ajouté que les détaillants à tous les niveaux prennent des mesures de sécurité et des protocoles de sécurité pour faire face au choc de la démarque inconnue. « Nous voyons des entreprises être plus présentes en termes d’employés … certaines d’entre elles mettent des marchandises sous clé. » Cependant, nous pensons que nos enseignes sont mieux placées pour s’attaquer au problème. Un contrôle plus strict de leurs stocks, l’amélioration des stratégies de surveillance des magasins et le simple fait d’avoir des modèles commerciaux qui se protègent naturellement contre ce risque donnent à ces actions un avantage sur leurs concurrents. TJX, par exemple, n’a pas tardé à réduire son inventaire, aidant le détaillant hors prix à mieux s’en sortir que ses concurrents. « Certains des détaillants qui ont connu la plus forte croissance des stocks sont désormais confrontés aux problèmes les plus importants de démarque inconnue », ont déclaré les analystes d’UBS, citant Target (TGT) comme l’un des plus durement touchés. L’inventaire du bilan de TJX a diminué de 8 % d’une année sur l’autre au cours de son dernier trimestre. Cela l’a aidé à décharger les marchandises excédentaires pour permettre un nouveau flux d’articles plus récents. Dans ses magasins, TJX a également fait des efforts pour mieux sécuriser les marchandises coûteuses en les plaçant derrière des caisses verrouillées et en utilisant un étiquetage plus innovant. Par exemple, il a ajouté des attaches « antivol » sur des produits plus chers comme les sacs à main et les vêtements de marque ; si les gens essaient de retirer l’étiquette ou sortent avec l’article, une alarme se déclenchera. TAG a un objectif de cours de 95 $ sur les actions TJX et une cote de surperformance ou d’achat sur les actions. Le Club a un objectif de cours de 88 $ et une note de 1 , ce qui signifie que nous achèterions des actions ici. L’avantage de Foot Locker est intégré dans la configuration de son magasin. Une seule chaussure de chaque paire est à l’avant pour être exposée, le reste de l’inventaire étant dans la réserve à l’arrière. En conséquence, Foot Locker est « moins propice au vol et au vol à l’étalage », a déclaré Tom Nikic, analyste chez Wedbush. De plus, les magasins FL sont basés dans des centres commerciaux, où il est plus difficile que les magasins autonomes de voler à l’étalage. Alors que la majeure partie de ses revenus provient des achats de chaussures, Foot Locker vend également des vêtements qui sont plus difficiles à protéger contre le vol car ils sont à découvert. C’est pourquoi Nikic a déclaré que les magasins Foot Locker « bénéficieraient d’avoir moins de stocks de vêtements assis par terre ». Foot Locker a subi une série d’autres coups durs au cours du premier trimestre, notamment une détérioration de la demande des consommateurs, en particulier des ménages à faible revenu, des stocks élevés et davantage de promotions qui ont lourdement pesé sur les bénéfices de l’entreprise. La direction a abaissé ses prévisions pour l’année complète et s’attend à ce que les ventes de 2023 chutent de 6,5% à 8%, en baisse par rapport à son guide précédent de baisse de 3,5% à 5,5%. Wedbush a un objectif de cours de 30 $ sur les actions FL et une note neutre sur les actions. Lors de notre réunion mensuelle de juin, Jim a souligné sa confiance dans la capacité de la PDG Mary Dillon à orchestrer un revirement chez le détaillant de baskets d’une manière similaire à ce qu’elle a fait chez Ulta Beauty (ULTA) – mais a déclaré que la patience était nécessaire. Le modèle commercial de Costco constitue une excellente défense contre le vol. Le détaillant en gros a besoin d’un abonnement pour faire ses achats dans ses entrepôts, et les clients fidèles ont tendance à ne pas voler à l’étalage. D’autres facteurs à considérer, a déclaré Telsey, sont les offres en vrac de Costco – qui sont plus difficiles à voler que les articles plus petits et uniques dans d’autres magasins de détail – et que le membre typique de Costco est un acheteur à revenu plus élevé. « Nous n’avons constaté aucun changement majeur dans la démarque inconnue », a déclaré le PDG Rich Galanti lors de la diffusion sur le Web des résultats de la société, la démarque n’ayant augmenté que de 3 points de base pour le trimestre. « Nous avons eu de la chance à cet égard. » On ne sait pas quand la démarque inconnue passera, mais « tant qu’il y aura une pression sur le consommateur à revenu inférieur et moyen, on s’attend à ce qu’elle se poursuive tout au long de l’année », a déclaré Telsey. UBS, en revanche, s’attend à ce que la contraction s’améliore au cours du second semestre 2023 et en 2024, suggérant qu’elle passera « d’un vent contraire à un vent arrière ». Elle a ajouté: « Cela devrait créer un avantage de rentabilité pour plusieurs détaillants inconditionnels, généralistes et alimentaires. » Conclusion La démarque inconnue a été un thème majeur du commerce de détail cette saison des résultats, mais nous voyons le secteur rebondir, en particulier dans nos principales participations dans le commerce de détail. Il est encourageant de voir l’industrie prendre des mesures de sécurité renforcées, telles que des mesures de sécurité, du personnel et des technologies supplémentaires pour surveiller les stocks. Ces mouvements peuvent aider à réduire les pertes de stocks inattendues dans les magasins et à améliorer les bénéfices. Bien que nos entreprises de vente au détail aient effectivement été touchées, nous croyons finalement qu’elles sont construites différemment. Fondamentalement, nos détaillants sont mieux placés pour affronter le vent contraire du vol. TJX travaille sur son inventaire et le modèle commercial d’adhésion de Costco empêche naturellement la démarque inconnue. Une majorité de l’inventaire de Foot Locker n’est pas visible, ce qui pourrait réduire la tentation du vol. Cependant, nous devons en voir plus de la part de la direction de Foot Locker car, jusqu’à présent, l’entreprise a été mal gérée. C’est pourquoi nous cherchons à voir si des résultats positifs découlent de sa stratégie de redressement, même si cela prendra probablement un certain temps à se concrétiser. (Jim Cramer’s Charitable Trust est long TJX, FL, COST. Voir ici pour une liste complète des actions.) En tant qu’abonné au CNBC Investing Club avec Jim Cramer, vous recevrez une alerte commerciale avant que Jim n’effectue une transaction. Jim attend 45 minutes après avoir envoyé une alerte commerciale avant d’acheter ou de vendre une action dans le portefeuille de sa fiducie caritative. Si Jim a parlé d’une action sur CNBC TV, il attend 72 heures après avoir émis l’alerte commerciale avant d’exécuter la transaction. LES INFORMATIONS SUR LE CLUB D’INVESTISSEMENT CI-DESSUS SONT SOUMISES À NOS CONDITIONS GÉNÉRALES ET À NOS POLITIQUE DE CONFIDENTIALITÉ, AINSI QUE NOTRE AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ. AUCUNE OBLIGATION OU OBLIGATION FIDUCIAIRE N’EXISTE, OU N’EST CRÉÉE, EN VERTU DE VOTRE RÉCEPTION DE TOUTE INFORMATION FOURNIE EN RELATION AVEC LE CLUB D’INVESTISSEMENT. AUCUN RÉSULTAT OU PROFIT SPÉCIFIQUE N’EST GARANTI.

Un acheteur porte un sac à l’extérieur d’un magasin TJ Maxx à New York, États-Unis Victor J. Bleu | Bloomberg | Getty Images